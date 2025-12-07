Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, s-a întâlnit duminică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul primei sale vizite oficiale de la preluarea mandatului în luna mai. În timpul vizitei sale, care s-a desfășurat pe parcursul zilelor 6 și 7 decembrie, Merz a asigurat Israelul de sprijinul „neschimbat” al Germaniei. Discuțiile bilaterale extinse au inclus înalți oficiali israelieni din domeniul apărării și politicii externe, precum și ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert.

Printre subiectele abordate în discuția, cei doi șefi de stat s-au axat pe relațiile bilaterale, cooperarea militară și tehnologică, precum și pe situația din Fâșia Gaza și pe eforturile de implementare a celei de-a doua faze a planului de încetare a focului. Cancelarul german a reiterat că sprijinul pentru Israel este „nucleul esențial, neschimbat” al politicii germane, deși a menționat că Berlinul consideră că Israelul ar fi trebuit să gestioneze anumite aspecte ale războiului diferit în ceea ce privește respectarea dreptului internațional.

Netanyahu a declarat că Israelul și Hamas „se așteaptă să treacă în curând la a doua fază a armistițiului”, după ce gruparea militantă palestiniană va returna rămășițele ultimului ostatic ținut în Gaza. Prima fază a armistițiului a intrat în vigoare pe 10 octombrie și a oprit în mare măsură războiul care a început după atacul mortal al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

O notă de divergență a apărut în cadrul conferinței de presă comune, unde Merz a susținut soluția creării unui stat palestinian, în timp ce Netanyahu a respins din nou această idee.

Înainte de a merge în Israel, cancelarul german a avut o întrevedere cu Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. În cadrul discuțiilor, Merz a evidențiat rolul Iordaniei ca „punct de sprijin într-o regiune a lumii aflată în permanentă agitație”.

După această vizită de două zile din Israel, Friedrich Merz merge luni la Londra pentru a se întâlni cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre implementarea păcii în Ucraina.

Recomandările autorului: