O nouă reformă fiscală aprobată de parlamentul rus – la mijlocul lunii noiembrie – are ca scop extragerea a cât mai mulți bani din economie, iar întreg efortul este făcut pentru a menține capacitatea de luptă a Rusiei, în contextul conflictului din Ucraina. Modificarea prevede o creștere a cotei TVA și condiții mult mai stricte pentru întreprinderile mici și mijlocii.
„Regimul actualizat va crea probleme serioase pentru regiunile Rusiei. Odată cu creșterea fluxului de bani către capitală, prețurile vor crește, în special în zonele îndepărtate”, notează Berta Shapiro într-o analiză publicată de The Insider.
Inițiativele fiscale ale guvernului rus fac parte din reformele bugetare mai ample propuse pentru perioada 2026–2028. Noul buget federal plasează povara cheltuielilor militare asupra publicului și a întreprinderilor — iar războiul le va costa scump.
„Începând cu 1 ianuarie 2026, autoritățile ruse vor introduce un pachet de modificări fiscale. Principala modificare implică o creștere a cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20%, în prezent, la 22%. Aceasta este prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”, precizează Berta Shapiro.
Pentru antreprenorii care utilizează sistemul simplificat de impozitare, pragul de venit pentru plata TVA-ului va fi redus semnificativ – de la 60 de milioane de ruble, cât era anterior, la 20 de milioane de ruble pe an (de la 780.000 de dolari la 260.000 de dolari).
„Până acum un an, utilizatorii sistemului simplificat de impozitare puteau evita complet plata TVA-ului. Pentru a atenua îngrijorările pieței, autoritățile au susținut că noua regulă, care a fost prezentată ca o măsură menită să combată divizarea afacerilor, ar afecta doar 4% dintre întreprinderile mici și mijlocii.
Odată ce acest lucru se întâmplă, devin automat plătitori de TVA. Chiar și o reducere treptată a pragului va împinge zeci de mii de companii rusești în afara zonei scutite de taxe”, continuă Berta Shapiro.
Guvernul rus urmează, de asemenea, să elimine cota redusă a contribuțiilor la asigurările sociale pentru IMM-uri.
O astfel de creștere a poverii fiscale asupra întreprinderilor mici va elimina profiturile care anterior erau obținute în intervalul 10-12% din venituri.
„Această măsură va afecta în primul rând industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă – comerțul cu amănuntul, cateringul și construcțiile – unde salariile reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor.
Termenele limită pentru plata impozitelor au fost, de asemenea, înăsprite. Conform noilor reglementări, dacă un termen limită de plată cade într-un weekend sau într-o zi de sărbătoare legală, obligația trebuie îndeplinită în avans, ceea ce obligă întreprinderile să planifice mai precis dacă vor să evite sancțiunile pentru nerespectare”, mai scrie Berta Shapiro.
Este important de menționat că, în timp ce TVA-ul merge în întregime la bugetul federal, 100% din veniturile din sistemul fiscal simplificat merg la bugetul regional, explică Berta Shapiro în analiza publicată de The Insider.
„Prin urmare, întreprinderile mici care supraviețuiesc creșterii impozitelor vor contribui la bugetul federal în loc să contribuie cu bani pentru a fi utilizate mai aproape de casă.
Bugetele regionale vor pierde venituri și, conform estimărilor aproximative, se vor confrunta cu un deficit combinat de aproximativ o jumătate de trilion de ruble (6,5 miliarde de dolari). Doar bugetele Moscovei și Sankt Petersburgului vor rămâne în surplus.
Bugetul consolidat prezintă un deficit de 170 de miliarde de ruble (2,2 miliarde de dolari) după nouă luni , iar mai mult de jumătate din regiunile Rusiei se confruntă cu deficite bugetare. Drept urmare, în urma anunțării reformei fiscale, regiunile au început să anuleze prematur beneficiile fiscale și să își ajusteze bugetele pentru anul următor”, continuă Berta Shapiro.
O creștere aparent modestă de două puncte procentuale a cotei TVA duce la o creștere de 10-15% a prețurilor din magazine.
„Puterea de cumpărare a consumatorilor scade, afectând nu doar oamenii, ci și magazinele în sine.
Autoritățile din Bashkortostan au estimat deja bugetul pentru 2026. Reducerile de cheltuieli vor afecta educația (scădere cu 10,5%) și sănătatea (scădere cu 15,9%).
Lovitura va fi deosebit de dură asupra regiunilor cu populații numeroase și piețe de retail dezvoltate – Moscova, Sankt Petersburg, Regiunea Krasnodar și Regiunea Moscova.
În aceste zone, o combinație de concurență intensă și marje de profit reduse ar putea reduce cifra de afaceri în mai multe sectoare, în special în comerțul cu amănuntul de produse alimentare și în servicii (catering, saloane de înfrumusețare, curățătorii chimice).
Orice creștere a poverii fiscale reprezintă o amenințare critică pentru astfel de afaceri”, încheie Berta Shapiro analiza publicată de The Insider.
