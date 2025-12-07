Prima pagină » Știri externe » Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”

Cristian Lisandru
07 dec. 2025, 16:11, Știri externe
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”

O nouă reformă fiscală aprobată de parlamentul rus – la mijlocul lunii noiembrie – are ca scop extragerea a cât mai mulți bani din economie, iar întreg efortul este făcut pentru a menține capacitatea de luptă a Rusiei, în contextul conflictului din Ucraina. Modificarea prevede o creștere a cotei TVA și condiții mult mai stricte pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Regimul actualizat va crea probleme serioase pentru regiunile Rusiei. Odată cu creșterea fluxului de bani către capitală, prețurile vor crește, în special în zonele îndepărtate”, notează Berta Shapiro într-o analiză publicată de The Insider.

  • Afacerile se vor închide din cauza reducerii beneficiilor, iar profitabilitatea și numărul locurilor de muncă vor scădea vertiginos.
  • Industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă și comerțul cu amănuntul vor fi primele care vor fi afectate.
  • Mai multe regiuni și-au elaborat deja bugetele pentru 2026, astfel încât să includă austeritate strictă și reduceri ale cheltuielilor pentru educație și sănătate.
  • Economiștii prevăd o „degradare treptată a capitalului uman”.

Inițiativele fiscale ale guvernului rus fac parte din reformele bugetare mai ample propuse pentru perioada 2026–2028. Noul buget federal plasează povara cheltuielilor militare asupra publicului și a întreprinderilor — iar războiul le va costa scump.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, autoritățile ruse vor introduce un pachet de modificări fiscale. Principala modificare implică o creștere a cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20%, în prezent, la 22%. Aceasta este prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”, precizează Berta Shapiro.

„Chiar și o reducere treptată a pragului va împinge zeci de mii de companii rusești în afara zonei scutite de taxe”

Pentru antreprenorii care utilizează sistemul simplificat de impozitare, pragul de venit pentru plata TVA-ului va fi redus semnificativ – de la 60 de milioane de ruble, cât era anterior, la 20 de milioane de ruble pe an (de la 780.000 de dolari la 260.000 de dolari).

Până acum un an, utilizatorii sistemului simplificat de impozitare puteau evita complet plata TVA-ului. Pentru a atenua îngrijorările pieței, autoritățile au susținut că noua regulă, care a fost prezentată ca o măsură menită să combată divizarea afacerilor, ar afecta doar 4% dintre întreprinderile mici și mijlocii.

  • Însă, acum, autoritățile au decis să impoziteze la maximum întreprinderile din sistemul simplificat.
  • Un venit de 20 de milioane de ruble (260.000 de dolari) nu este considerat un venit mediu – aproape orice întreprinzător individual activ sau companie mică ar putea depăși acest prag într-un singur trimestru de succes sau după ce a obținut un nou client promițător.

Odată ce acest lucru se întâmplă, devin automat plătitori de TVA. Chiar și o reducere treptată a pragului va împinge zeci de mii de companii rusești în afara zonei scutite de taxe”, continuă Berta Shapiro.

Datoriile contribuabililor, extrase de pe cardurile bancare fără o hotărâre judecătorească

Guvernul rus urmează, de asemenea, să elimine cota redusă a contribuțiilor la asigurările sociale pentru IMM-uri.

O astfel de creștere a poverii fiscale asupra întreprinderilor mici va elimina profiturile care anterior erau obținute în intervalul 10-12% din venituri.

„Această măsură va afecta în primul rând industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă – comerțul cu amănuntul, cateringul și construcțiile – unde salariile reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor.

  • Autoritățile fiscale dobândesc, de asemenea, competențe pentru a înăspri supravegherea.
  • Acestea vor fi autorizate să majoreze amenzile, să extragă datoriile contribuabililor de pe cardurile bancare fără o hotărâre judecătorească și să aducă inspectori din alte regiuni pentru a efectua audituri fiscale majore.

Termenele limită pentru plata impozitelor au fost, de asemenea, înăsprite. Conform noilor reglementări, dacă un termen limită de plată cade într-un weekend sau într-o zi de sărbătoare legală, obligația trebuie îndeplinită în avans, ceea ce obligă întreprinderile să planifice mai precis dacă vor să evite sancțiunile pentru nerespectare”, mai scrie Berta Shapiro.

„Regiunile au început să anuleze prematur beneficiile fiscale și să își ajusteze bugetele pentru anul următor”

Este important de menționat că, în timp ce TVA-ul merge în întregime la bugetul federal, 100% din veniturile din sistemul fiscal simplificat merg la bugetul regional, explică Berta Shapiro în analiza publicată de The Insider.

„Prin urmare, întreprinderile mici care supraviețuiesc creșterii impozitelor vor contribui la bugetul federal în loc să contribuie cu bani pentru a fi utilizate mai aproape de casă.

Bugetele regionale vor pierde venituri și, conform estimărilor aproximative, se vor confrunta cu un deficit combinat de aproximativ o jumătate de trilion de ruble (6,5 miliarde de dolari). Doar bugetele Moscovei și Sankt Petersburgului vor rămâne în surplus.

  • Conform noilor reguli, autoritățile regionale nu vor mai putea stabili rate simplificate de impozitare reduse sau acorda beneficii fiscale.
  • Lista sectoarelor preferențiale va fi acum aprobată la nivel federal.
  • Această pierdere a autonomiei în acordarea beneficiilor va priva regiunile de instrumente care erau folosite anterior pentru stimularea afacerilor, reducându-le flexibilitatea bugetară.
  • Pentru unele regiuni, în special cele cu mulți beneficiari, acest lucru ar putea duce la instabilitate financiară.

Bugetul consolidat prezintă un deficit de 170 de miliarde de ruble (2,2 miliarde de dolari) după nouă luni , iar mai mult de jumătate din regiunile Rusiei se confruntă cu deficite bugetare. Drept urmare, în urma anunțării reformei fiscale, regiunile au început să anuleze prematur beneficiile fiscale și să își ajusteze bugetele pentru anul următor”, continuă Berta Shapiro.

„Orice creștere a poverii fiscale reprezintă o amenințare critică”

O creștere aparent modestă de două puncte procentuale a cotei TVA duce la o creștere de 10-15% a prețurilor din magazine.

Puterea de cumpărare a consumatorilor scade, afectând nu doar oamenii, ci și magazinele în sine.

Autoritățile din Bashkortostan au estimat deja bugetul pentru 2026. Reducerile de cheltuieli vor afecta educația (scădere cu 10,5%) și sănătatea (scădere cu 15,9%).

  • Radiy Khabirov, șeful Bashkortostanului, a declarat că 2026 va fi cel mai prost an din punct de vedere financiar al regiunii.
  • Cu un astfel de buget, degradarea atât a capitalului uman (prin subfinanțarea educației și a sănătății), cât și a capitalului fizic (din cauza fondurilor insuficiente pentru utilități și întreținerea drumurilor) este inevitabilă, avertizează economistul Vsevolod Spivak.

Lovitura va fi deosebit de dură asupra regiunilor cu populații numeroase și piețe de retail dezvoltate – Moscova, Sankt Petersburg, Regiunea Krasnodar și Regiunea Moscova.

În aceste zone, o combinație de concurență intensă și marje de profit reduse ar putea reduce cifra de afaceri în mai multe sectoare, în special în comerțul cu amănuntul de produse alimentare și în servicii (catering, saloane de înfrumusețare, curățătorii chimice).

Orice creștere a poverii fiscale reprezintă o amenințare critică pentru astfel de afaceri”, încheie Berta Shapiro analiza publicată de The Insider.

