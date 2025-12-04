Diplomatul grec Evangelos Averoff a remarcat, mai demult, că „nu există «niciodată» în afacerile umane”. Veteran cu 40 de ani de experiență în politica și diplomația internațională, Averoff a înțeles, fără dubii, fluiditatea istoriei.
Cuvintele lui Averoff merită toată atenția, notează Andrew R. Novo într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), pe măsură ce dezbaterea privind modul de încheiere a războiului din Ucraina se intensifică.
Istoria oferă lecții serioase despre ceea ce ar putea fi numit „fragilitatea acordului”. Tratatul de la Versailles din 1919 a urmărit să blocheze Germania într-o înțelegere punitivă, limitând armata sa la 100.000 de oameni și restricționând armamentul.
„În două decenii, aceste constrângeri au fost distruse: recrutarea a revenit, reînarmarea a crescut, iar Wehrmacht-ul, în 1939, a invadat Polonia cu peste două milioane de oameni.
Anii interbelici au fost presărați cu promisiuni încălcate.
Chiar și unele dintre acordurile care dăinuie, precum Armistițiul din Coreea, o fac ca armistiții precare, suspendând războiul fără a-l pune capăt”, continuă Andrew R. Novo, profesor asociat de studii de securitate la Școala de Servicii Externe a Universității Georgetown din Washington.
Mai aproape de noi, punctează Andrew R. Novo, Memorandumul de la Budapesta – din 1994 – a oferit arsenalul nuclear al Ucrainei în schimbul unor asigurări de suveranitate și integritate teritorială din partea Rusiei, Statelor Unite și Regatului Unit, China oferind garanții separate.
„Aceste asigurări nu au împiedicat anexarea Crimeei în 2014 sau invazia totală a Rusiei în 2022. Budapesta a avut o greutate morală și diplomatică, dar nu a eliminat agresiunea rusă împotriva Ucrainei.
Același principiu se aplică și teritoriului. Când Franța a pierdut Alsacia și Lorena, în 1871, nu a renunțat la pretențiile sale, ci le-a consacrat.
Hărțile au fost colorate în negru, școlarii au aflat despre provinciile pierdute, iar generații au crescut în doliu tăcut, așteptând ziua răscumpărării. Acea zi nu a venit decât în 1919.
Ucraina s-ar putea confrunta cu o realitate similară. Crimeea, Donețk, Zaporijie, Herson – aceste nume nu vor dispărea din conștiința națională. Niciun tratat nu poate legifera memoria sau stinge speranța”, mai scrie Andrew R. Novo în analiza publicată de CEPA.
Ceea ce ne aduce înapoi la contururile generale ale păcii. Durabilitatea unui tratat depinde de putere, stimulente și aplicare. Detaliile nu garantează permanența, dar modelează comportamentul imediat, calibrează costul dezertării și încadrează politica revizuirii.
„Prevederile de verificare, secvențierea și mecanismele de aplicare determină ce se întâmplă pe teren. Acordurile de la Minsk din 2014–2015 au eșuat deoarece vagitatea și lipsa aplicării lor le-au făcut fragile.
Dacă Ucraina ajunge la o înțelegere, granularitatea clauzelor privind demilitarizarea, controlul frontierelor și teritoriile ocupate va conta – chiar dacă doar pentru o perioadă.
În cele din urmă, tratatele stabilesc viitorul. Niciun acord nu este definitiv, dar fiecare acord creează o platformă pentru următoarea rundă de guvernare. Frontierele recunoscute, chiar și provizoriu, modelează hărțile, manualele și investițiile.
Astfel de aranjamente influențează guvernarea și identitatea, creând fapte pe teren greu de inversat. O pace care codifică neutralitatea sau restructurează relațiile de apărare stabilește șine, precum traversele de cale ferată, pentru alegeri viitoare – alegeri greu de deviat”, explică Andrew R. Novo.
Ucraina trebuie să-și amintească faptul că orice pace poate fi anulată. Întrebările sunt dacă o înțelegere poate maximiza descurajarea, permițând în același timp crearea de reziliență și posibilitatea redresării.
„Poate ea minimiza stimulentele pentru o nouă agresiune rusă? Aceasta înseamnă privilegierea aplicabilității în detrimentul eleganței și stabilirea condițiilor pentru o monitorizare robustă, termene clare, consecințe definite și sprijin extern.
Orice concesii făcute Rusiei trebuie să fie condiționate de respectarea acesteia.
Averoff avea dreptate: niciodată să nu spui niciodată. Dar tocmai de aceea contează contururile. Dacă nimic nu este permanent, atunci tot ceea ce scriem într-un acord de pace – fiecare clauză, calendar și garanție – este o pârghie pentru viitor.
Poate că nu va mișca lumea pentru totdeauna. Dar dacă este elaborat cu înțelepciune, o poate mișca suficient de mult pentru ca Ucraina să se ridice, să se reconstruiască și să-și aleagă propriul mâine”, încheie Andrew R. Novo.
