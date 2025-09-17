Cine va moșteni averea lui Robert Redford. Actorul investise sume considerabile în cauze nobile

Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani, marți, 16 septembrie 2025. Legendarul actor a lăsat în urmă o avere impresionantă și, de-a lungul timpului, a investit sume considerabile în cauze nobile.

Legendarul actor s-a stins din viață în locuința sa din Sundance, Utah. În ultimele clipe de viață, bărbatul a fost înconjurat de familie. În urma sa, bărbatul a lăsat o avere considerabilă, estimată la circa 200 de milioane de dolari.

La momentul actual, testamentul actorului nu este public, iar cei doi fii ai săi au decedat înaintea lui. Altfel, familia sa (soția și cele două fiice ale ei) vor juca un rol important atât în gestionarea banilor, cât și în continuarea proiectelor actorului american.

Cui revine averea lui Robert Redford

Sibylle Szaggars i-a fost alături actorului, aceștia având o căsnicie de 16 ani. Sibylle Szaggars are și două fiice, Shauna și Amy Redford. Fiii actorului, James și Scott Redford, s-au stins din viață înaintea sa, iar familia extinsă include nepoți care se implică în continuarea proiectelor lui Redford. Este de așteptat ca cea care i-a fost soție să fie moștenitoare directă sau susținătoare a organizațiilor fondate de actor, arată Newsweek.com.

Fiica cea mare, Shauna, este pictoriță și este căsătorită cu jurnalistul Eric Schlosser. La rândul ei, are doi copii, unul dintre ei lucrând anterior pentru Sundance Institute. Altfel, mezina familiei, Amy, este regizoare și producătore de film. Dylan Redford, fiul regretatului James Redford, se ocupă de câteva dintre proiectele familiei, fiind și regizor, actor și membru al consiliului Redford Center.

De-a lungul anilor, actorul s-a dedicat proiectelor filantropice, ecologice, sprijinind și regizorii independenți.

Sursă foto: Profimedia