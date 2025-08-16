Prima pagină » Știri externe » Cum vede MASS-MEDIA rusă întâlnirea Trump-Putin: de la succes răsunător la eșec zdrobitor

16 aug. 2025, 17:28, Știri externe
Discuțiile purtate în Alaska între președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, s-au încheiat cu o scurtă conferință de presă, unde jurnaliștilor nu li s-a permis să pună nicio întrebare.

Ambele părți au evaluat discuțiile ca fiind pozitive și productive, dar nu au oferit mai multe detalii pe tema unui eventual acord. Trump a indicat că acum totul depinde de președintele ucrainean și aliații săi europeni.

În timp ce reacțiile liderilor din Europa au fost în mare parte de condamnare a retoricii belicoase manifestate de Putin, presa rusă a revendicat întâlnirea drept o victorie la adresa criticilor.

Mass-media rusă jubilează

Publicațiile pro-Kremlin, precum Gazeta, au evocat succesul întâlnirii în numeroase titluri precum:

Agențiile de presă controlate de statul rus, Interfax și Tass, au transmis că întâlnirea Trump-Putin pune bazele unui lung drum către pace, însă aceasta este obstrucționată de statele membre ale Uniunii Europene.

„Vladimir Putin și-a demonstrat disponibilitatea pentru dialog, fermitatea și rezistența – calități pe care chiar și cei mai dificili adversari le apreciază”, transmit reprezentanții Dumei de Stat (camera inferioară din Parlamentul rus), potrivit Lenta.

Însă conform presei ruse, Ucraina nu s-a bucurat de cum a evoluat întâlnirea dintre cei doi șefi de stat. Se poate vedea în articolele din Lenta: „Ucraina susține că a fost umilită după summitul din Alaska” și „Kievul se opune poziției lui Trump față de Ucraina”.

Tabloidul Pravda dezvăluie ce ar putea determina SUA să nu mai sprijine Ucraina.

„Rusia este un stat foarte puternic, dar Ucraina nu”, ar fi afirmat Trump, în viziunea jurnaliștilor ruși.

Trump, văzut ca sprijinul providențial de care Putin avea nevoie

Gazeta îi conturează liderului de la Casa Albă un portret măgulitor, în care descriu cum Trump se opune distrugerii economiei ruse prin refuzul de a introduce sancțiuni secundare.

„Întâlnirea președinților s-a desfășurat într-un mod constructiv, a avut un caracter strategic și a abordat nu doar problema ucraineană, ci și subiecte de securitate europeană și globală, precum și relații bilaterale”, transmit oficialii de la Kremlin.

Mai mult, rușii sunt atât de binevoitori să returneze prizonierii de război ucraineni încât patria mama nu vrea să-i accepte. Potrivit Kommersant, președintele Trump ar fi primit o listă în acest sens.

„Am o listă cu o mie de persoane. Partea rusă mi-a prezentat-o astăzi, mii de oameni, prizonieri, care vor fi eliberați. Sunt o mie de oameni, peste o mie de prizonieri. Ei bine, autoritățile ucrainene refuză eliberarea. Ar trebui să-i accepte înapoi”, ar fi declarat Donald Trump.

Conform discuțiilor, Trump ar fi inclusiv de acord cu garanțiile de securitate propuse de Putin. În acest scenariu, Ucraina nu are voie să adere la NATO.

Tot Kommersant arată cum Trump este încrezător că Putin poate realiza pacea în Ucraina. De asemenea, Zelenski a fost sfătuit de liderul american să încheie o înțelegere cu Rusia.

Trump-ul rusificat nu subestimează capacitatea militară a Kremlinului, pentru că deține un arsenal nuclear de mari dimensiuni, iar acest lucru trebuie respectat.

Ce spune presa de opoziție

Discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska ar putea deveni un punct de cotitură atât în relațiile dintre Rusia și Statele Unite, dar și în soluționarea crizei ucrainene.

Novaya Gazeta a titrat „Negocieri pe sens invers” și a descris întâlnirea drept un eșec.

„Trump nu va primi Premiul Nobel pentru Pace, dar Putin își poate acorda singur Premiul Stalin”, notează ironic jurnaliștii de la Novaya.

De cealaltă parte, Meduza vede întâlnirea drept un „Dialog de dragul dialogului”: Kremlinul cere presei de stat să evidențieze rolul lui Putin, să reducă așteptările și să dea vina pe Ucraina.

„Atenția Kremlinului se concentrează acum pe propagandă prin intermediul canalelor media. Denaturarea adevărului a devenit principalul obiectiv. Întâlnirea Trump-Putin nu a venit cu nimic nou, dar a evidențiat eșecul diplomatic al părții americane, care nu poate înțelege dualitatea rusă”, transmit criticii.

