Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri

29 aug. 2025, 22:09, Știri externe
Departamentul Trezoreriei SUA dorește ca instituțiile financiare americane să monitorizeze activitatea a ceea ce se suspectează a fi rețele chinezești de spălare de bani și modul în care acestea își gestionează fondurile pentru a alimenta fluxul de fentanil spre comunitățile americane.

O notă a Departamentului Trezoreriei adresată băncilor și brokerilor evidențiază modul în care rețelele chineze de spălare de bani colaborează cu cartelurile mexicane de droguri.

Administrația Trump le cere băncilor să semnaleze clienții care ar putea fi considerați că spală bani pentru carteluri. Printre aceștia, cetățeni chinezi, cum ar fi studenți, pensionari și gospodine cu averi a căror origine nu o pot explica și persoane care refuză să ofere informații despre sursa banilor lor.

Un parteneriat complex între cartelul Sinaloa din Mexic și grupurile bancare clandestine chineze din Statele Unite

Trezoreria susține că mulți dintre acești oameni lucrează, fără să știe, cu cartelurile, pentru a ocoli restricțiile impuse de China asupra cursului de schimb și a volumului de valută străină pe care îl pot schimba persoanele fizice, care este de aproximativ 50.000 de dolari pe an.

Nu sunt rare cazurile în care cetățenii chinezi evită astfel de restricții apelând la bănci clandestine unde banii lor sunt convertiți în valute străine, adesea dolari americani.

Anul trecut, forțele de ordine au descoperit un parteneriat complex între cartelul Sinaloa din Mexic și grupurile bancare clandestine chineze din Statele Unite, care au spălat 50 de milioane de dolari obținuți din vânzarea de fentanil, cocaină și alte droguri, au declarat procurorii federali.

Tot joi, unitatea de infracțiuni financiare a Departamentului, FinCen, a publicat un raport despre modul în care rețelele chineze de spălare de bani își extind legăturile dincolo de cartelurile de droguri.

Există un număr din ce în ce mai mare de rapoarte de activități suspecte, depuse de instituțiile financiare, cu privire la traficul de persoane și centrele de zi pentru vârstnici din New York, care au devenit un vehicul pentru spălarea banilor, potrivit raportului.

Directivele autorităților către bănci să fie mai vigilente în ceea ce îi privește pe studenții chinezi și alți cetățeni chinezi vin în timp ce președintele Donald Trump spune că va permite ca 600.000 de studenți chinezi să intre în universitățile americane.

„Aud atât de multe povești despre ‘Nu vom mai primi studenții lor’, dar le vom permite studenților lor să vină. O vom permite. Este foarte important – 600.000 de studenți”, a spus Trump în timpul unei întâlniri cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Foto: Profimedia

