Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție slabă”

Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție slabă”

24 sept. 2025, 20:15, Știri externe
Emmanuel Macron:

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țările NATO trebuie să-și „intensifice” reacția “cu un nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Rusiei, în special în spațiul aerian din Europa de Est.

Afirmațiile președintelui Macron au fost făcute în timpul unui interviu acordat canalului France 24 și Radio France Internationale, de la New York, unde participă la Adunarea Generală anuală a ONU.

„Aceasta înseamnă că dacă cineva te provoacă din nou, trebuie să reacționezi puțin mai puternic”, a explicat președintele francez.

Dar, în fața acestor „încercări” ale forțelor armate ruse, „nu vom deschide focul”, a adăugat Macron, contrazicându-l pe președintele american Donald Trump în această chestiune.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, marți seară, că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul lor aerian.

„NATO a reacționat într-un mod proporțional prin consolidarea posturii sale de apărare”, a adăugat președintele francez.

Macron a avertizat că în cazul unor „noi provocări cu incursiuni în spațiul aerian sau terestru, ar trebui să ne intensificăm răspunsul cu un nivel”.

Conform Le Figaro, Emmanuel Macron consideră că este necesar ca NATO „să arate că știm cum să protejăm Ucraina pentru că ea se află în avanpostul securității noastre colective și să continuăm să ne protejăm spațiul aerian”.

„Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau România sunt într-o poziție slabă, deoarece etapa următoare ar fi Germania și apoi Franța”, a avertizat el.

Macron a salutat „mesajul foarte clar” transmis de Donald Trump de la New York cu privire la Ucraina, o evoluție „foarte importantă” pentru că Kievul „are nevoie de echipament și sprijin american”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

KREMLINUL face clarificări în privința afirmațiilor făcute de Trump despre războiul din Ucraina: Sunt greșite

Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american

MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”

Citește și

ULTIMA ORĂ VIDEO | O dronă lansată de militanții HUTHI din Yemen a căzut în orașul israelian Eilat /Zeci de persoane au fost rănite
20:04
VIDEO | O dronă lansată de militanții HUTHI din Yemen a căzut în orașul israelian Eilat /Zeci de persoane au fost rănite
ACTUALITATE MAJORATUL DIGITAL ar putea fi impus la nivel european. Care ar putea fi vârsta la care copiii ar avea acces nerestricționat pe rețelele de socializare
19:46
MAJORATUL DIGITAL ar putea fi impus la nivel european. Care ar putea fi vârsta la care copiii ar avea acces nerestricționat pe rețelele de socializare
EXTERNE Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat”
19:35
Trump critică dur reangajarea moderatorului Jimmy Kimmel /„Este doar o EXTENSIE a Partidului Democrat”
ECONOMIE Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO
19:32
Prețuri de INFARCT la o stație de metrou dintr-o capitală europeană: La un automat, o Cola costă 36 de EURO, iar o ciocolată mică este 90 de EURO
ISTORIE Un vânător de comori a găsit cu detectorul său de metale un artefact ROMAN prețios, vechi de 2.000 de ani, la doar 15 minute de la începerea căutării
18:43
Un vânător de comori a găsit cu detectorul său de metale un artefact ROMAN prețios, vechi de 2.000 de ani, la doar 15 minute de la începerea căutării
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Revoltă împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo!” Popovici: „Vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo”
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Prețul apei în aeroporturi și gări a fost plafonat la 3 lei. Amenzi usturătoare pentru comercianții care nu respectă legea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Elena Udrea a dezvăluit totul: A fost un plan al statului paralel, condus de Florian Coldea
Evz.ro
Mara Bănică, scoasă din sărite de o concurentă de la Asia Express: O fițoasă
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
ADN-ul de la denisovani ar putea oferi rezistență la malarie
POLITICĂ Moșteanu caută expertiză militară într-o țară mai mică decât Teleormanul și cu o armată de 1.200 de oameni, cea mai mică din NATO
20:03
Moșteanu caută expertiză militară într-o țară mai mică decât Teleormanul și cu o armată de 1.200 de oameni, cea mai mică din NATO
JUSTIȚIE Ministrul Justiției explică de ce Horațiu Potra NU poate fi adus în țară: „Poate să dureze și săptămâni sau luni”
19:34
Ministrul Justiției explică de ce Horațiu Potra NU poate fi adus în țară: „Poate să dureze și săptămâni sau luni”
EXCLUSIV ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General
19:06
ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General
GALERIE FOTO S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări
19:01
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Ediție aniversară sub semnul excelenței. Peste 4.000 de artiști din 28 de țări
JUSTIȚIE DIICOT a deschis dosar PENAL, după ce mai multe spitale și școli au primit mesaje de amenințare
19:00
DIICOT a deschis dosar PENAL, după ce mai multe spitale și școli au primit mesaje de amenințare
HOROSCOP O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
18:53
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi