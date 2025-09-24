Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție slabă”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țările NATO trebuie să-și „intensifice” reacția “cu un nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Rusiei, în special în spațiul aerian din Europa de Est.

Afirmațiile președintelui Macron au fost făcute în timpul unui interviu acordat canalului France 24 și Radio France Internationale, de la New York, unde participă la Adunarea Generală anuală a ONU.

„Aceasta înseamnă că dacă cineva te provoacă din nou, trebuie să reacționezi puțin mai puternic”, a explicat președintele francez.

Dar, în fața acestor „încercări” ale forțelor armate ruse, „nu vom deschide focul”, a adăugat Macron, contrazicându-l pe președintele american Donald Trump în această chestiune.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, marți seară, că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul lor aerian.

„NATO a reacționat într-un mod proporțional prin consolidarea posturii sale de apărare”, a adăugat președintele francez.

Macron a avertizat că în cazul unor „noi provocări cu incursiuni în spațiul aerian sau terestru, ar trebui să ne intensificăm răspunsul cu un nivel”.

Conform Le Figaro, Emmanuel Macron consideră că este necesar ca NATO „să arate că știm cum să protejăm Ucraina pentru că ea se află în avanpostul securității noastre colective și să continuăm să ne protejăm spațiul aerian”.

„Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau România sunt într-o poziție slabă, deoarece etapa următoare ar fi Germania și apoi Franța”, a avertizat el.

Macron a salutat „mesajul foarte clar” transmis de Donald Trump de la New York cu privire la Ucraina, o evoluție „foarte importantă” pentru că Kievul „are nevoie de echipament și sprijin american”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

KREMLINUL face clarificări în privința afirmațiilor făcute de Trump despre războiul din Ucraina: Sunt greșite

Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american