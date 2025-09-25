Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania

Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania

25 sept. 2025, 13:51, Știri externe
Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania

Președintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu ia în considerare anexarea Cisiordaniei, care se află sub ocupație israeliană din 1967, ca răspuns la recunoașterea oficială a unui stat palestinian săptămâna aceasta de către Marea Britanie, Canada, Franța și Australia.

Trump a făcut promisiunea miercuri la o întâlnire în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde liderii arabi și musulmani și-au exprimat alarma față de acțiunile Israelului în Orientul Mijlociu și l-au presat pe Trump să-l țină în frâu pe Netanyahu și să ajute la încheierea războiului din Gaza, conform Financial Times.

Remarcile lui Trump au atenuat îngrijorările că Netanyahu va continua cu planurile de anexare, a spus una dintre persoanele care au participat la întâlnire.

„Netanyahu nu face nimic în Orientul Mijlociu fără permisiunea SUA”, a spus persoana respectivă.

O a doua persoană prezentă la întâlnire a confirmat că președintele american și-a luat angajamentul de a nu permite anexarea Cisiordaniei.

„Până săptămâna aceasta, Casa Albă nu părea să înțeleagă gravitatea anexării Cisiordaniei”

Unul dintre participanți a spus că, până săptămâna aceasta, Casa Albă nu părea să înțeleagă pe deplin gravitatea repercusiunilor regionale ale anexării Cisiordaniei.

La întâlnire au fost prezenți lideri și oficiali din Arabia Saudită, Egipt, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și Pakistan.

Pe lângă anexarea Cisiordaniei, ei au discutat despre temerile lor că Israelul ar putea ocupa sau construi colonii în Gaza sau i-ar putea strămuta cu forța pe palestinienii din enclavă.

De asemenea, ei și-au exprimat îngrijorarea că Guvernul Netanyahu ar putea modifica statutul legal și istoric al locurilor sfinte din Ierusalim, a declarat o persoană care fusese informată despre discuții.

„Trump a răspuns pozitiv la întâlnire și la punctele ridicate de liderii arabi”, a spus persoana respectivă.

Până acum, oficialii Administrației Trump au descris recunoașterea unui stat palestinian ca pe un „cadou” pentru Hamas, repetând poziția Guvernului israelian.

Recunoașterea unui stat palestinian a declanșat furie în Israel, unde miniștrii de extremă-dreapta din cabinetul lui Netanyahu au reiterat cererile pentru anexarea imediată a Cisiordaniei.

Premierul israelian a declarat că își va anunța decizia privind anexarea după discuții cu Donald Trump luni.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american

Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm

Citește și

EXTERNE Netanyahu insistă că nu va exista un stat palestinian și critică deciziile unor lideri/ Premierul ISRAELULUI va purta o nouă discuție cu Trump
15:41
Netanyahu insistă că nu va exista un stat palestinian și critică deciziile unor lideri/ Premierul ISRAELULUI va purta o nouă discuție cu Trump
ULTIMA ORĂ Sarkozy este primul fost președinte francez care merge la ÎNCHISOARE /Va ajunge în detenție indiferent dacă va contesta decizia în apel
14:41
Sarkozy este primul fost președinte francez care merge la ÎNCHISOARE /Va ajunge în detenție indiferent dacă va contesta decizia în apel
EXTERNE Comedia liberală se simte ”asaltată” de MAGA? Kimmel îl atacă pe Trump la revenirea sa pe ABC, Colbert iese de pe CBS, South Park amână un episod
14:39
Comedia liberală se simte ”asaltată” de MAGA? Kimmel îl atacă pe Trump la revenirea sa pe ABC, Colbert iese de pe CBS, South Park amână un episod
EXTERNE Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA
14:34
Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA
EXTERNE Ploaie de sondaje în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Cum stă partidul Maiei Sandu
14:26
Ploaie de sondaje în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Cum stă partidul Maiei Sandu
EXTERNE Un partid de opoziție din FRANȚA intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru „la deschiderea sesiunii parlamentare”
13:57
Un partid de opoziție din FRANȚA intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru „la deschiderea sesiunii parlamentare”
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Ungaria dă lecții de viteză Bucureștiului: Brașovul, legat de Budapesta în cinci ore
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Nepotul lui Nicolae Botgros, în stare gravă la spital! Ce a transmis Adriana Ochișanu cu durere în glas despre fiul ei: "În fiecare bătaie a inimii mele se află rugăciunea, speranța și dorința"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
O nouă specie de „Megaraptor” a fost descoperită cu ultima sa masă încă în gură