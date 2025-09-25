Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania

Președintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu ia în considerare anexarea Cisiordaniei, care se află sub ocupație israeliană din 1967, ca răspuns la recunoașterea oficială a unui stat palestinian săptămâna aceasta de către Marea Britanie, Canada, Franța și Australia.

Trump a făcut promisiunea miercuri la o întâlnire în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde liderii arabi și musulmani și-au exprimat alarma față de acțiunile Israelului în Orientul Mijlociu și l-au presat pe Trump să-l țină în frâu pe Netanyahu și să ajute la încheierea războiului din Gaza, conform Financial Times.

Remarcile lui Trump au atenuat îngrijorările că Netanyahu va continua cu planurile de anexare, a spus una dintre persoanele care au participat la întâlnire.

„Netanyahu nu face nimic în Orientul Mijlociu fără permisiunea SUA”, a spus persoana respectivă.

O a doua persoană prezentă la întâlnire a confirmat că președintele american și-a luat angajamentul de a nu permite anexarea Cisiordaniei.

„Până săptămâna aceasta, Casa Albă nu părea să înțeleagă gravitatea anexării Cisiordaniei”

Unul dintre participanți a spus că, până săptămâna aceasta, Casa Albă nu părea să înțeleagă pe deplin gravitatea repercusiunilor regionale ale anexării Cisiordaniei.

La întâlnire au fost prezenți lideri și oficiali din Arabia Saudită, Egipt, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și Pakistan.

Pe lângă anexarea Cisiordaniei, ei au discutat despre temerile lor că Israelul ar putea ocupa sau construi colonii în Gaza sau i-ar putea strămuta cu forța pe palestinienii din enclavă.

De asemenea, ei și-au exprimat îngrijorarea că Guvernul Netanyahu ar putea modifica statutul legal și istoric al locurilor sfinte din Ierusalim, a declarat o persoană care fusese informată despre discuții.

„Trump a răspuns pozitiv la întâlnire și la punctele ridicate de liderii arabi”, a spus persoana respectivă.

Până acum, oficialii Administrației Trump au descris recunoașterea unui stat palestinian ca pe un „cadou” pentru Hamas, repetând poziția Guvernului israelian.

Recunoașterea unui stat palestinian a declanșat furie în Israel, unde miniștrii de extremă-dreapta din cabinetul lui Netanyahu au reiterat cererile pentru anexarea imediată a Cisiordaniei.

Premierul israelian a declarat că își va anunța decizia privind anexarea după discuții cu Donald Trump luni.

Foto: Profimedia

