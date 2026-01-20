Prima pagină » Știri externe » Florian Phillipot, liderul partidului Les Patriotes, ironizează Germania după ce a trimis trupe în Groenlanda: „N-am văzut ceva mai ridicol ca asta”

Florian Phillipot, liderul partidului Les Patriotes, ironizează Germania după ce a trimis trupe în Groenlanda: „N-am văzut ceva mai ridicol ca asta"

Ruxandra Radulescu
20 ian. 2026, 14:45, Știri externe

Florian Phillipot, liderul partidului „Patriotes”, a criticat implicarea Uniunii Europene în planurile Statelor Unite ale Americii de anexare a Groenlandei. Acesta a ironizat Germania care a trimis 15 soldați din cadrul Forțelor Armate în Groenlanda, ca apoi să retragă trupele, după un anunț al lui Trump.

Phillipot a menționat că Germania și-a retras rapid trupele din Groenlanda, după ce Donald Trump a anunțat ca va impune tarife de 10% statelor care se opun planurilor SUA.

„UE este absurdă și ridicolă la superlativ!”

Politicianul francez consideră că inițiativa Uniunii Europene, de a detașa trupe în Groenlanda în contextul amenințării din partea lui Donald Trump, este un gest „ridicol” și „absurd”.

„44 de ore și un tweet de la Trump separă aceste 2 evenimente
N-am văzut niciodată ceva mai ridicol ca asta!
UE este absurdă și ridicolă la superlativ!”, afirmă Florian Phillipot.

„Să ieșim din asta și să ne recăpătăm simțul independenței”

Liderul politic a propus chiar ieșirea Franței din Uniunea Europeană, ca un act de redobândire a independenței.

„Să ieșim din asta și să ne recăpătăm simțul independenței, demnității și intereselor naționale ADEVĂRATE!”, a transmis politicianul.

Echipajul de soldați germani, care a fost detașat vineri pe insula arctică, anunțase că va rămâne în Groenlanda mai mult decât era planificat inițial.

Publicația Bild a transmis, însă, că militarii nemți din cadrul Forțelor Armate Germane au plecat din Groenlanda după doar 44 de ore. Publicația germană BILD transmis că cei 15 soldați, conduși de contraamiralul Stefan Pauly (61), au decolat de pe aeroportul din Nuuk.

Forțele Armate Germane au plecat rapid – fără niciun anunț, notificare sau altă explicație, mai subliniază sursa citată.

Vineri, un purtător de cuvânt al ministerului, Michael Stempfle, a explicat la conferința de presă federală că nu a vrut să intre în detalii despre data plecării.

„Dacă spun acum că este până pe 17 ianuarie, iar apoi se dovedește la fața locului că vor să rămână mai mult, atunci veți spune din nou: Stempfle nu a fost suficient de specific. Dacă aveți dubii, va trebui să-i întrebați pe danezi.”

