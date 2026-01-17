Prima pagină » Știri externe » Propagandiștii Rusiei se plâng că Donald Trump le-a stricat vacanțele, dar avertizează: „Bine ați venit în 2026, Anul Sălbatic”

Cristian Lisandru
17 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Pentru purtătorii de cuvânt ai propagandei rusești, politica este ceva personal. La întoarcerea din vacanța de iarnă, liderii și liderele presei de stat rusești s-au plâns că președintele american Donald Trump le-a stricat sejururile.

  • Lista sa de eșecuri, au spus aceștia, a inclus „răpirea” liderului venezuelean Nicolás Maduro, confiscarea navelor care navigau sub pavilion rusesc și, se pare, luarea în considerare a unor sancțiuni suplimentare care ar putea fi impuse în viitorul apropiat.
  • De asemenea, propagandiștii au deplâns economia șubredă a Rusiei, dar i-au îndemnat pe cetățeni să persevereze „eroic”, deoarece Moscova nu intenționează să facă concesii sau să reducă dificultățile din Ucraina.

Pe 11 ianuarie, în cadrul emisiunii „Duminică seara cu Vladimir Solovyov”, decoratul prezentator al postului de televiziune de stat, Vladimir Solovyov, a recunoscut: „În acest moment, veriga noastră cea mai slabă este economia. Dacă nu putem rezolva problemele economiei noastre, orice altceva își va pierde tot sensul”.

Șefa RT, Margarita Simonyan, a fost de acord fără ezitare, se arată într-un articol publicat de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Vladimir Putin și propagandistul Vladimir Solovyov | Foto – Profimedia Images

„Ceva strălucitor în noroi”

Și totuși, în ciuda grijilor și dezamăgirilor care îi macină constant, experții preferați ai lui Vladimir Putin au reușit să găsească ceva strălucitor în noroi.

În anul 2022, serviciile de informații daneze au acuzat Rusia că a falsificat o scrisoare din 2019 adresată senatorului Tom Cotton, în care se pretindea că provine de la ministrul de externe al Groenlandei și se susținea că se avea în vedere un referendum pentru independență.

  • Această strategie părea să aibă ca scop exploatarea interesului lui Trump de a cumpăra Groenlanda și de a provoca diviziuni în cadrul alianței NATO.
  • Având în vedere concentrarea actuală a Casei Albe asupra Groenlandei, propagandiștii lui Putin au găsit motive de bucurie.

Faptul că au văzut cum visele lor extravagante prind contur i-a entuziasmat.

Solovyov a remarcat cu mândrie: „M-am certat adesea cu oameni respectați de aici în legătură cu Trump, așa că cine a avut dreptate? V-am spus că Trump nu va lăsa Groenlanda în pace”.

El a continuat să sublinieze interesul Rusiei pentru dezastrul din Groenlanda și a presupus: „V-am spus că Trump a realizat mai mult decât orice alt președinte al Statelor Unite în acest mandat. A distrus complet întregul sistem de relații internaționale”.

„Natura umană rămâne aceeași – sete de sânge, cruzime, nedreptate și egoism”

Solovyov a adăugat: „Suntem gata să-l ajutăm pe Trump să elibereze Groenlanda”, sperând cu voce tare că acest lucru va duce la un război între Statele Unite și Europa.

Descriindu-i pe europeni drept „animale proaste”, Solovyov a afirmat că America nu este aliatul lor, ci stăpânul lor, care îi va urmări înapoi „în hambar”.

Propagandistul a adăugat: „Veți observa și veți reflecta, asemenea lui Starmer, care nu poate spune ce s-a întâmplat în Venezuela. Nu veți putea spune nimic despre Groenlanda și nu veți putea aduce trupele dumneavoastră în Groenlanda. În primul rând, nu aveți trupe; în al doilea rând, nu aveți mijloacele de a le transporta acolo. Americanii vă vor scufunda în drum spre destinație, dacă vor, iar noi vă vom ajuta”.

Simonyan – șefa RT – s-a bucurat că SUA și-au lepădat în sfârșit „pelerina curcubeu” și au expus ce se ascunde dedesubt. Aceasta s-a lăudat că, spre deosebire de America, Rusia nu și-a ascuns niciodată intențiile.

Simonyan a susținut că, deși sloganurile se schimbă de-a lungul istoriei, natura umană rămâne aceeași – și este plină de lăcomie, sete de sânge, cruzime, nedreptate și egoism.

Margarita Simonyan | Foto – Profimedia Images

„Omenirea s-a întors la pielea de animal în care s-a născut”

Simonyan a mai spus că Trump a inaugurat o nouă eră, dărâmând vechile idealuri și înlocuindu-le cu o dispreț totală pentru ordinea de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Ea a exclamat: „O eră s-a schimbat, acest banner a fost rupt de vânt, nu mai poți descifra ce era scris pe el. Libertatea a ce? Drepturile cui? Nimic din toate acestea nu mai există. Începând cu acest an, această eră se numește «Singura vină a victimei este că mi-e foame». Putem spune că Donald Trump a numit-o așa, liderul așa-numitei lumi libere”.

Plângându-se că Rusia bombardează Kievul „în mod greșit”, Simonyan a explicat: „Nu ne vom sfii să ne apărăm interesele și putem spune deschis de ce nu bombardăm Kievul. Cred că nu distrugem tot Kievul, pentru că strada Hreșciatik este a noastră, pentru că Lavra – Mănăstirea Peșterilor Kiev-Pecersk – este a noastră. Totul este al nostru. Dacă nu va fi din nou al nostru mâine, atunci va fi poimâine”.

Solovyov, care îndeamnă Rusia să înceapă mai multe „operațiuni speciale”, adică mai multe războaie, a declarat că Moscova ar trebui să înceteze să fie „timidă” în ceea ce privește obiectivele și interesele sale naționale. Simonyan a susținut din toată inima mesajul său și a adăugat: „Omenirea s-a întors la pielea de animal în care s-a născut”.

Solovyov a afirmat și că războiul este ceva „foarte normal și natural”, iar pacea este o anomalie care contravine naturii umane.

Cel mai prolific propagandist al Moscovei a concluzionat: „Inventăm lucruri despre natura umană, dar în realitate, este vorba despre natura animală. Este o tragedie, dar Cain l-a ucis pe Abel”.

Foto main – Profimedia Images

