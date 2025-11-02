Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri”

Un bărbat din Japonia, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în atenția polițiștilor după ce a apelat la o „schemă” pentru a mânca gratis timp de doi ani. Bărbatul descoperise o breșă în politica de rambursare a unei platforme de livrare de mâncare la domiciliu, a profitat de ea și s-a ales cu peste 1.000 de mese gratuite. Prejudiciul trece de 21.000 de euro, spun autoritățile.

Breșa a descoperit-o în politica de rambursare a unei platforme de livrare de mâncare la domiciliu din Japonia, și anume „Demae-can”. Practic, bărbatul comanda mâncare la domiciliu, însă fără să lase date de contact. Acesta a fost considerat și punctul central din frauda bărbatului. Pentru că nu era nevoit să noteze un nume, un număr de telefon sau alte date personale, exceptând adresa, bărbatul aproape era „anonim”.

A făcut 1.095 de comenzi fără să plătească pentru ele

Takuya Higashimoto (38 de ani) a continuat, timp de doi ani, să facă, în total, 1.095 de comenzi fără să plătească pentru ele. În cei doi ani, platforma a înregistrat o pierdere de peste 21.000 de euro. Vidul legal i-a adus, în schimb, probleme cu autoritățile din Japonia, doi ani mai târziu.

„La început, pur și simplu am încercat acest truc”, spune el. Apoi, „trucul”, care este un vid legal, s-a transformat într-o obișnuință, ajungând să facă peste o mie de comenzi fără să plătească pentru ele. Odată ce comenzile ajungeau la domiciliu, bărbatul cerea companiei o rambursare pentru „comandă nelivrată”. În total, a folosit 124 de conturi care îi aparțineau, dar și cartele telefonice preplătite cu identități false.

„Nu m-am mai putut opri după ce am început să culeg roadele fraudei mele”, a spus Higashimoto, arată AS.com.

Înșelătoria nu a fost descoperită rapid, având în vedere că bărbatul schimba identitățile false și abonamentele la câteva zile. Acum, bărbatul se află în custodia polițiștilor.

Autorul recomandă:

O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului

Un român, la un pas să fie păcălit cu un video fals creat cu AI. Infractorii cibernetici i-au cerut bani ca să nu publice un VIDEO compromițător cu el

Țeapă în online: O femeie din Bavaria a cumpărat o monedă de aur, dar a primit, în loc, un castravete. Cât a costat coletul

Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare

Sursă foto: Shutterstock