Prima pagină » Știri externe » Incident aviatic în Kenya. 12 persoane sunt date dispărute, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit

28 oct. 2025, 13:04, Știri externe
Avion prăbușit în Kenia, marți, 28 octombrie 2025 / foto: Profimedia

Un incident aviatic tragic a avut loc în Kenya, în cursul dimineții de marți, 28 octombrie 2025. În urma incidentului petrecut în regiunea de coastă Kwale, 12 persoane sunt date dispărute. Autoritățile se tem că pasagerii ar putea fi decedați.

Update 28 octombrie 2025, ora 13:18. Mai mulți cetățeni europeni s-ar fi aflat la bordul avionului.

BBC transmite faptul că la bordul aeronavei s-ar fi aflat „10 europeni și un pilot local”, care ar fi murit. Aeronava ar fi trebuit să ajungă la Rezervația Națională Maasai Mara, o destinație turistică îndrăgită de mulți străini. Potrivit declarației făcute de Mombasa Air Safari, la bordul avionului s-ar fi aflat 8 cetățeni maghiari, 2 cetățeni germani și un bărbat din Kenya.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Kenya, iar autoritățile se tem că toți pasagerii au murit

Incidentul aviatic a avut loc la circa 40 de kilometri de aerodromul Diani, în regiunea de coastă Kwale. Potrivit informațiilor, la bordul avionului de mici dimensiuni, de tip Cessna Caravan, se aflau turiști străini. Este așteptată confirmarea naționalităților persoanelor aflate la bordul aeronavei. Totodată, în momentul de față, autoritățile investighează cauza accidentului aviatic.

Aparatul de zbor s-a prăbușit la doar câteva minute după decolare și a izbucnit în flăcări. Oficialii au anunțat că în urma incidentului a rămas o epavă carbonizată. Martorii susțin că au auzit o bubuitură puternică, iar odată ajunși la locul incidentului ar fi descoperit resturi umane, transite  Mirror.

Sursă foto: Profimedia

