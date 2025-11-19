Japonia, devastată de cel mai puternic incendiu din ultima jumătate de secol. 170 de clădiri mistuite de flăcări și un deces

Partea de sud a Japoniei a fost cuprinsă, miercuri, de un incendiu de proporții, care a mistuit peste 170 de clădiri și a ucis o persoană. Autoritățile au intervenit cu elicopterele militare pentru stingerea flăcărilor. Potrivit experților, este cel mai puternic incendiu din Japonia din ultimii 50 de ani, transmite Reuters. Influencerul Mario Nawfal, susținător al lui Donald Trump, dar și al lui Călin Georgescu, a comentat pe marginea incidentului.

Imaginile difuzate de posturile TV locale au arătat case distruse de flăcări și nori groși de fum, care se ridică din cartierul Saganoseki din orașul Oita. Zona este renumită pentru producția de macrou premium de marca Seki.

Flăcările s-au răspândit și pe versanții împăduriți din apropiere și pe o insulă nelocuită aflată la mai mult de un kilometru de coastă, probabil din cauza vânturilor puternice, a relatat presa locală.

Incendiul a izbucnit marți seara și a curprins 48.900 de metri pătrați – aproximativ suprafața a șapte terenuri de fotbal – forțând 175 de locuitori din district, situat la aproximativ 770 km sud-vest de Tokyo, să se refugieze într-un adăpost de urgență, a declarat Agenția Japoneză pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Mario Nawfal: „Cauza incidentului rămâne un mister”

Mario Nawfal, influencer MAGA și om de afaceri, care și-a exprimat susținerea față de Călin Georgescu în campania prezidențială, a transmis un mesaj pe platforma X.

„Un incendiu devastator în regiunea Iwate din nordul Japoniei a transformat regiunea Ofunato într-o adevărată ruină și a forțat aproape 600 de locuitori să fugă în timp ce elicopterele militare încearcă să gestioneze situația. Primarul Kiyoshi Fuchigami a spus că e un incendiu „la scară largă”, 600 de hectare – o suprafață de 3 ori mai mare decât Monaco – fiind înghițite de incendiu în câteva ore. Alimentat de vânturile din zonă, cauza incidentului rămâne un mister”, a transmis acesta pe X.

