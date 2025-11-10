Procurorii Biroului Național Anticorupție (NABU) fac percheziții la domiciliul omului de afaceri și coproprietarul studioului Kvartal 95, Timur Mindich, un aliat și prieten apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Prietenul lui Zelenski a fugit din țară cu câteva ore înainte ca procurorii să intre peste el

Conform „Ukrainska Pravda”, coproprietarul studioului „Kvartal 95” și apropiat colaborator al președintelui Volodimir Zelenski, Timur Mindich, ar fi părăsit Ucraina în noaptea de 10 noiembrie, cu câteva ore înainte ca procurorii să vină peste el. Există suspiciuni că ar fi fost avertizat de măsuri.

Mass-media ucraineană, citând un deputat, Zhelezniak, scrie că percheziții au loc și la ministrul justiției, fostul ministru al energiei Herman Halushchenko.

Zelenski a fost interceptat de procurori?

Ancheta de corupție împotriva lui Timur Mindich s-ar fi pregătit din iulie, iar detalii au răsuflat în presa de la Kiev. Potrivit unor surse UP din cercurile de afaceri, angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Parchetului Specializat Anticorupție „ au reușit să-l localizeze pe Mindich într-un apartament de la aceeași adresă unde a avut loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui, acum cinci ani”. Timur Mindich ar putea fi acuzat de spălare de bani, relata „Ukrainska Pravda”.

NABU și SAP ar fi interceptat și conversațiile lui Mindich de la adresa unde Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere. Sursele UP susțin că înregistrările l-ar putea include chiar pe Zelenski însuși.

Conform surselor „Ukrainska Pravda”., subiectul anchetei a fost o companie offshore din Insulele Virgine Britanice, o companie înregistrată în Regatul Unit, și un bărbat poreclit „Sugarman”.

NABU a dezvăluit schema unor mită pe scară largă în „Energoatom”

Biroul Anticorupție al Ucrainei a publicat în urmă cu câteva minute detalii despre o schemă infracțională multistratificată numită „barieră”, care funcționa în cadrul companiei de stat „Energoatom”.

Contractanții gigantului atomic plăteau între 10% și 15% „mită” pentru a evita blocarea plăților și pentru a-și păstra statutul de furnizor.

Toată operațiunea era gestionată de fostul adjunct al șefului Fondului Proprietății de Stat, ulterior consilier al ministrului energiei, Igor Mironiuk („Rocket”), și de fostul ofițer de aplicare a legii Dmitri Basov („Tenor”), care ocupa funcția de director executiv pentru securitatea companiei.

Organizatorul schemei de mită era chiar prietenul lui Zelenski. Escrocii amenințau cu „luatul în Armată”

Potrivit deputatului Iaroslav Jeleznâk, organizatorul schemei era omul de afaceri Timur Mindici („Karlson”). Pe înregistrările NABU apare și ministrul justiției German Galușcenko („Profesor”).

Anchetatorii susțin că, de fapt, „Energoatom” era controlat de persoane străine, care gestionau achizițiile și fluxurile financiare ale întreprinderii cu venituri de peste 200 miliarde de grivne pe an.

Înregistrările separate NABU arată că participanții la schemă șantajau companiile care refuzau să plătească mită. Aceștia amenințau că angajații acestora vor fi „luați în armată”.

„Energoatom” este compania națională de generare a energiei nucleare care operează toate cele patru centrale nucleare din Ucraina. Este cel mai mare producător de energie electrică din Ucraina. „Energoatom” operează centrale nucleare din Ucraina din Zaporojie, Rivne, Ucraina de Sud și Hmelnițki.

Raportul UE privind negocierile de aderare ale Ucrainei a arătat săptămâna trecută că țara condusă de Zelenski trebuie să inverseze urgent tendințele negative în lupta împotriva corupției și să intensifice reformele statului de drept.

