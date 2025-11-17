Secretarul de Stat al SUA din primul mandat de președinte al lui Donald Trump, Mike Pompeo, a devenit consilier al companiei ucrainene Fire Point, care produce drone cu rază lungă de acțiune și noile rachete de croazieră Flamingo, arată Associated Press. Compania de armament din Ucraina se află în prezent în vizorul procurorilor pentru o presupusă legătură cu Timur Mindich, personajul central în unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din istoria Ucrainei.

Mike Pompeo, fostul Secretar de Stat SUA, devine consilier al companiei Fire Pint

Compania ucraineană de armament a înființat un consiliu consultativ și l-a numit pe Mike Pompeo membru pe 12 noiembrie, a declarat conducerea pentru Associated Press. „Este o mare onoare pentru noi”, a declarat directorul tehnic al companiei Fire Point, Irina Tereh. „Am decis că, deoarece creștem și devenim o companie internațională mare, trebuie să fim siguri că urmăm cele mai transparente și cele mai bune standarde corporative”, a spus Tereh.

Trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a vizitat, de asemenea, una dintre fabricile Fire Point în timpul ultimei sale vizite, au declarat directorii companiei.

Fire Point este un beneficiar semnificativ al așa-numitului model danez, un mecanism de finanțare condus de Danemarca, în care guvernele străine finanțează direct companiile de apărare ucrainene, în loc să achiziționeze arme de la propriile industrii pentru a le trimite ca ajutor.

Compania de armament Fire Point se confruntă cu acuzații de corupție

În august, publicația Kyiv Independent a scris că beneficiarul companiei de armament este Timur Mindich, considerat prieten apropiat al lui Volodimir Zelenski. Mindich este în prezent subiectul unei investigații de corupție din sectorul energetic ucrainean, unul dintre cele mai mari din istoria recentă a Ucrainei.

Cu toate acestea, directorii companiei de armament insistă că nu au nimic de ascuns și au comandat un audit independent pentru a calma opinia publică. Criticii, însă, pun la îndoială originile companiei și monopolul contractelor sale cu Ministerul Apărării și indică presupuse legături cu notoriul asociat al președintelui Volodimir Zelenski, Timur Mindich. Ancheta organizațiilor anticorupție din Ucraina, lansată acum un an, este în să în desfășurare.

Autoritățile ucrainene investighează dacă Fire Point a umflat prețurile componentelor sau cantitățile de drone în contractele sale cu Ministerul Apărării și analizează, de asemenea, legăturile dintre companie și Timur Mindich. Compania de armament avea monopol asupra dronelor de atac și obținea contracte profitabile cu statul ucrainean, în ciuda faptului că era relativ necunoscută.

Fire Point, o companie care era necunoscută înainte de invazia Rusiei în Ucraina, anticipează în acest an venituri de aproximativ 1 miliard de dolari. De asemenea, plănuiește să construiască în Danemarca o fabrică pentru a produce motoarele necesare pentru rachete.

Recomandările autorului: