Netanyahu i-a solicitat președintelui Israelului, Isaac Hertzog, să fie grațiat. Premierul e cercetat în mai multe cazuri de corupție

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 13:08, Știri externe
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat grațiere prezidențială, șefului de stat Isaac Hertzog. Premierul este implicat în mai multe anchete cazuri de corupție în curs de desfășurare, transmite Al Jazeera

Duminică, biroul președintelui israelian a declarat că Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Isaac Herzog.

Acest lucru vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că Herzog ar trebui să-l grațieze pe Netanyahu în cazurile de corupție.

Netanyahu se confruntă cu trei cazuri separate de corupție depuse în 2019, care includ acuzații de luare de mită, fraudă și abuz de încredere.

FOTO: Profimedia

