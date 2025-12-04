Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin

🚨 Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin

04 dec. 2025, 10:11, Știri externe
Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin
10:24

UPDATE. Putin promite să cucerească Donbasul prin mijloace militare sau în „alt mod“

Declarațiile lui Vladimir Putin din interviul acordat publicației India Today. Oficialul începe astăzi o vizită de două zile în India. Sky News relatează că intrerviul urmează să fie difuzat integral în această după-amiază, însă principalele declarații ar fi:

  • Putin nu are de gând să se întoarcă în G8 – în ciuda faptului că ideea a fost lansată într-un proiect de plan de pace al SUA;
  • Eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina au fost o „sarcină dificilă”, spune el;
  • Liderul rus adaugă că propunerile înaintate de partea americană, marți, s-au bazat în mare parte pe acordurile dintre el și Trump din Alaska, unde s-au întâlnit în august;
  • El mai spune că SUA și-au împărțit planul de pace în 27/28 de puncte în patru secțiuni;
  • Europenii, adaugă liderul rus, ar trebui să se implice în eforturile de pace și să nu se amestece;
  • Putin spune că Moscova a propus ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas, dar că Kievul a refuzat;
  • Putin promite să cucerească Donbasul prin mijloace militare sau în alt mod.
10:12

UPDATE. Putin dezvăluie că întâlnirea cu reprezentanții lui Trump de marți a fost „foarte utilă și foarte necesară"

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că discuțiile din Kremlin cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner, privind planul de pace pentru Ucraina, au fost „foarte utile și foarte necesare”.

Într-un interviu pentru India Today, Putin a declarat: „Cred că este prea devreme să spun, dar această întâlnire a fost necesară”.

Conform liderului de la Kremlin, întâlnirea a durat mult, deoarece „partea a analizat în detaliu fiecare punct din inițiativele de pace propuse”. Putin a menționat, de asemenea, că partea americană „a împărțit 27 de puncte din planul său în patru pachete separate și a propus să le discute pe rând”.

El adaugă că întâlnirea cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „foarte utilă”, însă, în anumite puncte, SUA și Rusia au rămas în dezacord.

„A trebuit să trecem în revistă fiecare punct, motiv pentru care planul a fost abordat atât de mult… Deci a fost o conversație necesară, una foarte concretă… În unele cazuri am spus, da, putem discuta despre asta, dar nu ne putem pune de acord asupra acestui aspect. Tocmai acesta a fost tonul conversației.”

Amintim că președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că planul de pace actual conține 20 de puncte.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, se vor întâlni, joi, la Miami cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Negociatorii lui Trump vor discuta cu Umerov despre posibilele modalități de soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Acest lucru a fost relatat de Associated Press, citând o sursă americană.

„Witkoff și Kushner se vor întâlni, joi, cu negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru a continua discuțiile”, a declarat un oficial de rang înalt din administrația prezidențială americană.

Conform publicației, evoluția negocierilor va depinde în mare măsură de deciziile administrației Trump – dacă accentul va fi pus pe creșterea presiunii asupra Rusiei sau asupra Ucrainei pentru a obține concesii în procesul de soluționare a păcii.

Jurnaliștii AP subliniază că această întâlnire face parte dintr-o serie de contacte menite să găsească o posibilă cale către un acord de pace între părțile implicate în conflict, însă detalii specifice nu au fost încă dezvăluite.

Reamintim că miercuri, 3 decembrie, delegația americană a purtat o conversație telefonică cu echipa ucraineană după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova.

Întâlnirea din Florida are loc după ce Witkoff a petrecut, marți, aproape cinci ore cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova purtând negocieri. Kremlinul a declarat că la aceste negocieri nu s-a ajuns la „niciun compromis” privind încheierea războiului din Ucraina.

Președintele american Trump a declarat că discuțiile – la care a participat și ginerele său, Jared Kushner – au fost „destul de bune”, dar a adăugat că este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla.

Când a fost întrebat de un reporter dacă Witkoff și Kushner consideră că Putin își dorește cu adevărat să pună capăt războiului, Trump a spus: „(Putin n.r.) ar vrea să pună capăt războiului. Aceasta a fost impresia lor”.

Miercuri, Zelenski a declarat că o întâlnire între negociatorii americani și ucraineni va avea loc „în zilele următoare”.

Într-o declarație pe X, Zelenski a spus: „În acest moment, lumea simte în mod clar că există o oportunitate reală de a pune capăt războiului”. Dar el a adăugat că negocierile trebuie să fie „susținute de presiuni asupra Rusiei”.

