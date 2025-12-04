🚨 Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin

10:12

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că discuțiile din Kremlin cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner, privind planul de pace pentru Ucraina, au fost „foarte utile și foarte necesare”.

Într-un interviu pentru India Today, Putin a declarat: „Cred că este prea devreme să spun, dar această întâlnire a fost necesară”.

Conform liderului de la Kremlin, întâlnirea a durat mult, deoarece „partea a analizat în detaliu fiecare punct din inițiativele de pace propuse”. Putin a menționat, de asemenea, că partea americană „a împărțit 27 de puncte din planul său în patru pachete separate și a propus să le discute pe rând”.

El adaugă că întâlnirea cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „foarte utilă”, însă, în anumite puncte, SUA și Rusia au rămas în dezacord.

„A trebuit să trecem în revistă fiecare punct, motiv pentru care planul a fost abordat atât de mult… Deci a fost o conversație necesară, una foarte concretă… În unele cazuri am spus, da, putem discuta despre asta, dar nu ne putem pune de acord asupra acestui aspect. Tocmai acesta a fost tonul conversației.”

Amintim că președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că planul de pace actual conține 20 de puncte.