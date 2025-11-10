Partenerul de afaceri al lui Zelenski este implicat într-un scandal uriaș de corupție în Ucraina. Bărbatul a fugit din țară înaintea perchezițiilor

Detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au efectuat, luni, percheziții la domiciliul lui Tymur Mindich, fost partener de afaceri al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Mindich este co–proprietarul companiei de producție Kvartal 95, fondată de Volodymyr Zelensky înainte de a deveni președinte, scriu Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Potrivit unor surse, Mindich a fugit din țară, noaptea trecută, cu doar câteva ore înainte de percheziția efectuată de detectivii NABU.

Mass-media ucraineană, citând un deputat pe nume Yaroslav Zhelezniak, scrie că percheziții au loc și la ministrul justiției, fostul ministru al energiei Herman Halushchenko.

„NABU efectuează o percheziție la domiciliul lui Herman Halushchenko. Și, se pare, și la Energoatom”, a scris Zhelezniak.

Agenția a raportat că desfășoară o operațiune anticorupție majoră în sectorul energetic, împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO).

„O organizație criminală, la nivel înalt, din sectoarele energiei și apărării a fost expusă. Corupție în sectorul energetic, spălare de bani, îmbogățire ilegală”, a declarat agenția, potrivit Kyiv Independent.

Conform rapoartelor NABU, grupul „a pus la cale o schemă majoră de corupție pentru a controla întreprinderi cheie de stat”, inclusiv Energoatom , agenția de stat pentru energie nucleară a Ucrainei.

Surse au confirmat publicației Kyiv Independent că sunt în curs de desfășurare percheziții la proprietăți legate de Mindich, în cadrul acestui caz.

Ministrul Justiției, Herman Halushchenko, care a fost ministru al Energiei între 2021 și 2025, este, de asemenea, căutat, potrivit surselor.

„Cincisprezece luni de muncă și 1.000 de ore de înregistrări audio. Activitățile unei organizații criminale de nivel înalt au fost documentate”, a declarat NABU.

