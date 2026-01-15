Președintele Donald Trump ia în considerare atacuri aeriene, printre alte măsuri de represalii, ca răspuns la dovezile tot mai numeroase că eforturile iraniene de a suprima protestele antiguvernamentale pe scară largă au dus la sute de morți în rândul civililor. Până în prezent, nu există niciun semn că președintele american ar viza și desfășurarea de forțe terestre în Iran, ceea ce înseamnă că acțiunea cinetică a SUA ar implica doar puterea aeriană militară.

Statele Unite au o lungă istorie de a se baza pe puterea aeriană pentru a îndeplini obiectivele politice – iar istoria arată că rezultatele unor astfel de eforturi sunt mixte.

Punctul forte al puterii aeriene constă în faptul că poate ataca brusc și precis de la distanță ;

; Slăbiciunea sa constă în faptul că are dificultăți în a controla evenimentele ulterioare de la sol .

. Aceasta înseamnă că puterea aeriană – nesusținută terestru – s-a dovedit a fi un instrument imperfect, de-a lungul timpului, pentru a constrânge comportamente , respectiv încetarea atacurilor asupra civililor

, respectiv Dar, în cazul Iranului prăbușirea regimului

„Dar ce ar urma rămâne o întrebare deschisă”, avertizează Clayton Swope, directorul adjunct al Proiectului de Securitate Aerospațială și cercetător senior în cadrul Departamentului de Apărare și Securitate din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

O cronologie a atacurilor aeriene americane în diferite zone ale lumii

Statele Unite s-au bazat, de-a lungul timpului, pe puterea aeriană militară pentru a obține rezultatele dorite.

Între 1963 și 1974, Statele Unite s-au bazat pe scară largă pe puterea aeriană în Laos, în timpul războiului din Vietnam, cu scopul de a perturba lanțurile de aprovizionare comuniste și de a ajuta forțele anticomuniste laotiene.

În 1986, Statele Unite au atacat ținte în Libia ca răspuns la atentatul terorist cu bombă asupra unui club de noapte din Berlin, comis de agenți libieni.

În 1993, Statele Unite și partenerii NATO au folosit puterea aeriană pentru a impune o zonă de interdicție aeriană impusă de ONU deasupra Bosniei și Herțegovinei – până la sfârșitul operațiunii, piloții NATO efectuaseră peste 100.000 de misiuni.

, Statele Unite și partenerii NATO au folosit puterea aeriană pentru a impune o zonă de interdicție aeriană impusă de ONU deasupra Bosniei și Herțegovinei – până la sfârșitul operațiunii, piloții NATO efectuaseră peste 100.000 de misiuni. În 1999, avioanele NATO au bombardat ținte în Iugoslavia timp de aproape trei luni pentru a opri atacurile sârbilor asupra etnicilor albanezi kosovari din Kosovo.

„În 1998, ca răspuns la atentatele cu bombă ale Al-Qaeda asupra ambasadelor SUA din Kenya și Tanzania, Statele Unite au efectuat atacuri cu rachete de croazieră asupra unei fabrici farmaceutice din Sudan și asupra taberelor de antrenament ale Al-Qaeda din Afganistan.

De asemenea, tot în 1998, Statele Unite au desfășurat o campanie de bombardament împotriva unor ținte irakiene ca răspuns la refuzul lui Saddam Hussein de a respecta rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, intenționând să degradeze capacitatea Irakului de a produce arme de distrugere în masă.

În 2011, Statele Unite și aliații NATO au folosit atacuri aeriene și au impus o zonă de interdicție aeriană în Libia, cu scopul de a opri atacurile forțelor lui Muammar Gaddafi împotriva civililor.

Mai recent, atacurile aeriene americane din iunie 2025 au vizat distrugerea instalațiilor asociate cu programele de arme nucleare iraniene, iar atacurile din Yemen din martie și aprilie 2025 au vizat rebelii Houthi. Statele Unite au efectuat, de asemenea, atacuri aeriene în Nigeria, în decembrie 2025”, amintește Clayton Swope.

Puterea aeriană în sine nu a dus la prăbușirea unui regim

Folosind istoria ca ghid, mai scrie Clayton Swope, operațiunile care se bazează, în principal, pe puterea aeriană pot fi eficiente în atingerea întregului obiectiv militar sau a unei părți atunci când obiectivul este aliniat în jurul punctelor forte ale puterii aeriene.

„Operațiunea Midnight Hammer din Iran este un exemplu recent spectaculos care dovedește acest lucru. Cu toate acestea, puterea aeriană singură nu s-a dovedit capabilă să atingă obiective politice mai complexe, în special cele al căror succes depinde de ceea ce se întâmplă după explozii.

Deoarece puterea aeriană nu lasă nicio forță militară la sol sau alte pârghii persistente – este în esență efemeră prin natura ei – care pot fi folosite pentru a obliga adversarul să ia măsurile dorite, ea însăși se luptă cu atingerea obiectivelor politice.

Există puține dovezi istorice care să ateste că puterea aeriană în sine a dus la prăbușirea unui regim. Și, de asemenea, puterea aeriană nu poate împiedica un tiran sau un grup terorist să comită brutalități împotriva civililor.

Cel mai apropiat exemplu în acest sens a fost decizia lui Slobodan Milošević de a se încheia războiul din Kosovo, dar acest lucru s-a întâmplat nu pentru că acea campania aeriană a fost pe deplin eficientă în distrugerea puterii militare a Serbiei, ci pentru că Milošević era îngrijorat de creșterea oboselii față de război în rândul poporului sârb și de lipsa sprijinului rusesc pentru continuarea războiului.

Liderii Iranului se confruntă astăzi cu un peisaj foarte diferit. Poporul iranian demonstrează deja pe străzi, iar regimul iranian știe că nu așteaptă sprijin din partea altei națiuni”, continuă Clayton Swope.

„Regimul din Iran ar putea fi aproape de această limită”

Atacurile aeriene, explică Swope, ar putea duce la prăbușirea regimului iranian prin două „efecte care se consolidează reciproc”.

Încurajarea protestatarilor să insiste mai mult și să îndure mai mult;

Crearea unei mase critice de îndoială în rândul celor care susțin, acum, regimul iranian – polițiștii și forțele de ordine din prima linie, cei care mânuiesc arme și bastoane împotriva protestatarilor – și cred că regimul poate îndura, fără probleme, lovitură după lovitură.

„Atacurile ar trebui să vizeze elemente vizibile ale autorității regimului, demonstrând solidaritate cu protestatarii și insuflând îndoială în rândul susținătorilor regimului, evitând în același timp țintele care ar putea oferi regimului «muniție» pentru propagandă.

Atacurile ar trebui să evite, totodată, distrugerea infrastructurii, ceea ce ar face viața și mai grea decât este deja pentru iranianul obișnuit.

În ultimul an s-au dezvoltat mai multe fisuri în fundația regimului iranian decât în ​​orice alt moment din deceniile de la răsturnarea șahului.

La fel ca prăbușirea Uniunii Sovietice, care a venit brusc, parțial ca răspuns la protestele din cauza condițiilor economice, vine un moment în care încă o fisură în acea fundație este decisivă.

Regimul din Iran ar putea fi aproape de această limită, fiind nevoie doar de un imbold – un imbold pe care puterea aeriană ar putea să îl ofere. Dar în cazul în care regimul iranian se prăbușește, ce urmează pentru poporul iranian este o întrebare deschisă, una care nu poate fi decisă doar de puterea aeriană”, încheie Clayton Swope analiza publicată de CSIS.

