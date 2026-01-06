Prima pagină » Știri externe » Protestatarii din Iran au incendiat benzinării și simboluri ale regimului de la Teheran în valul masiv de revolte anti-guvernamentale

Protestatarii din Iran au incendiat benzinării și simboluri ale regimului de la Teheran în valul masiv de revolte anti-guvernamentale

Iranul se confruntă în continuare cu un val masiv de proteste violente, declanșate pe 28 decembrie din cauza colapsului monedei naționale și a inflației galopante. Deși au început ca o revoltă a comercianților din Marele Bazar din Teheran, demonstrațiile s-au extins rapid în cel puțin 78 de orașe și au căpătat un caracter politic anti-regim.

Protestatarii au recurs la incendierea benzinăriilor și a simbolurilor regimului de la Teheran, printre care clădiri guvernamentale, secții de poliție sau afișe cu conducătorul suprem, Ali Khamenei.

Incendierile de benzinării au fost o trăsătură definitorie a protestelor majore din 2019, declanșate pe atunci din aceleași motive economice. În cadrul acestor proteste, nemulțumirile sunt legate de introducerea unor noi praguri de preț pentru benzina subvenționată.

În cartierele Yaft Abad și Shahrak-e Vali Asr din Teheran, tinerii au incendiat motociclete ale Forțelor de Securitate ale Statului, iar în orașul Azna, protestatarii au dat foc la două vehicule ale unităților speciale și au atacat secția de poliție locală. Au fost raportate atacuri cu dispozitive incendiare și asupra sediilor guvernamentale și bazelor miliției Basij în orașe precum Abadan, Yazd și Qazvin.

Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și, în anumite zone, muniție de război pentru a reprima mulțimea. Guvernul a încercat să calmeze spiritele anunțând un ajutor lunar de aproximativ 6 euro pentru fiecare cetățean, măsură primită cu scepticism de populație.

Până la acest moment, cel puțin 35 de persoane au fost ucise în confruntările cu autoritățile, printre care și copii, iar numărul arestărilor a depășit 1.000 de persoane.

