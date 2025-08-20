Reuters: În Japonia, îngrijorările de securitate în creștere duc la apeluri pentru reevaluarea politicilor privind armele NUCLEARE

Îngrijorările tot mai mari din Japonia și Coreea de Sud cu privire la garanțiile de securitate americane de lungă durată au provocat o dezbatere despre reevaluarea politicilor non-nucleare.

Pentru Japonia, care în ultimii ani a făcut pași istorici în direcția renunțării la pacifismul postbelic pentru a-și reconstrui capacitățile militare, problema nucleară este tabuul final din domeniul securității.

Schimbarea de atitudini a fost stimulată de pierderea tot mai mare a încrederii în rândul aliaților SUA în angajamentul Washingtonului față de securitatea lor, în special de îndoielile cu privire la faptul că America le va veni în ajutor într-un conflict.

Confruntați cu tratamentul oferit de președintele SUA Donald Trump aliaților de lungă durată, un grup de politicieni japonezi de rang înalt începe să creadă că Japonia, singura națiune care a suferit un atac cu bombă atomică, acum înconjurată de vecini cu arme nucleare (China, Coreea de Nord și Rusia), ar putea fi nevoită să desfășoare și ea aceste arme de distrugere în masă.

„Trump este atât de imprevizibil, ceea ce este poate un avantaj pentru el, dar cred că trebuie să ne gândim întotdeauna la planul B”, a spus un fost ministru adjunct al Apărării japonez. „Planul B este poate să devenim independenți și apoi să avem arme nucleare.”

Șocul provocat de Trump reverberează și în Coreea de Sud, un stat protejat în prezent sub umbrela nucleară a SUA, ca și Japonia. 75% dintre sud-coreeni sunt în favoarea construirii propriilor arme nucleare, arată sondajele.

Relaxarea celor „Trei principii non-nucleare”

Sprijinul în Japonia pentru dezvoltarea propriilor arme atomice este mai mic, dar interviurile cu parlamentari japonezi, oficiali guvernamentali și foști militari de rang înalt dezvăluie că există o dorință tot mai mare de a relaxa angajamentul vechi de zeci de ani al Japoniei, formulat în 1967, de a nu produce, deține sau găzdui arme nucleare pe teritoriul său – „Cele trei principii non-nucleare”.

Acum, parlamentari din Partidul Liberal Democrat din Japonia se gândesc la modul în care pot consolida credibilitatea umbrelei nucleare.

Ei au sugerat că principiile non-nucleare ar putea fi revizuite sau reinterpretate pentru a permite armelor nucleare americane să intre pe teritoriul japonez.

Posibilitatea partajării nucleare

Fostul ministru adjunct al Apărării și trei foști comandanți militari de rang înalt au declarat că Japonia ar trebui să se pregătească și pentru posibilitatea partajării nucleare, un concept care permite statelor non-nucleare să participe împreună cu aliații cu arme nucleare la planificarea, antrenarea și utilizarea armelor nucleare.

Îngrijorările din Asia sunt alimentate de extinderea rapidă a arsenalului nuclear al Beijingului și construcția de rachete nucleare balistice din ce în ce mai sofisticate în Coreea de Nord.

China are arsenalul nuclear cu cea mai rapidă creștere la nivel global, cu aproximativ 100 de focoase noi pe an din 2023, conform Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm.

În Coreea de Sud, există un sprijin public larg pentru achiziționarea de arme nucleare în fața amenințărilor din partea Phenianului. În Japonia, opinia publică este constrânsă de greutatea istoriei – deși atitudinile se schimbă.

Un sondaj din martie a constatat că 41% dintre respondenți erau în favoarea revizuirii celor trei principii non-nucleare ale Japoniei. Într-un sondaj similar realizat în urmă cu trei ani, doar 20% au susținut ideea.

Chiar și unii japonezi cu legături personale cu atacurile atomice cer o schimbare.

Tatsuaki Takahashi, din Hiroshima, al cărui bunic a supraviețuit atacului cu bombă atomică asupra orașului, a declarat pentru Reuters că opiniile asupra problemei se schimbă pe măsură ce tot mai mult timp trece.

Crescând în Hiroshima, Takahashi credea că diplomația și dialogul ar putea ajuta la evitarea repetării unui atac nuclear. Acum în vârstă de 28 de ani și trăind ca programator în Tokyo, el crede că Japonia ar putea avea nevoie de o demonstrație de forță nucleară pentru a atinge acest obiectiv.

„Personal, cred că permiterea armelor nucleare americane în Japonia ar putea fi inevitabilă ca formă de descurajare”, a spus Takahashi, care conduce un grup numit Youth Vote Hiroshima, care își propune să implice tinerii din orașul său natal în politică prin intermediul rețelelor de socializare. „Sunt încă împotriva folosirii armelor nucleare, dar doar deținerea lor are valoare strategică”.

