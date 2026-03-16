Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că actuala creștere a prețului petrolului va garanta venituri substanțiale pentru companiile energetice rusești și pentru bugetul de stat al Federației Ruse.

Creșterea prețurilor este alimentată de războiul dintre SUA și Iran, care a dus la blocarea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, un punct critic prin care trece o cincime din oferta globală de petrol.

Petrolul rusesc de tip Urali se vinde acum la un preț cu 4-5 dolari peste cotația Brent în porturile din India, după ce anterior se tranzacționa cu un discount semnificativ din cauza sancțiunilor impuse de Occident.

Pe fondul prețurilor care au depășit 100 de dolari pe baril, Statele Unite au anunțat o relaxare temporară a unor sancțiuni pentru a permite livrarea petrolului rusesc aflat deja pe mare, măsură criticată de Ucraina, dar văzută de Kremlin ca un pas necesar pentru stabilizarea piețelor globale.

Exporturile de petrol și gaze furnizează de regulă între 20% și 30% din bugetul federal rus, iar specialiștii estimează că, dacă prețurile actuale se mențin, Rusia ar putea obține un surplus lunar de 3,5 miliarde de dolari, sumă ce ar acoperi aproximativ o treime din costurile sale lunare de război în Ucraina.

Peskov a subliniat că interesele Rusiei și ale SUA s-au „aliniat” temporar în ceea ce privește nevoia de a calma piețele energetice, adăugând că o stabilizare este imposibilă fără volumele semnificative de petrol rusesc.

Recomandările autorului: