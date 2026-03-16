16 mart. 2026, 15:44, Știri externe
Rusia, marele câștigător al conflictului dintre SUA și Iran. Peskov: „Creșterea prețului petrolului generează venituri substanțiale la buget”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că actuala creștere a prețului petrolului va garanta venituri substanțiale pentru companiile energetice rusești și pentru bugetul de stat al Federației Ruse.

Creșterea prețurilor este alimentată de războiul dintre SUA și Iran, care a dus la blocarea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, un punct critic prin care trece o cincime din oferta globală de petrol.

Petrolul rusesc de tip Urali se vinde acum la un preț cu 4-5 dolari peste cotația Brent în porturile din India, după ce anterior se tranzacționa cu un discount semnificativ din cauza sancțiunilor impuse de Occident.

Pe fondul prețurilor care au depășit 100 de dolari pe baril, Statele Unite au anunțat o relaxare temporară a unor sancțiuni pentru a permite livrarea petrolului rusesc aflat deja pe mare, măsură criticată de Ucraina, dar văzută de Kremlin ca un pas necesar pentru stabilizarea piețelor globale.

Exporturile de petrol și gaze furnizează de regulă între 20% și 30% din bugetul federal rus, iar specialiștii estimează că, dacă prețurile actuale se mențin, Rusia ar putea obține un surplus lunar de 3,5 miliarde de dolari, sumă ce ar acoperi aproximativ o treime din costurile sale lunare de război în Ucraina.

Peskov a subliniat că interesele Rusiei și ale SUA s-au „aliniat” temporar în ceea ce privește nevoia de a calma piețele energetice, adăugând că o stabilizare este imposibilă fără volumele semnificative de petrol rusesc.

Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
„Miresele" de la Oscaruri: De ce au ales divele de la Hollywood să poarte numai alb la cel mai important eveniment al anului
Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii
În contextul crizei petrolului, prim-ministrul Belgiei cere normalizarea relațiilor cu Rusia pentru ca Europa să aibă acces al energie ieftină
Iranul îl ironizează pe Trump pentru că a cerut ajutorul aliaților în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: „Este închisă doar pentru dușmanii noștri". Ce condiție pune Teheranul navelor chineze care vor să traverseze
Actorul John Alford a murit, la vârsta de 54 de ani. El se afla în închisoare pentru mai multe acuzații grave
Peste 145.000 de elevi români din clasele a VIII-a au susținut astăzi prima probă la simularea pentru Evaluare Națională 2026
Diana Șoșoacă a făcut scandal în Cimitirul Montparnasse din Paris. Ce a înfuriat-o pe președinta SOS și de ce i-a certat pe românii din Franța
Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar"
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da", spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român

