Culisele operațiunii „Absolute Resolve” și „fereastra de suprimare”. Apărarea aeriană venezueleană, scoasă din joc de avioanele de atac electronic EA-18G Growler

În data de 3 ianuarie 2026, în timpul operațiunii „Absolute Resolve” – declanșată de SUA pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro – a fost dezactivată rapid apărarea aeriană venezueleană, pentru a permite elicopterelor americane să „intre” și să „iasă” în siguranță. „Lovitura electronică” evidențiază modul în care războiul electronic și acțiunile stealth pot deschide, pentru scurt timp, accesul în interiorul unui spațiu aerian apărat, se arată într-o analiză publicată de Army Recognition.
Operațiunea „Absolute Resolve” s-a desfășurat deasupra orașului Caracas ca o misiune comună cu timp critic, mai degrabă decât ca o campanie aeriană convențională.
„EA-18G Growler este avionul de atac electronic dedicat Marinei SUA, conceput pentru a bruia, înșela și suprima radarele inamice și rețelele de apărare aeriană, pentru a proteja forțele de atac și asalt”, notează Army Recognition.
Pentru o operațiune centrată pe elicopter, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition, problema decisivă nu este, pur și simplu, dacă există lansatoare de apărare aeriană, ci dacă apărătorul poate executa un lanț de distrugere coerent, suficient de rapid pentru a detecta, urmări, coordona și angaja aeronave care zboară la joasă altitudine în timpul segmentului cel mai expus de intrare și extragere.
Avionul EA-18G Growler este special conceput pentru această sarcină, deoarece combină performanța avionului de luptă cu un sistem dedicat misiunilor de atac electronic aerian și un echipaj de două persoane optimizat pentru războiul spectral.
Bazat pe F/A-18F , acesta transportă un pilot și un ofițer de război electronic și funcționează atât ca platformă de escortă, cât și ca un facilitator care poate modela mediul electromagnetic înaintea unui pachet.
Un element central este sistemul receptor AN/ALQ-218 integrat cu modulele de la vârful aripilor aeronavei, care susține detectarea, identificarea și geolocalizarea emițătorilor ostili pe porțiuni largi ale spectrului de radiofrecvență, permițând caracterizarea rapidă a amenințărilor și semnalizarea pe măsură ce situația evoluează.
Sistemele Growler convertesc acest avantaj de detectare în efecte prin intermediul sistemelor de bruiaj pod-uri și al sistemelor de atac prin comunicații, instalate pe stații externe.
Potrivit Army Recognition, postura avioanelor Growler în regiune a subliniat de ce acest lucru este important din punct de vedere operațional.
Aeronavele poziționate în față asigură proximitatea și generarea de ieșiri, în timp ce un element Growler bazat pe portavioane oferă flexibilitate și opțiuni de rezistență.
Efectele avioanelor Growler sunt cele mai puternice atunci când sunt integrate cu dominanța aeriană, iar aici componenta F-22 devine importantă din punct de vedere analitic.
Informațiile publice au făcut o legătură între avioanele F-22 Raptor și componenta aeriană care a susținut Absolute Resolve, iar rolul lor cel mai credibil în această construcție este de a menține spațiul aerian necontestat în timp ce atacul electronic degradează apărarea de la suprafață.
Lecția centrală din descrierea generalului Dan Caine este că accesul modern se decide, din ce în ce mai mult, în stratul electromagnetic, înainte ca primul elicopter să ajungă în zona sa de aterizare.
„Pentru adversari, mesajul este la fel de clar: supraviețuirea în primele minute ale unei operațiuni comune va depinde de disciplina emisiilor, mobilitate, momeli, legături de comandă redundante și capacitatea de a lupta printr-un spectru degradat, în timp ce se confruntă cu aeronave stealth care le pot nega atât timpul, cât și spațiul”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
RECOMANDAREA AUTORULUI: