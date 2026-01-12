Culisele operațiunii „Absolute Resolve” și „fereastra de suprimare”. Apărarea aeriană venezueleană, scoasă din joc de avioanele de atac electronic EA-18G Growler

În data de 3 ianuarie 2026, în timpul operațiunii „Absolute Resolve” – declanșată de SUA pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro – a fost dezactivată rapid apărarea aeriană venezueleană, pentru a permite elicopterelor americane să „intre” și să „iasă” în siguranță. „Lovitura electronică” evidențiază modul în care războiul electronic și acțiunile stealth pot deschide, pentru scurt timp, accesul în interiorul unui spațiu aerian apărat, se arată într-o analiză publicată de Army Recognition.

Operațiunea „Absolute Resolve” s-a desfășurat deasupra orașului Caracas ca o misiune comună cu timp critic, mai degrabă decât ca o campanie aeriană convențională.

G componentă aeriană eneralul Dan Caine a declarat că ocomună „a demontat și scos din funcțiune” sistemele de apărare aeriană venezuelene, pentru a asigura trecerea în siguran ță a elicopterelor în zona țintă și înapoi.

Dar nu este vorba doar despre acest raid, ci un războiul electronic exemplu despre cumși dominația aeriană stealth pot fi combinate pentru a deschide o fereastră de acces îngust ă în interiorul spa țiului aerian apărat.

„EA-18G Growler este avionul de atac electronic dedicat Marinei SUA, conceput pentru a bruia, înșela și suprima radarele inamice și rețelele de apărare aeriană, pentru a proteja forțele de atac și asalt”, notează Army Recognition.

Ce î nseamn ă „ dezactivarea” unui sistem de apărare aeriană și rolul avionului EA-18G Growler

Pentru o operațiune centrată pe elicopter, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition, problema decisivă nu este, pur și simplu, dacă există lansatoare de apărare aeriană, ci dacă apărătorul poate executa un lanț de distrugere coerent, suficient de rapid pentru a detecta, urmări, coordona și angaja aeronave care zboară la joasă altitudine în timpul segmentului cel mai expus de intrare și extragere.

„Dezactivarea” unui sistem de ap ărare aeriană, în acest context , poate însemna ruperea sincronizarii și a încrederii re țelei, forț ând operatorii s ă intre în dileme legate de emisii și degradarea legăturilor de comandă suficient de mult timp pentru a preveni o angajare sincronizată.

Obiectivul este o fereastră de suprimare limitată în timp care protejeaz ă forța de asalt în momentul în care surpriza este cea mai fragil ă.

Avionul EA-18G Growler este special conceput pentru această sarcină, deoarece combină performanța avionului de luptă cu un sistem dedicat misiunilor de atac electronic aerian și un echipaj de două persoane optimizat pentru războiul spectral.

Bazat pe F/A-18F , acesta transportă un pilot și un ofițer de război electronic și funcționează atât ca platformă de escortă, cât și ca un facilitator care poate modela mediul electromagnetic înaintea unui pachet.

Un element central este sistemul receptor AN/ALQ-218 integrat cu modulele de la vârful aripilor aeronavei, care susține detectarea, identificarea și geolocalizarea emițătorilor ostili pe porțiuni largi ale spectrului de radiofrecvență, permițând caracterizarea rapidă a amenințărilor și semnalizarea pe măsură ce situația evoluează.

O arhitectură de bruiaj modernă, odată cu sistemul de bruiaj AN/ALQ-249 Next Generation

Sistemele Growler convertesc acest avantaj de detectare în efecte prin intermediul sistemelor de bruiaj pod-uri și al sistemelor de atac prin comunicații, instalate pe stații externe.

Sistemul tactic de bruiaj AN/ALQ-99, de tip vechi, este conceput să interfereze cu funcțiile radar asociate cu avertizarea timpurie, achiziția și controlul focului, oferind suport at ât pentru bruiajul de escort ă în apropierea rutei protejate, cât și pentru efectele de blocare atunci c ând geometria o cere.

În paralel, contram ăsurile de comunicații pot perturba căile de voce și date care conectează senzorii, posturile de comandă și unitățile de tragere, un punct critic de presiune pentru apărarea aeriană, care depinde de semnalizarea și coordonarea la timp, mai degrabă dec ât de angajamentele independente.

Platforma trece, de asemenea, la o arhitectur ă de bruiaj mai modernă, odată cu sistemul de bruiaj AN/ALQ-249 Next Generation, introdus în trepte, începând cu o capacitate de band ă medie construită în jurul tehnicilor active de scanare electronic ă a rețelelor de rachete.

Potrivit Army Recognition, postura avioanelor Growler în regiune a subliniat de ce acest lucru este important din punct de vedere operațional.

Aeronavele poziționate în față asigură proximitatea și generarea de ieșiri, în timp ce un element Growler bazat pe portavioane oferă flexibilitate și opțiuni de rezistență.

A eronave stealth care pot „ nega ” atât timpul, cât și spațiul

Efectele avioanelor Growler sunt cele mai puternice atunci când sunt integrate cu dominanța aeriană, iar aici componenta F-22 devine importantă din punct de vedere analitic.

Informațiile publice au făcut o legătură între avioanele F-22 Raptor și componenta aeriană care a susținut Absolute Resolve, iar rolul lor cel mai credibil în această construcție este de a menține spațiul aerian necontestat în timp ce atacul electronic degradează apărarea de la suprafață.

Lecția centrală din descrierea generalului Dan Caine este că accesul modern se decide, din ce în ce mai mult, în stratul electromagnetic, înainte ca primul elicopter să ajungă în zona sa de aterizare.

Dac ă Growlers au ajutat la „demontarea și dezactivarea” apărării aeriene venezuelene, valoarea lor a fost decisivă din punct de vedere operațional în crearea unei ferestre de suprimare înguste, dar suficiente, care a protejat mi șcarea critică a raidului.

Pentru planificatorii americani, implicația este că capacitatea limitată de atac electronic aerian și modernizarea acesteia răm ân factori strategici, nu sprijin de ni șă.

„Pentru adversari, mesajul este la fel de clar: supraviețuirea în primele minute ale unei operațiuni comune va depinde de disciplina emisiilor, mobilitate, momeli, legături de comandă redundante și capacitatea de a lupta printr-un spectru degradat, în timp ce se confruntă cu aeronave stealth care le pot nega atât timpul, cât și spațiul”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

