Trump se întâlnește mâine cu PRIMA FEMEIE prim-ministru din istoria Japoniei. Sanae Takaichi este fan al muzicii heavy metal

27 oct. 2025, 18:58, Știri externe
Donald Trump se va întâlni mâine, 28 octombrie, la 09:30 (ora locală de la Tokyo) cu Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei.

Inspirată după fosta prim-ministră a Marii Britanii, Margaret Thatcher, considerată „Doamna de Fier”, Sanae Takaichi a devenit în ultimii ani principala figură politică feminină în peisajul conservator japonez.

Sanae Takaichi – posibil „Doamna de Fier” a Japoniei

Politiciana în vârstă de 64 de ani iese în evidență ca fiind o fană a muzicii heavy metal. Ea a devenit noua șefă a Partidului Liberal Democrat și noua șefă a guvernului după demisia premierului Shigeru Ishiba.

Sanae Takaichi este o fană a muzicii Heavy Metal. La tinerețe cânta la tobe

Cei doi lideri politici vor discuta despre comerțul dintre SUA și Japonia, precum și despre chestiuni de securitate și apărare, scrie Fox News.  Takaichi îi împărtășește câteva dintre opiniile tradiționaliste ale liderului conservator de la Casa Albă.

Se opune căsătoriilor dintre persoanele de același sex, respinge purtarea numelor de familie separate în cadrul cuplurilor căsătorite, susține succesiunea exclusiv masculină a familiei imperiale și este o capitalistă convinsă.

De ce merge Trump în Japonia

Președintele Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia pe 27 octombrie. Prima oprire a președintelui American a fost la Palatul Imperial din Tokyo, unde a fost întâmpinat de Împăratul Naruhito.  Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o jumătate de oră. La ieșirea din palat, Trump a arătat spre Împărat și a spus: „Un om bun, un om bun”, înainte de a urca în mașina sa.

Președintele SUA a fost primul lider străin care s-a întâlnit cu Naruhito după ce acesta a urcat pe tron în 2019. Trump a obținut deja o promisiune de investiții în valoare de 550 de miliarde de dolari din partea Japoniei, în schimbul suspendării tarifelor pe import.

Sursa Foto: Profimedia

