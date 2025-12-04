Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei

Un jurnalist ucrainean pe nume Dmitro Sviatnenko a surprins-o pe o stradă din Paris pe una dintre fiicele președintelui rus Vladimir Putin. E vorba despre Yelizaveta Krivonogikh, cunoscută și ca Elizaveta Rudnova sau Luiza Rozova, în vârstă de 23 de ani.

Potrivit rapoartelor din presa internațională, Luiza – născută Yelizaveta Krivonogikh – este fiica nelegitimă a președintelui rus și a Svetlanei Krivonogikh, o femeie de serviciu care a acumulat ulterior o avere uriașă și care deține acum o bancă și un club de striptease.

Conform publicației TSN, din investigațiile jurnalistice, se știa deja că fiica uneia dintre cele mai bogate femei din Rusia, Svetlana Krivonogykh, și a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, pe nume Luiza, căreia apropiații îi spun Louise în maniera franceză, locuiește la Paris.

În 2020, un site de investigații rusesc, Proekt, a relatat că Putin ar avea o fiică nelegitimă, născută pe 3 martie 2003, la Sankt Petersburg. Numele ei inițial era Yelizaveta Krivonogih. Certificatul ei de naștere nu conține numele tatălui ei. Însă, numele ei mijlociu este „Vladimirovna”. (citeste mai multe aici)

Cum a fost găsită de jurnalistul ucrainean

Fata, care seamănă exact cu președintele rus, lucrează acum într-una dintre micile galerii de artă din capitala franceză.

Mică galerie de artă, situată în arondismentul 20 din Paris, aproape izolată de traseele turistice, are doar două săli mici unde este posibil să expună până la 20 de picturi pentru expoziții și vânzări.

Miercuri s-a deschis o altă expoziție, iar Louise era prezentă. Acesta a fost momentul când a fost abordată de jurnalistul TSN (un site de știri și canal TV ucrainean n.r.) Dmitro Sviatnenko, al cărui frate, Volodimir, a fost ucis într-un atac cu rachete din Ucraina, în luna noiembrie.

Acesta a înregistrat întâlnirea surprinzătoare, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

În „interviul“ stânjenitor și neplanificat, Sviatnenko a spus: „Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum de poți să trăiești confortabil în Europa, într-o țară (Franța n.r.) pe care Kremlinul o prezintă frecvent ca fiind „plină de ură” și „blestemată” în propaganda pe care o etichetează cu dispreț „Gayrope”.“

Jurnalistul a insistat: „Spune ceva! Îi susții politicile?”

Purtând o mască care îi acoperea parțial fața, tânăra a obiectat mai întâi: „Nu ți-am dat permisiunea să mă filmezi”.

Conversația continuă într-un alt clip

„Îl susții? Ea a răspuns: „Ce legătură are asta cu mine?”

Jurnalistul i-a reamintit: „Ei bine, el este tatăl tău. Cel puțin, ai putea să-l suni chiar acum și să-i spui: «Tată, nu mai bombarda Kievul»”

Ea a spus: „Ei bine, desigur.” El a îndemnat-o: „Ei bine, încearcă.” Ea a repetat: „Desigur.” Tonul ei a arătat clar că simțea că ar fi inutil să vorbească cu Putin, scrie presa internațională.

Sviatnenko i-a sugerat apoi să călătorească la Kiev sau la Pokrovsk, care este atacat de trupele din prima linie, argumentând că simpla ei prezență ar putea opri bombardamentul rusesc. „Ai putea veni la Kiev și să obții rezultate mai bune decât orice sistem de apărare aeriană Patriot, de exemplu, și să mergi acum la Pokrovsk”, a spus el.

„Și e foarte posibil ca toată povestea asta, încurcătura asta, să se termine.”

Luiza a răspuns: „Ei bine, îți poți imagina? Cum o să ajung eu acolo acum?”

Jurnalistul a insistat: „Înțeleg perfect. Nu văd niciun obstacol. Îți voi cumpăra chiar și un bilet de avion cu banii mei. Doar că nu va zbura la Kiev (pentru că aeroportul este închis de aproape patru ani n.r.).”

Fata i-a spus: „Din păcate, nu te pot ajuta. Îmi pare foarte rău.” El a continuat să întrebe: „Se poartă vreo discuție în familia ta? Nu știu, la masa de cină, de exemplu?”

În cele din urmă, Luiza a arătat remușcări pentru devastarea provocată de invazia tatălui ei. „Îmi pare foarte rău, dar nu pot răspunde la întrebarea ta”, a spus ea.

„Cred că am vorbit deja destul cu tine. Îmi pare foarte rău că se întâmplă asta.”

„Din păcate, nu sunt responsabil pentru această situație. Mă bucur că ai avut curajul să vii la mine și să vorbești, dar din păcate…”

De asemenea, jurnalistul a contestat alegerea ei de reședință: „De ce locuiți la Paris și nu, de exemplu, la Moscova?” Ea a răspuns: „Nu sunt din Moscova.” (…) „Ei bine, când eram studentă, am decis să mă mut la Paris.”

Jurnalistul a relatat mai multe detalii din întâlnirea lui cu Yelizaveta Krivonogikh pentru TSN. Potrivit acestuia, la început a fost greu să o vădă din cauza geamurilor aburite ale galeriei.

„În sală erau cam doisprezece oameni, care sorbeau băuturi alcoolice și priveau tablourile. Dar, la un moment dat, în fereastră a apărut o față care semăna izbitor cu Vladimir Putin. Vizitatorii expoziției au început să se împrăștie după ora 21:00, când galeria s-a închis. Dar în încăpere mai erau cinci persoane – doi directori, doi manageri și un bărbat necunoscut, care probabil era garda de corp a Lisei. Se pare că rămăseseră pentru a termina băuturile alcoolice rămase de la prezentare. În jurul orei 23:00, cinci angajați ai galeriei au ieșit afară. Lisa a fost printre ultimii care au plecat. Când a apărut jurnalista TSN , anturajul ei părea speriat, bărbații pur și simplu au înlemnit.“, relatează TSN.

Jurnalistul a salutat-o, i-a spus că este din Ucraina și că are câteva întrebări pentru Lisa.

Asemănare remarcabilă cu Putin

Presa intertnațională mai scrie că, deși mama ei a acumulat aproximativ 75 de milioane de lire sterline după relația cu Putin, rămâne incert cât de mult contact a avut Luiza cu președintele rus în copilărie. Asemănarea ei cu un Putin a fost remarcată de mult timp.

Liderul de la Kremlin nu a confirmat și nici nu a negat niciodată paternitatea, iar mass-media rusă are interdicție să o menționeze. După ce identitatea tinerei Luiza a fost dezvăluită în 2020, a fost activă pentru scurt timp pe rețelele de socializare rusești, lăudând un stil de viață bogat, cu avioane private, haine de firmă și petreceri de elită.

Putin a încercat să-și protejeze viața personală de lumina reflectoarelor. Rareori a recunoscut public existența copiilor lui, deși presa a relatat de ani de zile că are două fiice cu fosta sa soție, Liudmila Șkrebneva, fostă însoțitoare de bord. Pe lângă Luiza și cele două fete, ar mai avea încă doi băieți din relații diferite.

