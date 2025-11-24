Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin a confirmat că planul SUA pentru Ucraina ar putea deveni baza unei înțelegeri

24 nov. 2025, 17:17, Știri externe
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut că propunerile americane privind Ucraina ar putea sta la baza unei soluționări pașnice a conflictului. Acest lucru a fost menționat de serviciul de presă al Kremlinului în urma conversației telefonice pe care a avut-o cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan.

„Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea pe care am văzut-o, sunt în conformitate cu discuțiile de la summit-ul ruso-american din Alaska și, în principiu, ar putea forma baza pentru o soluționare finală a problemei de pace”, a declarat serviciul de presă al Kremlinului într-un comunicat .

La rândul său, Erdoğan și-a exprimat intenția de a oferi tot sprijinul necesar procesului de negocieri și disponibilitatea de a continua să ofere platforma de la Istanbul în aceste scopuri.

Pe 21 noiembrie, Axios a publicat „Planul lui Trump pentru rezolvarea conflictului dintre Ucraina și Rusia”, care conținea 28 de puncte. Potrivit surselor de la Casa Albă ale publicației, aceste puncte au fost prezentate părților rusă și ucraineană pentru discuții. The Washington Post arată că președintele Statelor Unite și Volorimir Zelenski ar trebui să semneze mai întâi aceste documente, iar apoi planul va fi prezentat părții ruse. Conform Financial Times, SUA se așteaptă ca Ucraina să semneze acordul înainte de Ziua Recunoștinței, pe 27 noiembrie.

