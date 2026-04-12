Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul

Confictul din Orientul Mijlociu ia o nouă întorsătură, după ce președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire cu președintele Iranului, la o zi după eșecul negocierilor cu Statele Unite. Tema principală a discuțiilor a fost securitatea în zonă și armistițiul cu SUA, a transmis guvernul iranian pe platforma X.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a sunat pe președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pentru a discuta negocierile de pace cu SUA, inițiate de Pakistan, evoluția armistițiului, dar și consolidarea securității în regiune.

„Președintele Masoud Pezeshkian, într-o convorbire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin: A analizat cele mai recente evoluții regionale și internaționale, inclusiv statutul de armistițiu și discuțiile conduse de Pakistan, subliniind căile de consolidare a stabilității și securității”, se arată în postarea de pe X a guvernului de la Teheran.

Iranul a subliniat că discuțiile au vizat și importanța extinderii cooperării cu Rusia „în interes reciproc”.

„Ambele părți au evaluat, de asemenea, cooperarea bilaterală și au subliniat extinderea legăturilor în domenii de interes reciproc”, a mai adăugat guvernul iranian.

JD Vance, după negocierile cu Iranul: „Am precizat foarte clar care sunt limitele noastre”

Discuțiile dintre Putin și președintele Iranului vin în contextul conflictului dintre dintre Teheran, pe de-o parte, și SUA, alături de Israel, de cealaltă parte a baricadei.

Negocierile de sâmbătă de la Islamabad, între delegația iraniană și cea americană, condusă de vicepreședintele JD Vance, nu au produs niciun rezultat, după 21 de ore de discuții intense. Liderul american a precizat că SUA a făcut cea mai bună ofertă posibilă, însă Iranul a refuzat-o.

„Am precizat foarte clar care sunt limitele noastre, ce aspecte suntem dispuși să acceptăm și ce aspecte nu suntem dispuși să acceptăm”, a declarat Vance.

Trump anunță că SUA va bloca toate navele care încearcă să circule prin Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a reacționat, la rândul său, pe Truth Social în urma dialogului diplomatic dintre Iran și SUA. Acesta a precizat că „întâlnirea a decurs bine, s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor, dar singurul aspect care conta cu adevărat, cel nuclear, a rămas nerezolvat.“

Trump a precizat, de asemenea, că marina SUA va începe să blocheze „toate navele” care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz.

„Am dat instrucțiuni Marinei noastre să caute și să intercepteze orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va beneficia de liberă trecere în marea liberă.“, a subliniat republicanul.

Rusia și Iranul, parteneri strategici în domeniul militar

Rusia și Iran au consolidat o colaborare bazată pe schimb de armament militar, care durează de mai mulți ani.

În ianuarie 2025, Moscova și Teheranul au încheiat un parteneriat strategic cu scopul de a atenua consecințele sancțiunilor impuse de USA asupra Rusiei și de a întări relațiile la nivel politic și militar.

