Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul

Ruxandra Radulescu
Confictul din Orientul Mijlociu ia o nouă întorsătură, după ce președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire cu președintele Iranului, la o zi după eșecul negocierilor cu Statele Unite. Tema principală a discuțiilor a fost securitatea în zonă și armistițiul cu SUA, a transmis guvernul iranian pe platforma X.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a sunat pe președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pentru a discuta negocierile de pace cu SUA, inițiate de Pakistan, evoluția armistițiului, dar și consolidarea securității în regiune.

„Președintele Masoud Pezeshkian, într-o convorbire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin:

A analizat cele mai recente evoluții regionale și internaționale, inclusiv statutul de armistițiu și discuțiile conduse de Pakistan, subliniind căile de consolidare a stabilității și securității”, se arată în postarea de pe X a guvernului de la Teheran.

Președintele Masoud Pezeshkian

Președintele Masoud Pezeshkian

Iranul a subliniat că discuțiile au vizat și importanța extinderii cooperării cu Rusia „în interes reciproc”.

„Ambele părți au evaluat, de asemenea, cooperarea bilaterală și au subliniat extinderea legăturilor în domenii de interes reciproc”, a mai adăugat guvernul iranian.

JD Vance, după negocierile cu Iranul: „Am precizat foarte clar care sunt limitele noastre”

Discuțiile dintre Putin și președintele Iranului vin în contextul conflictului dintre dintre Teheran, pe de-o parte, și SUA, alături de Israel, de cealaltă parte a baricadei.

Negocierile de sâmbătă de la Islamabad, între delegația iraniană și cea americană, condusă de vicepreședintele JD Vance, nu au produs niciun rezultat, după 21 de ore de discuții intense. Liderul american a precizat că SUA a făcut cea mai bună ofertă posibilă, însă Iranul a refuzat-o.

„Am precizat foarte clar care sunt limitele noastre, ce aspecte suntem dispuși să acceptăm și ce aspecte nu suntem dispuși să acceptăm”, a declarat Vance.

Trump anunță că SUA va bloca toate navele care încearcă să circule prin Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a reacționat, la rândul său, pe Truth Social în urma dialogului diplomatic dintre Iran și SUA. Acesta a precizat că „întâlnirea a decurs bine, s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor, dar singurul aspect care conta cu adevărat, cel nuclear, a rămas nerezolvat.“

Donald Trump

Donald Trump

Trump a precizat, de asemenea, că marina SUA va începe să blocheze „toate navele” care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz.

„Am dat instrucțiuni Marinei noastre să caute și să intercepteze orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va beneficia de liberă trecere în marea liberă.“, a subliniat republicanul.

Rusia și Iranul, parteneri strategici în domeniul militar

Rusia și Iran au consolidat o colaborare bazată pe schimb de armament militar, care durează de mai mulți ani.

În ianuarie 2025, Moscova și Teheranul au încheiat un parteneriat strategic cu scopul de a atenua consecințele sancțiunilor impuse de USA asupra Rusiei și de a întări relațiile la nivel politic și militar.

Citește și

FLASH NEWS Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
18:17
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
LIVE 🚨 Alegeri în Ungaria: Cu două ore înainte de închiderea urnelor, s-a depășit recordul de participare din 2002. Câți oameni au votat până la ora 17:00
17:49
🚨 Alegeri în Ungaria: Cu două ore înainte de închiderea urnelor, s-a depășit recordul de participare din 2002. Câți oameni au votat până la ora 17:00
FLASH NEWS Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul
17:10
Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul
ULTIMA ORĂ Reacția lui Trump, după eșecul delegației americane la negocierile din Pakistan: „Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz“
16:34
Reacția lui Trump, după eșecul delegației americane la negocierile din Pakistan: „Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz“
CONTROVERSĂ Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
16:12
Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
CONTROVERSĂ Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
15:41
Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
Mediafax
Cum s-a transformat o zonă din Bulgaria într-un magnet pentru britanici: Este ca Amalfi, dar mai ieftină
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Serialele tip microdrame generate de IA revoluționează industria divertismentului din China
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Supe, ciorbe, amintiri: de ce fiecare cultură are propriul bol de zeamă caldă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe