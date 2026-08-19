Familia Ruzsa, din Covasna, călcată marți de DIICOT, cu ample percheziții în dosarul de supunere la muncă forţată sau obligatorie și trafic de persoane în formă continuată își amenința victimele ținute captive că nici măcar poliția nu le salva chiar dacă reușesc să fugă pentru că poliția este coruptă iar „fugarii” nu vor scăpa de furia lor, explică surse judiciare.

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Sursele Gândul detaliază situația gravă care se petrecea cu victimele familiei Ruzsa și arată că oamenii erau ținuți în captivitate, izolați informațional și social, context în care li se inoculau victimelor ideea că „părăsirea mediului în care se afla ar presupune riscuri pentru integritatea sa și că nici intervenția autorităților nu i-ar putea oferi protecție, prezentând poliția națională ca fiind coruptă și susținând chiar că ar putea fi agresat fizic dacă s-ar deplasa singur”.

Bătut pentru că nu a condus beat

Astfel, sursa noastră detaliază situația uneia dintre victimele familiei asupritoare Ruzsa, despre care arată că „nu a beneficiat de condițiile și remunerația promise, ci a fost cazată în condiții improprii, fiind nevoită să doarmă pe podeaua holului locuinței, și a fost folosită, fără nicio remunerație și fără zile libere, atât pentru executarea unor activități gospodărești printre care transportarea baloților, cărămizilor și fânului ori cosirea ierbii, dar și în calitate de șofer personal pentru membrii familiei”.

Menținerea sa în această situație, povestesc sursele noastre, nu s-a realizat exclusiv prin dependența materială creată în raport cu persoanele care îi asigurau hrana și adăpostul, ci și prin izolarea sa informațională și socială, persoanei vătămate nefiindu-i permis accesul la un telefon, deși solicita zilnic acest lucru.

În același timp, continuă sursele chestionate, nerespectarea dispozițiilor primite era sancționată inclusiv prin violență, „persoana vătămată relatând că a fost lovită de ”Pișta” după ce a nu a fost de acord să parcheze autoturismul, episod care relevă exercitarea violenței în legătură directă cu activitatea pe care victima era obligată să o presteze în beneficiul familiei”.

Rugate să detalieze situația violentă sursele noastre au povestit parafrazând și din actele dosarului că victima a povestit anchetatorilor DIICOT „că nu vrea să conducă autoturismul pentru a-i duce la barul Seherezade, vis-a-vis de Banca Transilvania din orașul Covasna întrucât consumase alcool, însă acesta s-a văzut nevoit să se urce la volan în contextul presiunilor exercitate asupra sa”.

În acest context, după ce a așteptat ca familia Ruzsa să termine de băut, văzând că aceștia sunt agresivi verbal și amenințau că nu o să-i mai dea de mâncare și băut, persoana vătămată s-a speriat și a luat-o la fugă.

După ce a fugit de membrii familiei, suspecții Ruzsa Zsofia și Ruzsa Istvan zis ”Pișta” au urmărit-o, au prins-o pe o stradă laterală, iar Ruzsa Zsofia zisă ”Zsuzsa” a lovit-o pe persoana vătămată cu palmele în zona capului, aceasta fiind ulterior condusă împotriva voinței sale înapoi la autoturism și determinată să își reia rolul de șofer”, au parafrazat din act sursele citate.

La o bârfă despre….bătutul „sclavilor”

Rugate să exemplifice și alte cazuri sursele noastre au arătat că în cazul altei victime ar exista discuții ample despre cum erau bătuți „muncitorii” familiei Ruzsa în caz de neconformare.

O discuție din iunie surprinsă ambiental de către anchetatori îi reliefează pe Levente și Zsofia Ruzsa ca agresori ai altei victime. „A reieșit faptul că familia Ruzsa îl controlează prin frică și violentă (,, Păi apă i-a să-i dai telefonu!…..Zi când m-am dus acasă îi rup mâinile și picioarele!”) ; (,,Nu trebuie că de aceea se plângea că a crezut că o să-l batem că nu poate să lucreze! Îi era frică de aceea era stresat! Acuma nu e problemă! ”)”, parafrazează sursele noastre din actele dosarului.

De asemenea, arată acestea, conform datelor din dosar, „ Zsofia se întreabă care ar fi prețul pentru a-l vinde, iar Levente deși initițial reticent (,,Așa zi în fața lui care e situația să înebunești! ”) , stabilește suma la ”1900””.

Din aceeași conversație, susțin sursele Gândul, „reiese și implicarea numitului Ruzsa Szilard întrucât Ruzsa Levente, este nemulțumit de faptul că Ruzsa Szilard (”Szili”) a spus despre persoana vătămată ca este bolnavă și că urmează să-l dea afară din casă”.

DIICOT peste „famiglia” Ruzsa

Cinci membri ai aceleiași familii (o femeie și 4 bărbați) au fost reținuți în Covasna pentru exploatarea prin muncă a unor persoane vulnerabile. Potrivit DIICOT, victimele ar fi fost obligate să muncească până la 16 ore pe zi, fără plată. Suspecții ar fi intenționat să își „vândă” victimele pentru 2.000-3.000 de euro.

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, gruparea ar fi acționat din martie 2025 până la jumătatea lunii august 2026. Activitatea s-ar fi desfășurat în județul Covasna, dar și în Germania. Cei cinci ar fi racolat persoane vulnerabile prin înșelăciune și constrângere. Victimele ar fi fost transportate și adăpostite în Brateș, Zăbala și orașul Covasna. Acolo, suspecții le-ar fi obligat să muncească.

Cele cinci persoane care țineau oameni forțat la muncă silnică au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Covasna, informează Gândul surse judiciare apropiate anchetei.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de membrii familiei Ruzsa.

Persoane ținute în condiții improprii și exploatate

Victimele ar fi fost ținute în condiții improprii, fără utilități și igienă. Ele nu ar fi avut voie să părăsească locațiile și ar fi fost obligate să muncească la construcții, să îngrijească animalele, să taie lemne și să cosească. Programul începea la ora 06:00 și se termina între 20:00 și 22:00. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi intenționat să „vândă” victimele pentru sume între 2.000 și 3.000 de euro. Persoanele exploatate ar fi fost tratate ca o marfă cu valoare economică.

Au fost efectuate și o serie de percheziții la locuințele suspecților. Anchetatorii au ridicat documente și alte probe. Patru autoturisme de lux au fost, de asemenea, indisponibilizate. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor cinci pentru 30 de zile. Propunerea a fost înaintată Tribunalului Covasna.

Bunuri indisponibilizate

„În cursul zilei de ieri au fost puse în aplicare mandate de percheziție la locuințele inculpaților, fiind găsite și ridicate înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. Totodată, au fost indisponibilizate 4 autoturisme de lux.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Criminalistic, Serviciului Acțiuni Speciale, Secției de Poliție Rurala 3 Covasna din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Covasna și al jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Covasna.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.