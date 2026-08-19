Prima pagină » Justiție » Apucăturile mafiote ale familiei Ruzsa din Covasna. „Sclavii” puși la muncă forțată erau amenințați că poliția nu îi va salva dacă fug din captivitate

Apucăturile mafiote ale familiei Ruzsa din Covasna. „Sclavii” puși la muncă forțată erau amenințați că poliția nu îi va salva dacă fug din captivitate

Apucăturile mafiote ale familiei Ruzsa din Covasna. „Sclavii” puși la muncă forțată erau amenințați că poliția nu îi va salva dacă fug din captivitate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Familia Ruzsa, din Covasna, călcată marți de DIICOT, cu ample percheziții în dosarul de supunere la muncă forţată sau obligatorie și trafic de persoane în formă continuată își amenința victimele ținute captive că nici măcar poliția nu le salva chiar dacă reușesc să fugă pentru că poliția este coruptă iar „fugarii” nu vor scăpa de furia lor, explică surse judiciare.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sursele Gândul detaliază situația gravă care se petrecea cu victimele familiei Ruzsa și arată că oamenii erau ținuți în captivitate, izolați informațional și social, context în care li se inoculau victimelor ideea că „părăsirea mediului în care se afla ar presupune riscuri pentru integritatea sa și că nici intervenția autorităților nu i-ar putea oferi protecție, prezentând poliția națională ca fiind coruptă și susținând chiar că ar putea fi agresat fizic dacă s-ar deplasa singur”.

Bătut pentru că nu a condus beat

Astfel, sursa noastră detaliază situația uneia dintre victimele familiei asupritoare Ruzsa, despre care arată că „nu a beneficiat de condițiile și remunerația promise, ci a fost cazată în condiții improprii, fiind nevoită să doarmă pe podeaua holului locuinței, și a fost folosită, fără nicio remunerație și fără zile libere, atât pentru executarea unor activități gospodărești printre care transportarea baloților, cărămizilor și fânului ori cosirea ierbii, dar și în calitate de șofer personal pentru membrii familiei”.
Menținerea sa în această situație, povestesc sursele noastre, nu s-a realizat exclusiv prin dependența materială creată în raport cu persoanele care îi asigurau hrana și adăpostul, ci și prin izolarea sa informațională și socială, persoanei vătămate nefiindu-i permis accesul la un telefon, deși solicita zilnic acest lucru.

În același timp, continuă sursele chestionate, nerespectarea dispozițiilor primite era sancționată inclusiv prin violență, „persoana vătămată relatând că a fost lovită de ”Pișta” după ce a nu a fost de acord să parcheze autoturismul, episod care relevă exercitarea violenței în legătură directă cu activitatea pe care victima era obligată să o presteze în beneficiul familiei”.

Rugate să detalieze situația violentă sursele noastre au povestit parafrazând și din actele dosarului că victima a povestit anchetatorilor DIICOT „că nu vrea să conducă autoturismul pentru a-i duce la barul Seherezade, vis-a-vis de Banca Transilvania din orașul Covasna întrucât consumase alcool, însă acesta s-a văzut nevoit să se urce la volan în contextul presiunilor exercitate asupra sa”.

În acest context, după ce a așteptat ca familia Ruzsa să termine de băut, văzând că aceștia sunt agresivi verbal și amenințau că nu o să-i mai dea de mâncare și băut, persoana vătămată s-a speriat și a luat-o la fugă.

După ce a fugit de membrii familiei, suspecții Ruzsa Zsofia și Ruzsa Istvan zis ”Pișta” au urmărit-o, au prins-o pe o stradă laterală, iar Ruzsa Zsofia zisă ”Zsuzsa” a lovit-o pe persoana vătămată cu palmele în zona capului, aceasta fiind ulterior condusă împotriva voinței sale înapoi la autoturism și determinată să își reia rolul de șofer”, au parafrazat din act sursele citate.

La o bârfă despre….bătutul „sclavilor”

Rugate să exemplifice și alte cazuri sursele noastre au arătat că în cazul altei victime ar exista discuții ample despre cum erau bătuți „muncitorii” familiei Ruzsa în caz de neconformare.

O discuție din iunie surprinsă ambiental de către anchetatori îi reliefează pe Levente și Zsofia Ruzsa ca agresori ai altei victime. „A reieșit faptul că familia Ruzsa îl controlează prin frică și violentă (,, Păi apă i-a să-i dai telefonu!…..Zi când m-am dus acasă îi rup mâinile și picioarele!”) ; (,,Nu trebuie că de aceea se plângea că a crezut că o să-l batem că nu poate să lucreze! Îi era frică de aceea era stresat! Acuma nu e problemă! ”)”, parafrazează sursele noastre din actele dosarului.

De asemenea, arată acestea, conform datelor din dosar, „ Zsofia se întreabă care ar fi prețul pentru a-l vinde, iar Levente deși initițial reticent (,,Așa zi în fața lui care e situația să înebunești! ”) , stabilește suma la ”1900””.

Din aceeași conversație, susțin sursele Gândul, „reiese și implicarea numitului Ruzsa Szilard întrucât Ruzsa Levente, este nemulțumit de faptul că Ruzsa Szilard (”Szili”) a spus despre persoana vătămată ca este bolnavă și că urmează să-l dea afară din casă”.

DIICOT peste „famiglia” Ruzsa

Cinci membri ai aceleiași familii (o femeie și 4 bărbați) au fost reținuți în Covasna pentru exploatarea prin muncă a unor persoane vulnerabile. Potrivit DIICOT, victimele ar fi fost obligate să muncească până la 16 ore pe zi, fără plată. Suspecții ar fi intenționat să își „vândă” victimele pentru 2.000-3.000 de euro.
Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, gruparea ar fi acționat din martie 2025 până la jumătatea lunii august 2026. Activitatea s-ar fi desfășurat în județul Covasna, dar și în Germania. Cei cinci ar fi racolat persoane vulnerabile prin înșelăciune și constrângere. Victimele ar fi fost transportate și adăpostite în Brateș, Zăbala și orașul Covasna. Acolo, suspecții le-ar fi obligat să muncească.

Cele cinci persoane care țineau oameni forțat la muncă silnică au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Covasna, informează Gândul surse judiciare apropiate anchetei.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de membrii familiei Ruzsa.

Persoane ținute în condiții improprii și exploatate

Victimele ar fi fost ținute în condiții improprii, fără utilități și igienă. Ele nu ar fi avut voie să părăsească locațiile și ar fi fost obligate să muncească la construcții, să îngrijească animalele, să taie lemne și să cosească. Programul începea la ora 06:00 și se termina între 20:00 și 22:00. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi intenționat să „vândă” victimele pentru sume între 2.000 și 3.000 de euro. Persoanele exploatate ar fi fost tratate ca o marfă cu valoare economică.
Au fost efectuate și o serie de percheziții la locuințele suspecților. Anchetatorii au ridicat documente și alte probe. Patru autoturisme de lux au fost, de asemenea, indisponibilizate. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor cinci pentru 30 de zile. Propunerea a fost înaintată Tribunalului Covasna.

Oameni „vânduți” cu până la 3.000 de euro și obligați să muncească 16 ore pe zi, la Covasna. Cum opera gruparea și ce a descoperit DIICOT

Bunuri indisponibilizate

„În cursul zilei de ieri au fost puse în aplicare mandate de percheziție la locuințele inculpaților, fiind găsite și ridicate înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. Totodată, au fost indisponibilizate 4 autoturisme de lux.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Criminalistic, Serviciului Acțiuni Speciale, Secției de Poliție Rurala 3 Covasna din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Covasna și al jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Covasna.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Dani Mocanu a ajuns responsabil în pușcărie. Ce se întâmplă cu deținuții care intră pe mâna lui
05:00
Dani Mocanu a ajuns responsabil în pușcărie. Ce se întâmplă cu deținuții care intră pe mâna lui
NEWS ALERT Cei cinci „stăpâni de sclavi” din Covasna, aruncați după gratii 30 de zile de instanță. Cât de gravă era situația descoperită de DIICOT
19:48
Cei cinci „stăpâni de sclavi” din Covasna, aruncați după gratii 30 de zile de instanță. Cât de gravă era situația descoperită de DIICOT
EXCLUSIV Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
17:12
Sondaj Gândul: Cine este omul potrivit pentru a-i lua locul lui Dominic Fritz la șefia USR? Miruță vs. Buzoianu. Răspunde direct în articol!
JUSTIȚIE ANAF a dat iama în samsarii de mașini. Prejudiciul uriaș identificat de inspectorii antifraudă
16:49
ANAF a dat iama în samsarii de mașini. Prejudiciul uriaș identificat de inspectorii antifraudă
SCANDAL O avocată, fostă membră USR și activă în precedentele campanii electorale, combate propaganda lui Dominic Fritz legată de decizia CCR
16:12
O avocată, fostă membră USR și activă în precedentele campanii electorale, combate propaganda lui Dominic Fritz legată de decizia CCR
JUSTIȚIE Fostul primar din Rădăuți a cerut să îi fie plătite salariile restante din perioada suspendării, după achitarea într-un dosar de corupție
15:09
Fostul primar din Rădăuți a cerut să îi fie plătite salariile restante din perioada suspendării, după achitarea într-un dosar de corupție
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Ce se întâmplă doctore
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre vitamina D și vitamina D3?
Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
11:17
Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
ULTIMA ORĂ Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
11:11
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
ACUZAȚII Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
11:01
Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
NEWS ALERT Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
10:49
Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
NEWS ALERT Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
10:42
Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
Gândul de Vreme Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:42
Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe