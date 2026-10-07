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Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate. Fostul prezidențiabil și soția sa, a doua zi consecutivă la percheziții și audieri

Catalin LupasteanuFlavius Niculescu
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și soția acestuia, Cristela, au revenit miercuri, 7 octombrie, la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă clonarea mediilor de stocare ale dispozitivelor electronice ridicate la perchezițiile efectuate în vila lor din Mogoșoaia. În urmă cu o zi, cei doi au petrecut aproape opt ore la percheziții informatice și audieri. Astăzi, procurorii DIICOT au decis să pună sechestru pe mai multe conturi dechise pe numele fostului prezidențiabil.

Între timp, la Tribunalul București, un judecător de drepturi și libertăți ia în discuție contestația făcută de avocații lui Georgescu față de sechestrul pus de anchetatori pe imobilul pe care cei doi îl dețin.

DIICOT a instituit măsura asigurătorie la data de 24 septembrie, în vederea recuperării eventualului prejudiciu de 1,1 milioane de euro din dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave, în formă continuată.

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Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate

UPDATE, ora 17:03: Tribunalul București a respins, miercuri, ca neîntemeiată, contestația formulată de fostul candidat la prezidențiale împotriva sechestrului instituit de procurori asupra vilei sale din Mogoșoaia. Călin Georgescu va trebui să achite statului suma de 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Hotărârea instanței este definitivă, informează Agerpres.

UPDATE, ora 16:50: Călin Georgescu a părăsit sediul DIICOT după aproape 8 ore.

UPDATE, ora 12:00 – Procurorii DIICOT anunță că au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții DIICOT printr-un comunicat de presă.

UPDATE, ora 08:40 – Călin Georgescu, adus din nou la sediul DIICOT cu duba poliției. Fostul prezidențiabil este încătușat la intrarea în sediu. Cu câteva minute mai devreme, s-a prezentat la DIICOT și soția sa, Cristela.

Călin Georgescu, adus la sediul DIICOT – 7 octombrie 2026

Cu o zi înainte…

Procurorii DIICOT au stabilit marți, 6 octombrie, aducerea lui Călin Georgescu, în prezent arestat preventiv pentru 30 de zile, la sediul central și chemarea ca martor a soției acestuia, Cristela. Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la sediul DIICOT, unde au fost prezenți zeci de susținători ai cuplului Georgescu. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

În cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, au avut loc percheziții informatice asupra bunurilor electronice ridicate de anchetatori, iar, în cazul soției sale, audieri cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse soțului ei. Cristela Georgescu a părăsit sediul DIICOT după mai bine de șapte ore și i-a salutat pe susținătorii care au venit încă de dimineață să își încurajeze favoriții.

„Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile” / „Ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, care ne-a fost promis onest

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Oricare dintre dumneavoastră, e important să conștientizați că vă puteți afla în această situație. Să vă treziți, într-o dimineață, acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați, înainte să fiți judecați.

Important ca toată lumea să conștientizeze, ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept, care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate. Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Voi reveni aici, la sediul DIICOT”, a declarat Cristela Georgescu la ieșirea din sediul DIICOT.

Știrea inițială

Procurorii DIICOT continuă ancheta, declanșată în urmă cu două săptămâni, pe numele lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen și au stabilit aducerea fostului candidat la alegerile prezidențiale la sediu pentru ca acesta să participe, potrivit legii, la clonarea mediilor optice ale dispozitivelor ridicate din vila acestuia.

Tot marți, 6 octombrie, la aceeași oră, a fost citată la sediul DIICOT și soția fostului candidat la președinție, Cristela Georgescu, care trebuie să explice anchetatorilor dacă a cunoscut detalii despre afacerile soțului ei.

De asemenea, luni, 5 octombrie, anchetatorii DIICOT l-au chemat la audieri pe socrul lui Călin Georgescu, Vasile Moldoveanu, pentru a-l chestiona cu privire la remiterea din contul personal a sumei de 118.000 de lei către afaceristul Răzvan Leu.

Seniorul a trebuit să explice anchetatorilor de ce la detaliile transferului acestei sume el a menționat indicativul de „ÎMPRUMUT” deși indiciile și probele din dosar ar indica faptul că la bază ar fi vorba de o înșelăciune a celor cercetați față de afaceristul cu pricina.

Detaliile despre implicarea socrului lui Georgescu în cazul de înșelăciune

În actele anchetatorilor din dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel București, se arată că „după ce a făcut plata sumei de 1.100.000 euro și a realizat că este victima unei infracțiuni de înșelăciune, neobținând creditarea, Răzvan Leu a încercat efectuarea unei medieri la mediatorul Steluța Năstase, având biroul de lucru lângă Tribunalul București”.

„Medierea urma să aibă loc între Leu, Ion Negoescu, Ionel Rusen Călin Georgescu și Massimiliano Arena, toți fiind invitați la biroul mediatorului.

Înainte de data stabilită pentru a se prezenta la mediator, respectiv 18.10.2023, a primit prin transfer bancar suma de 118.000 lei de la numitul Vasile Moldoveanu, despre care a aflat că este socrul ori rudă cu soția lui Călin Georgescu.

Despre acest transfer, a fost anunțat telefonic de către Călin Georgescu care a confirmat transferul și a precizat că este un ajutor pe care îl oferă”, se arată în actele dosarului aflat la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu, liber la ieșirea din Tribunalul București – Sursa foto: Mediafax

Bani transferați de socrul lui Călin Georgescu, în numele fostului prezidențiabil

Tot acolo anchetatorii DIICOT mai arată și faptul că „în condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Răzvan Leu nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată îi transmite lui Georgescu datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți”.

„Persoana vătămată îi transmite datele contului solicitate, Călin Georgescu îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect („multumesc. Revin in scurt timp”).

La scurt timp după această comunicare, numitul Georgescu îi transmite persoanei vătămate o recipisă cu mențiunea „gata”, suma respectivă nefiind însă transferată direct de către Călin Georgescu, ci de către Vasile Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia”, notează anchetatorii de la crimă organizată.

„Potrivit documentului justificativ cu privire la această tranzacție, rezultă că la data de 06.10.2023, numitul Vasile Moldoveanu a transferat către Răzvan Leu suma de 118.000 RON, fiind menționat la rubrica „detalii tranzacție” următoarea mențiune: „ÎMPRUMUT””, punctează anchetatorii în dosar pe baza probelor deținute.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să rupă gardurile jandarmeriei atunci când acesta a fost adus la arestul central

Imediat cum au aflat vestea arestării lui Călin Georgescu, zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața arestului central pentru a-și întâmpina favoritul. „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Ieșiți în stradă, dacă vă pasă!” sunt doar două dintre mesajele scandate de protestatari.

Călin Georgescu, adus în arestul central al Poliției – 29 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

În momentul în care au văzut mașina care îl aducea pe Georgescu în arest, mai mulți protestatari au încercat să rupă gardurile de protecție instalate de jandarmi, în încercarea de a se apropia de vehicul. Din imaginile surprinse, se vede și cum o femeie s-a aruncat în genunchi și a început să plângă.

Călin Georgescu, reținut de DIICOT și eliberat de Tribunalul București, cu o săptămână înainte să fie arestat preventiv

Pe 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT, într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

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