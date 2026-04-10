Ministrul Justiției, primele declarații după ce Nicușor Dan a numit șefii marilor parchete

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat la criticile care îl vizează pe președintele Nicușor Dan în legătură cu numirile de la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi existat o înțelegere între șeful statului și PSD pe acest subiect.

“Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. (…) Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”, spune Marinescu.

„Nu sunt mize personale”

Numirile semnate de șeful statului vizează poziții-cheie din sistemul judiciar: Parchetul General, DNA și DIICOT. Printre cei instalați în funcții se află Cristina Chiriac, ca procuror general, și Ioan-Viorel Cerbu, la conducerea DNA.

“Nu am cunoștință despre niciun fel de blat, de nicio înțelegere politică. Orice procuror care a dorit să se înscrie în această competiție a putut să o facă. Personal, în numele Ministerului Justiției, și având calitatea mea constituțională am încurajat procurorii să se înscrie. Domnul președinte al României a făcut acest lucru. Candidații care au dorit să depună un dosar l-au depus”, a declarat ministrul.

În ciuda criticilor, ministrul insistă că miza nu are legătură cu jocuri politice.

„Nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este vorba despre consolidarea statului de drept”, a transmis Marinescu.

Radu Marinescu a mai spus că el este ministrul Justiției în Guvernul României, nu este ministrul PSD.

“Eu sunt propus de un partid politic, dar sunt un ministru propus într-un guvern al României. Sunt Ministrul Justiției, nu sunt ministrul PSD al Justiției, sunt ministrul unui guvern de coaliție, în care și USR este. Este o gândire absolut simplistă pe care nici nu merită să o comentez”.

USR s-a dezis de Nicușor Dan după numirile din justiție

Este isterie în tabăra #rezist, după ce Nicușor Dan a acceptat, miercuri, propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Înainte de conferința de presă susținută de Nicușor Dan, #reziștii s-au aliniat cuminți în spatele președintelui României și i-au susținut, la unison, deciziile. Acum s-au revoltat în mediul online și îl contestă vehement. (VEZI MAI MULTE AICI)

„Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român în activitate și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministrul Justiției”, a declarat Nicușor Dan.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a lansat un atac frontal la adresa președintelui Nicușor Dan, după numirile făcute la conducerea parchetelor. Într-un mesaj public, acesta acuză influența serviciilor secrete în deciziile luate și vorbește despre o ruptură clară între șeful statului și o parte a USR.

E corect când ai spus Nicușor și te cred, nu PSD a făcut numirile la cele mai importante unități de parchet, așa este, PSD este cel mai controlat partid de către Securistan, ei doar au fost intermediarii, executanții voinței Serviciilor. Noi, cei din USR, nu te-am ales din dragoste, ci din disperare (…) USR nu este, nu a fost și nu va fi pentru tine ce a fost PNL pentru Iohannis”, afirmă Ungureanu.

Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului

Emanuel Ungureanu (USR), atac frontal la Nicușor Dan: „Ești un coșmar! Ne iei de proști? Ai pus oamenii SRI în fruntea parchetelor”

Citește și

JUSTIȚIE Dosarul 10 August. Tribunalul Militar București admite eliminarea a 373 de martori. Decizia poate fi contestată
NEWS ALERT Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
FLASH NEWS Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
NEWS ALERT Nicușor Dan acceptă propunerile ministrului Justiției pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT
JUSTIȚIE Cristina Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general al României, oferă noi clarificări în cazul fostului episcop de Huși
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de des ar trebui spălați blugii?
COMERȚ Cât costă cel mai scump drob de miel din Mega Image. Pentru mulți români, a devenit o delicatesă
ECONOMIE Bursele europene, în picaj accelerat. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran lovește în plin piețele financiare. Investitorii rămân prudenți
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
PROTEST Revoltă în Venezuela: mii de oameni au cerut în stradă salarii și pensii mai mari. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
