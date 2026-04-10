Ministrul Justiției, primele declarații după ce Nicușor Dan a numit șefii marilor parchete

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat la criticile care îl vizează pe președintele Nicușor Dan în legătură cu numirile de la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi existat o înțelegere între șeful statului și PSD pe acest subiect.

“Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. (…) Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”, spune Marinescu.

„Nu sunt mize personale”

Numirile semnate de șeful statului vizează poziții-cheie din sistemul judiciar: Parchetul General, DNA și DIICOT. Printre cei instalați în funcții se află Cristina Chiriac, ca procuror general, și Ioan-Viorel Cerbu, la conducerea DNA.

“Nu am cunoștință despre niciun fel de blat, de nicio înțelegere politică. Orice procuror care a dorit să se înscrie în această competiție a putut să o facă. Personal, în numele Ministerului Justiției, și având calitatea mea constituțională am încurajat procurorii să se înscrie. Domnul președinte al României a făcut acest lucru. Candidații care au dorit să depună un dosar l-au depus”, a declarat ministrul.

În ciuda criticilor, ministrul insistă că miza nu are legătură cu jocuri politice.

„Nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este vorba despre consolidarea statului de drept”, a transmis Marinescu.

Radu Marinescu a mai spus că el este ministrul Justiției în Guvernul României, nu este ministrul PSD.

“Eu sunt propus de un partid politic, dar sunt un ministru propus într-un guvern al României. Sunt Ministrul Justiției, nu sunt ministrul PSD al Justiției, sunt ministrul unui guvern de coaliție, în care și USR este. Este o gândire absolut simplistă pe care nici nu merită să o comentez”.

USR s-a dezis de Nicușor Dan după numirile din justiție

Este isterie în tabăra #rezist, după ce Nicușor Dan a acceptat, miercuri, propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT. Înainte de conferința de presă susținută de Nicușor Dan, #reziștii s-au aliniat cuminți în spatele președintelui României și i-au susținut, la unison, deciziile. Acum s-au revoltat în mediul online și îl contestă vehement.

„Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român în activitate și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministrul Justiției”, a declarat Nicușor Dan.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a lansat un atac frontal la adresa președintelui Nicușor Dan, după numirile făcute la conducerea parchetelor. Într-un mesaj public, acesta acuză influența serviciilor secrete în deciziile luate și vorbește despre o ruptură clară între șeful statului și o parte a USR.

”E corect când ai spus Nicușor și te cred, nu PSD a făcut numirile la cele mai importante unități de parchet, așa este, PSD este cel mai controlat partid de către Securistan, ei doar au fost intermediarii, executanții voinței Serviciilor. Noi, cei din USR, nu te-am ales din dragoste, ci din disperare (…) USR nu este, nu a fost și nu va fi pentru tine ce a fost PNL pentru Iohannis”, afirmă Ungureanu.

