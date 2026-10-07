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Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult

Ruxandra Radulescu
Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult
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Tânărul de 21 de ani, care a agresat un livrator din Bangladesh, în luna august a anului trecut, ar fi fost reținut, miercuri 7 octombrie, de procurorii DIICOT, pentru amenințări în scop terorist, în formă continuată, afirmă surse judiciare. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 2025, pentru lovirea lucrătorului străin.

Agresorul, Cosmin Tudoran, reținut în august anul trecut, după ce s-a filmat în timp ce lovea un livrator din Bangladesh, ar fi intrat din nou în vizorul autorităților, pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist în formă continuată.

Tudoran ar fi fost reținut, din nou, iar procurorii DIICOT cer arestarea acestuia pentru 30 de zile. Tânărul ar fi comis o serie de infracțiuni grave cu caracter rasist și xenofob, mai spun sursele judiciare.

Deși, la scurt timp după agresiunea comisă în luna august, a declarat că regretă fapta, acesta ar fi continuat cu hărțuirea și amenințarea persoanelor care nu sunt de etnie română.

Cosmin Tudoran ar fi amenințat cu bătaia persoane de altă etnie

Din luna octombrie 2025, momentul în care a fost eliberat din arest preventiv, până în prezent, Cosmin Tudoran, motivat ideologic și religios, ar fi amenințat, cu acte de violență, pe rețelele de socializare mai multe persoane din diferite grupuri etnice.

Individul ar fi vrut să distrugă un lăcaș de cult al unei minorități etnice

Bărbatul ar fi amenințat chiar cu distrugerea unui lăcaș de cult din București, ce aparține unei minorități etnice, în scopul de a intimida comunitatea respectivă.

Procurorii ar urma să sesizeze Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Agrsorul livratorului din Bangladesh, arestat la domiciliu pentru vandalism cu simboluri fasciste

În 2025, aflat sub măsura controlui judiciar, după agresarea livratorului din Bangladesh, Cosmin Tudoran a fost acuzat de utilizarea în public, pe contul său de Facebook, a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Judecătoria Sectorului 2 a dispus, la acel moment, arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, iar Tribunalul a respins propunerea și a decis ca el să fie arestat la domiciliu, a transmis G4media.

În luna decembrie a 2025 el ar fi desenat cu o vopsea albă pereții unui bloc din Sectorul 2, simboluri fasciste: semnul legionar format din trei linii dispuse orizontal și trei linii dispuse vertical care se întrepătrund și se intersectează – crucea triplă legionară, precum și două svastici.

Livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale

Pe data de 26 august, în jurul orei 22.30, în Municipiul Bucureşti, Cosmin Tudoran a lovit cu pumnul în faţă un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că ”este un invadator” și i-a cerut ”să se întoarcă la el în ţară”.

Tudoran a fost prins la scurt timp de către un poliţist aflat în timpul liber care a observat incidentul. Conform actelor de la Medicină Legală, livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Agresorul livratorului din Bangladesh a oferit o explicație bizară pentru atacul său extrem de dur de la finalul lunii august. Bucureșteanul a declarat că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu ”subumanii ăştia”.

Informaţia apare în decizia Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care a fost menţinută arestarea sa preventivă.

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