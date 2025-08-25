Prima pagină » Opinii » Festivalul Mamaia, între da şi nu

Festivalul Mamaia, între da şi nu

Ana-Maria Păunescu
25 aug. 2025, 12:27, Opinii
Festivalul Mamaia, între da şi nu
Ana-Maria Păunescu

Am urmărit, pe sărite, e drept, Festivalul de la Mamaia organizat în sfârşitul de săptămână care tocmai a trecut. Ca să fiu mai exactă, prima seară am văzut-o pe bucăţele, dar doar în reluare, după ce am citit o postare a lui Dan Negru, din care am aflat că Festivalul are loc acum, la final de vară caniculară. Surprinzător faptul că, deşi vorbim de un eveniment important al muzicii uşoare, promovarea, ca în multe dintre situaţii, lasă de dorit, iar difuzarea s-a făcut nu pe postul principal al Televiziunii Române, pe care mulţi dintre noi poposim adesea, ci pe TVR2, care stă ascuns printre posturi sclipicioase şi programe pline de muzică şi dans.

De ce nu pe TVR1? N-am văzut să fie, cel puţin în primele două zile, ceva atât de important în program încât să nu se poată face o modificare coerentă, din timp, a informaţiilor şi emisiunilor. Cum ar trebui toate plănuite, în tihnă, cu o strategie puternică şi cu scopuri clare, odată cu fiecare proiect.

Premii mari la Mamaia (dar nu ne spune nimeni care sunt banii care chiar ajung la câştigători, după ce se iau taxele, impozitele etc!), concurenţi diverşi, unii dintre ei cu real talent şi cu capacitate de a strânge în trei minute de cântec emoţia şi profunzimea care uneori lipsesc din versurile pe care le cântă.

În rest, suntem pro sau suntem contra Mamaia? În vremurile pe care le trăim, când copiii sunt invadaţi din toate părţile de manele deghizate (sau nu) în muzici moderne, de poveşti despre cum se pot transforma mai cu success fetele în băieţi şi băieţii în fete, de informaţii despre dealeri de droguri şi combinaţii alcoolice gustoase, a avea, pentru trei seri, posibilitatea de a arăta aceloraşi copii cine sunt Monica Anghel, Marcel Pavel, Adrian Daminescu, Angela Similea (prezentă doar prin cântecele sale), Corina Chiriac şi mulţi, mulţi alţii, care au împodobit şi continuă să îmbogăţească lumea muzicală cu voci sau interpretări excepţionale, e o şansă de care trebuie să profiţi.

Sigur că ar fi multe de îmbunătăţit, sigur că unele bâlbe ar fi ideal să nu mai existe, sigur că a fost, de câteva ori, evident, că au lipsit paşi importanţi în coordonarea momentelor şi în împărţirea corectă a timpilor, sigur că au existat compoziţii şi versuri care au lăsat loc de mai bine – nu e prima data când muzica uşoară şchiopătează cu ambele picioare –, dar trăim nişte vremuri atât de urâte, suntem noi atât de urâţi în multe din zile, încât n-are cum să fie altfel decât salvator să avem un Festival Mamaia, organizat – Doamne, ajută! – mai bine cu fiecare an care trece.

Tot în postarea lui Dan Negru citeam că audienţa Festivalului, în prima seară, a fost mai mică decât audienţa unui post de desene animate sau a altuia de filme de sezon, care practic se repetă, o dată la câteva zile. Şi că la Festivalul de la San Remo, din Italia, an de an se înregistrează audienţe de peste 70%. Dar cum să ne comparăm noi, la dragostea pentru artişti, la respectul pentru cei care ne fac viaţa cântec, la dorinţa de a avea cultură şi de a crede în poezie, cu mai bătrânii şi mult mai înţelepţii noştri colegi de continent, cu italienii sau cu francezii sau cu spaniolii sau cu portughezii?

Suntem în urmă cu mult. Şi nu doar la autostrăzi. Dar pe cine interesează?

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”
ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă