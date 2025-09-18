Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu critică în pastila sa de joi paradoxul prin care România aplică măsuri de austeritate, reducând salariile profesorilor și bursele studenților, în timp ce Ucraina anunță creșteri salariale și sociale.

Ion Cristoiu atrage atenția că, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, începând cu 2026, salariile profesorilor și bursele studenților din Ucraina vor crește. Asta în timp ce Bucureștiul sacrifică nivelul de trai al românilor pentru a sprijini financiar statul vecin aflat în război.

„Agențiile de prese internaționale au anunțat și Vladimir Zelenski a confirmat că în 2026 salariile profesorilor și bulsele studenților din Ucraina vor crește.

Nu e o decizie întâmplătoare, ea se înscrie într-un angajament făcut marți prin video reprezentantelor Ucrainei, și anume că toate obligațiile sociale ale statului vor fi îndeplinite în totalitate și sprijinul pentru oameni să fie sporit. La aflarea acestei știri bănuiesc că românii au rămas stupefiați.

România, deși nu se află în război, e victima unor măsuri de austeritate cum rar s-au mai văzut în istoria ei și aceasta a dus și va continua să ducă la o răutățire a vieții cotidiene. Printre aceste măsuri de austeritate se află reducerea salariilor profesorilor pentru că creșterea normelor înseamnă practic o reducere a salariilor profesorilor și reducerea burselor.

Și, repet, românii au tot dreptul să fie stupefiați, deoarece ei se întreabă: „cum Dumnezeu de o țară, precum Ucraina, care se află în război, își permite să sporească măsurile de protecție socială, în timp ce România, care nu se află într-un război, reduce drastic aceste măsuri”.

O reducere făcută de guvernul de coaliție, Ilie Bolojean, și aplaudată de președintele Nicușor Dan. Stupefacția românilor pornește de la un adevăr istoric. O țară care se află în război, pentru întreținerea războiului, ea de la protecție socială, de la nivelul de trai, de la investiții.

Așa se și explică de ce, la un moment dat, Germania a clacat, deoarece nu mai putea susține economic războiul. În cazul Ucrainei avem un paradox, o ciudățenie a istorii. Țara e de trei ani într-un război cu Rusia, despre care se spune că acest război e devastator, că poporul ucrainean suferă, și cu toate acestea, viața cotidiană, așa cum arată toate datele, viața cotidiană din Ucraina, înflorește, se desfășoară la un nivel de bunăstare ieșit din comun, deci nu se vede că e război.

În a doua război mondial, în Anglia s-a introdus cartelarea, în Germania, în Rusia, nici nu mai spun. Cetățeanul ucrainean nu este afectat, el nu simte că e război. Cetățeanul ucrainean, chiar dacă tânăr, poate să plece și să nu meargă pe front.

Milioane de ucraineni, printre care și mulți bărbați, bunjoși, bogați, frumoși, și tineți, buni, mulți tineți, sunt refugiați și sunt întreținuți de statele europene, printre care se numără și România. Și atunci întrebarea este, de unde bani? Cum de unde bani? De la noi. Deci, Ucraina este un caz unic în istorie, este un stat întreținut.

Sigur, sub pretextul că lupta ucrainenilor oprește vala moscalilor care vor veni peste Europa și peste Moldova și peste România. Statele europene, printre care se numără și România, iau de la protecție socială, de la investiții și întrețin Ucraina. Pe de o parte, întrețin efortul militar, dezajutorul militar.

Noi suntem deja la, nu știu, 23-lea pachet. Deci, practic, războiul nu este întreținut de statul ucrainean, de economia ucraineană, ci de statele europene. Și în plus, așa cum a arătat, cum a dezvoluit Ilie Borojean recent, 0,2% din PIB de la noi se duce pe ajutorul în bani dat Ucrainei pentru ca Ucraina să-și spălească pensiile, bursele profesorilor.

Și mai nou, știți, împrumutul ăla pentru un armare, au fost dat și românii 17 miliarde, nu ca să se cumpere arme, dar să se cumpere arme nu pentru ea, ci pentru Ucraina. Deci noi vom cumpăra arme de la americani și vom plăti, sigur, din banii noștri, de la buget, dar nu rămâne la noi să ne apărăm, ci vor fi dat și ucrainerilor. Deja o parte din acești bani alte state le-au dat”, spune Ion Cristoiu în pastila de joi.