25 oct. 2025, 10:34, Pastila lui Cristoiu
De ce pusă a colț Justiția? Pentru că nu mai vrea să fie obiala Sistemului! / Sursa FOTO: screenshot video

În ultima „Pastilă”, jurnalistul Ion Cristoiu reamintește un episod petrecut cu zece ani în urmă, care, spune el, a marcat începutul unei lungi confruntări între presa independentă și „Sistemul”.

Prin „Sistem” se înțelege acea rețea de influență care ar fi folosit Justiția ca instrument politic.

Cristoiu „Un moment care m-a marcat profund”

„Pe 29 aprilie 2015 am trăit un moment care m-a marcat profund și care, iată, revine mereu în memoria mea ca un reper al luptei dintre presa liberă și forțele invizibile care trag sforile în spatele cortinei justiției. Atunci, Consiliul Superior al Magistraturii a emis un comunicat în care mă acuzau pe mine, Ion Cristoiu, jurnalist, că prin comentariile mele aș fi „afectat independența justiției.

Se făcea referire la textele mele pe blog, în care îndrăzneam să spun că justiția a devenit o «obială a Sistemului», un obiect automat care execută comenzi politice, un instrument în mâinile altora decât ale cetățenilor sau legii”.

„Revin astăzi cu aceeași întrebare și cu aceeași indignare: de ce Justiția trebuie pusă la colț? Pentru că refuză să mai fie simpla unealtă a Sistemului? Pentru că, cel puțin în unele momente, îndrăznește să spună NU comenzilor venite din afară? Sau pentru că răspunde nu doar logicii luptei politice, ci și vocației de echilibru în stat?”, insistă reputatul jurnalist, ale cărui opinii au indignat „Sistemul”.

„În istoria României, justiția a fost folosită ca un instrument pentru răfuieli politice. Și aminteam procesul Zelea Cotreanu, procesul Mareșalului, procesul Ceaușescu și spuneam că politrucii n-au curaj, cum a fost la Nicolae Ceaușescu, să-l împuște, sau la Corneliu Zealea Codianu. Și, atunci, s-au pus la cale procese trucate și s-a zis «Bă, nu voi, Justiția i-a condamnat la moarte pe Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu!»”, reamintește Ion Cristoiu.

Influența „Binomului” SRI-DNA

Publicistul a reamintit perioada în care „binomul SRI-DNA” domina discursul public din România:

„Desigur, la vremea respectivă, Justiția era folosită – era nevoie să se schimbe guvernul?; pac, premierul era chemat la DNA! Era nevoie să înființeze un nou partid? Cel care urma să-l înființeze era imediat achitat de justiție!

Totul se întâmpla pe fondul unei mari idealizări a justiției. Presa tefelistă, partide, Bruxelles, Berlin, Paris… toți trăgeau salve de artificii. Ce justiție aveam extraordinară avem și cum justiția trebuie să fie independentă! Și judecătorii trebuie sa aibă salarii mari și trebuie s-aibă pensii mari și trebuia să-i cântăm, să le facem statui!

Având oroare de unanimite, am zis «Bă, stai! Justiția este o putere în stat, dar nici acum să facem din justiție, să cântăm pe toți procurorii și pe toți judecătorii! Nu!». Eram la vremea respectivă un tip, nu eram încă prorus, că nu apăruseră, încă… rușii erau de pe vremea lui Vladimir, dar nu conta; după 2022 au apărut ru, sau în ultima vreme, mai ales de când a venit Nicușor Dan, a apărut pericolul rus. Dar, atunci, nu era. Atunci era că sunt, nu știu, naționalist, comunist și oricum că sunt învechit, nu înțeleg independența justiției”.

