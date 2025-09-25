Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Afacerea Dronei… Sunt proști sau ticăloși?!”

Ion Cristoiu: „Afacerea Dronei… Sunt proști sau ticăloși?!”

25 sept. 2025, 17:05, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Afacerea Dronei... Sunt proști sau ticăloși?!”
Ion Cristoiu

Ion Cristoiu a vorbit, într-o nouă pastilă, despre „Afacerea Dronei”. „Sunt proști sau ticăloși?!”, se întreabă celebrul scriitor ș publicist…

„La finele reuniunii CSAT de astăzi nu s-a dat un comunicat. A fost mandatat Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, care oricum nu se pricepe, că a făcut, ceva, o facultate privată, prin corespondență, în sensul că trimitea s-trimitea ce răspunsurile la teste prin plic, prin poștă. În declarațiile sale, domnul Moșteanu a zis că la CSAT s-au determinat, s-au decis normele de aplicare ale legii privind doborârea dronelor, prilej pentru a afla că noi, prin iunie, am adoptat o lege, cu mare tărăboi, cu vuvuzele, cu tum-tum, cu claxoane, cu steaguri fâlfând și, gata, am rezolvat problema dronelor care pătrund în spațiul nostru aerian, însă – așa cum puteau bănui toți cei lucizi din România – n-aveau norme de aplicare.

Luni, la Mihai Gâdea (Antena 3-n.r.), apare președintele României și este întrebat de Mircea Bade în legătură cu drona. Și domnul președinte spune că nu știe ce era cu această dronă… Și după asta, la câteva zile, anunță ședința CSAT de astăzi, unde s-a aflat că drona nu a fost doborâtă deoarece nu erau norme de doborâre, adică – din punct de vedere legal – nu-și putea asuma nimeni răspunderea. Și, atunci, prima întrebare și cea mai importantă: Nicușor Dan… când s-a dus, luni, nu știa că nu avem norme de reprezentare și că trebuie convocat CSAT? (…) Deci el, luni seara, a lăsat impresia că habar n-are. El trebuia atunci, dacă știa, să spună… «Nu am putut s-o doborâm, deoarece – culmea – nu există norme de reprezentare». De ce n-a zis? Știa sau nu știa? Ionuț Moșteanu… știa sau nu știa? Există două posibilități: sau nu știau și erau proști – nu știau că nu sunt norme de reprezentare – sau știau si au vrut să întrețină această isterie antirusească și atunci erau ticăloși. Până acum, nu m-am lămurit… e clar dacă ei știau și erau ticăloși sau nu știau și erau proști”, a precizat Ion Cristoiu.

