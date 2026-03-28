Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic

Ion Cristoiul, despre cazul „Mirabela Grădinaru” / Sursa FOTO: screenshot video

Ion Cristoiu  vorbește în ultima „pastilă” despre cazul „Mirabela Grădinaru”: „Prima Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic”, remarcă reputatul om de presă.

Jurnalistul analizează, în context, vizita în SUA a parteneri președintelui Nicușor Dan.

Presa de chiloțăreală franceză și presa din România

Presa franceză a acordat puțină, o mică atenție vizitei Primei Doamne Brigitte Macron în America. De fapt, momentul a fost tratat cu precădere de presa pentru femei, a spune în limbaj românesc, presa de chiloțăreală, adică de o presă dedicată femeilor care se preocupă să fie chiloțerese. Adică, ce rochii poartă, cu ce spray se dau. Aceasta este o presă care reduce femeia la o purtătoare de fustă, de sutien și se preocupă mai puțin de femeia ca personalitate și mai mult ca femeia obiect erotic, ca să zic așa.

De ce s-a purtat așa presa franceză? Pentru că acțiunea Melaniei Trump nu a depășit hotarele unei acțiuni mondene. Primele doamne ale Americii au această preocupare de tip american, unele brodează, altele se ocupă de șoricei, unele s-au consacrat mâncărurilor.

Deci, acea acțiune de la Washington, cum a arătat și presa franceză, n-a depășit hotarele, să zicem, mondenității.

În România, însă, vizita Mirabelei Grădinaru a luat proporțiile unei vizite de stat. Și nu întâmplător! În primul rând că administrația prezidențială a conferit acestei vizite caracterul unei vizite oficiale. Mirabela Grădinaru a fost conducătoarea unei delegații din care au făcut parte consilieri prezidențiali, inclusiv unul pe politică externă.

Acolo, în America, Mirabela Grădinaru a avut și alte acțiuni. Era normal ca, dându-i-se de către administrația prezidențială un caracter oficial să fie tratată și ca o chestiune oficială de presă.

„S-a pus în mișcare o mașinărie”

Însă, s-a pus în mișcare o mașinărie care a transformat această vizită lipsită de importanță într-o vizită istorică și care a dus la apropierea și mai mare a României de America, a contribuit, a fost un succes al României în America. De regulă, cam așa se întâmplă și când se duce de aici cineva, o senatoare, și își cumpără o pereche de ciorapi… Este văzut ca o contribuție la întărirea parteneriatului strategic româno-american.

Deci, în cazul Mirabelei Grădinaru, totul a făcut parte dintr-o strategie pe care eu o numesc instituirea, constituirea instituției de Primă Doamnă.

Poate că urmăritorii acestui clip au văzut că eu chiar acord o atenție deosebită acestui proces pentru că poziția soțiilor sau a tovarășelor de viață ale președinților a reprezentat, în post-decembrist, o problemă, dar afirmarea soției nu a depășit hotarele mondenității cum s-a întâmplat în cazul «Răvășitoarei», zise și Carmen Iohannis.

Acum, însă, se lucrează la transformarea acestei instituții de Primă Doamnă, care e mai mult, așa, o chestie metaforă, o chestie mondenă într-o chestiune politică. Și de-aia merită urmărit”, susține Ion Cristoiu.

