Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie, consideră ziaristul Ion Cristoiu. Analistul este sigur că America va pune mâna pe Groenlanda, dar mai grav este că acest act reprezintă ruptura alianței transaltatice.

Joi seara, la Marius Tucă Sow Marius Tucă m-a provocat la un pariu pe tema dacă America va anexa, sau va cumpăra, sau va pune mâna pe Groenlanda. Am răspuns că nu pun pariu, deoarece și eu cred că America va pune mâna pe Groenlanda. Dar i-am spus, era joi seara, că marea problemă nu este dacă va pune sau nu va pune mâna pe Groenlanda, ci că afacerea Groenlanda are mult mai mare impact decât anexarea de către America a Groenlandei. Și mă refeream la darea pe față a unei rupturi în alianța transatlantică, deci între America și Europa, o fisură care a devenit prăpastie în cadrul alianței trasantlantice de dintre America – Europa, și mai ales în interiorul NATO, pentru că NATO este un tratat, organizație militară condusă de America, văzută până nu demult ca o alianță a Occidentului colectiv, incluzând acest Occident și America, subliniază Ion Cristoiu.

Acordul comercial dintre America și Uniunea Europeană, în pericol

Când spuneam joi seara aceste lucruri, nu-mi imaginam însă că scandalul va se va umfla până la proporțiile în care Donald Trump a amenințat, a anunțat că va impune tarife vamale de 10% pentru bunurile trimise către SUA, în defavoarea a opt țări membre ale Uniunii Europene, și anume Franța, Germania, Anglia, Olanda, Finlanda, Danemarca, Norvegia, Suedia.

Și reacțiile liderilor acestor țări au fost de o rară violență, dar mult mai important, la ele s-au asociat și reacțiile altor lideri europeni. Astfel încât s-a convocat Uniunea Europeană, Comisia a convocat o reuniune a ambasadorilor țărilor membre UE. La la Bruxelles se discută deja că Parlamentul European să respingă acordul comercial anterior dintre America și Uniunea Europeană. Ba chiar s-a ajuns la amenințări din partea Europei potrivit căreia vor fi alungați americanii din Europa. Europa va rămâne fără nicio bază militară și noi, evident, și noi fără scut.

Caracteristica acestui scandal, în principal, e dată de rapiditatea inflamării

Caracteristica acestui scandal, în principal, e dată de rapiditatea inflamării. E mai mult decât interesant că nu atât America a anunțat că vrea și-a făcut un obiectiv din a pune mâna Groenlanda, n-o cumpără, o anexează, cam atât. La acest anunț care venit după răpirea lui Maduro, a urmat acest anunț. Reacția liderilor europeni a fost disproporționat de virulentă. Să ne amintim că a mai fost un conflict între America, sau și mai este, între America și Europa, în chestiunea războiului din Ucraina.

Oficializarea rupturii transatlantice

Dar în acest conflict europeni au făcut un efort să păstreze aparențele. Adică de fiecare dată, țin minte, Macron, spuneau și avem și sprijinul Americii. Am vorbit și cu Donald Trump și vom vorbi și cu Donald Trump, însă de data aceasta nu mai e vom vorbi cu Donald Trump, ne vom duce la Washington să stăm de vorbă cu el.

Nu, acum s-au trecut la măsuri. Această rapiditate a inflamării îmi spune că, de fapt, scandalul Groenlanda a fost momentul critic menit să scoată la iveală o ruptură care exista, o tensiune, o acumulare, mai ales din partea europenilor, de a se elibera de sub stăpânirea Unchiului Sam. Și de fapt, aceasta este foarte periculos, pune la îndoială nu numai Alianța, asa adică mai ales NATO, pentru că, chiar dacă, să zicem, s-ar aplana sau s-ar stinge semnalul oficializare a rupturii, că avem de-a face cu oficializare a rupturii transatlantice și va rămâne.