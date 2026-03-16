Ion Cristoiu: Mărețul CPN al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”

16 mart. 2026, 11:03, Pastila lui Cristoiu

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește, în cea mai recentă pastilă video a sa, despre „mărețul CPN (Consiliul Politic Național – n.r.) al PSD, care a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan, mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare «tăioasă»”…

„Partidul Social Democrat, cel mai puternic partid din coaliția de guvernare, prin ponderea pe care o are în Parlament, partidul de care depinde coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, și – prin urmare – partidul de care depinde prezența în ca premier a lui Ilie Bolojan. Repet, ce am mai spus, Ilie Bolojan este premierul unei coaliții și nu premier din partea PNL, deoarece PNL a obținut un scor mic, s-a clasat pe locul trei la alegerile din decembrie din 1 decembrie 2024. Fără această coaliție, care depinde fundamental de PSD, Ilie Borojan nu era premier. Partidul Social Democrat a cerut și cere ca în bugetul pe anul acesta, adoptat sau luat în discuție sau inițiat cu întârziere, trimis în ParLament cu întârziere, să fie cuprinse și politicile social-democrate ale PSD. Din punctul de vedere politic este o cerință legitimă, vorbesc politic, Partidul Social Democrat are un electorat, acest electorat i-a dat acea majoritate parlamentară, sigur relativă, la 1 decembrie 2024.

Prin urmare, trebuie să-și propună să impună în politica guvernului și politicile, dacă nu preponderent politicile social-democrate, având în vedere, repet, ponderea, importanța partidului în cadrul coaliției de guvernare. Practic, guvernarea trebuie să aibă o preponderență de politici social-democrate. Față de această cerință, Ilie Bolojan a dat cu flit Partidului Social Democrat, a făcut un proiect de buget pe care l-a trecut prin guvern, care conține doar parțial solicitările, răspunde – dar parțial – solicitărilor PSD… și, la toate presiunile publice ale PSD, a declarat că puțin îi pasă că n-are decât să depună PSD moțiune de cenzură. În paranteză, fie spus, (…) o aberație. Din nenorocire pentru Ilie Bolojan, partidul lui nu s-a plasat pe locul 1.

El este premier pentru că în coaliția de guvernare se află PSD și, fiind premier de coaliție, trebuie să țină cont de pozițiile tuturor partidelor din coaliție, dar mai ales de a principalului partid. Pentru a răspunde acestei provocări, Partidul Social Democrat a convocat, duminică, Consiliul Politic Național, organismul colectiv de conducere, citesc din statut, «care coordonează activitatea partidului între congrese și, deci, ține loc congreselor și ia decizii majore», mai ales când e vorba de o participare la o coaliție. Și acest Consiliu s-a întrunit, ieri, să decidă cum răspunde sfidării lui Ilie Bolojan. Spre stupoarea mea, a noastră, ditamai Consiliu a hotărât ca partidul să se bată, să impună niște amendamente. Deci, să voteze bugetul, dar să se bată, așa – ca un partid «de 2 lei» – și mai ales în principal Sorin Grindeanu, președinte partidului, să-i trimită o scrisoare «tăioasă» lui Ilie Bologan. Și, într-adevăr, i-a trimis o scrisoare «tăioasă» pe care eu, citind-o, am zis… «Stai, mă, puțin! Nu mai văd cum ar putea să mai fie prezent Ilie Bologan în fruntea Executivului, câtă vreme în această scrisoare Ilie Bolojan este făcut praf și pulbere premierul și al PSD, dacă nu chiar al PSD, având în vedere ponderea». Deci, acuzații grave… că sărăcește deliberat. Cum adică? S-a întrunit ditamai Consiliul, organism colectiv al principalului partid din România, și a decis să-i trimită premierului și al PSD, dacă nu chiar PSD, o scrisoare?”, spune Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu, scriitor și publicist

