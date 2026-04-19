Ion Cristoiu: Planul lui Trump în Orientul Mijlociu: Pacea prin forță

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația Strâmtorii Ormuz și planul lui Donald Trump în Orientul Mijlociu.

„După cuvântul dronă, care ne-a invadat spațiul public, un nou cuvânt domină acum în discuțiile, interesele, și anume Strâmtoarea Ormuz. E ca timpul, probabil. Ba se închide, ba se deschise, ba trec nave, ba nu trec nave. Desigur, mulți se vor fi întrebat de ce nu se stabilește traficul prin această strâmtoare. Păi, nu se stabilește pentru că în Iran nu există, la nivelul conducerii, o unitate.

Este clar că între partea civilă, întruchipată de președinte, de guvern, și partea religioasă, aș putea să o compar cu raportul din comunism între guvern, consiliul de stat, Marea Adunare Națională și congresul partidului. Sigur, comparația nu e atât de fericită. Dar există acolo, în Iran, deși au avut alegeri, deși există un președinte, un premier, un ministru de Externe, pentru decizii trebuie luată aprobarea instanțelor religioase.

După 1979, nu a existat. Au fost rare situațiile când cele 2 părți au fost de acord. Acum au apărut și gardienii revoluției, eșecul negocierilor de la Islamabad. Este una dintre cauzele prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. În curând se fac 2 luni. Și, probabil, mulți dintre dvs. inspirați și de presa anti-Trump și de Rețeaua de la noi sunt convinși că campania sau planul lui Donald Trump în Orientul Mijlociu a eșuat, deoarece războiul durează”, a spus Ion Cristoiu.

„Războiul a fost numai o parte din acest plan”

„Putem spune că ar fi eșuat acest plan, dacă el s-ar fi redus la războiul Israel și America, pe de-o parte, și Iran, pe de altă parte. De fapt, planul președintelui Trump nu a constat în îngenuncherea a Iranului, cu atât mai puțin în schimbarea regimului politic. Planul a constat în impunera păcii prin forță. (…) În cazul Americii, nu e o pace globală. Ci o pace dintr-o zonă. (…) Zona Orientului Mijlociu a revenit, în exclusivitate, americanilor și încearcă să impună această pace.

Războiul a fost numai o parte din acest plan. Nu poate fi reașezat Orientul Mijlociu, câtă vreme avem o forță disproporționată agresivă care este cea a Iranului. Nu mă refer la forța internă. Iată, tratativele dintre Liban și Israel, situația din Siria. Sunt foarte multe forțe care trebuie, pentru a face o pace, nu e de ajuns numai acest război. Cred că va dura. E o vorba de pacea prin forță”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: România se îndreaptă spre o Criză politică de proporții care putea fi, totuși, evitată
13:47
Ion Cristoiu: România se îndreaptă spre o Criză politică de proporții care putea fi, totuși, evitată
VIDEO Ion Cristoiu: Deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios
11:34, 17 Apr 2026
Ion Cristoiu: Deși pare o fantezie, propunerea unui guvern al Reconcilierii Naționale de către Călin Georgescu trebuie luată în serios
VIDEO Ion Cristoiu: De ce îi iau un interviu lui Călin Georgescu astă seară de la 20 la 21 la Realitatea Plus
12:54, 16 Apr 2026
Ion Cristoiu: De ce îi iau un interviu lui Călin Georgescu astă seară de la 20 la 21 la Realitatea Plus
VIDEO Ion Cristoiu: Teoretic, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia luni seara sau cel târziu marți dimineața
11:07, 15 Apr 2026
Ion Cristoiu: Teoretic, Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia luni seara sau cel târziu marți dimineața
VIDEO Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
10:52, 14 Apr 2026
Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
VIDEO Ion Cristoiu: Alegerile din Ungaria – Donald Trump a pierdut în plan politic, dar a câștigat enorm în plan moral
11:59, 13 Apr 2026
Ion Cristoiu: Alegerile din Ungaria – Donald Trump a pierdut în plan politic, dar a câștigat enorm în plan moral
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Este adevărat că un microbiom cât mai divers ne ferește de boli?
CONTROVERSĂ 1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe
14:13
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe
FLASH NEWS Înalta Curte decide luni dacă majorează cu 50% veniturile judecătorilor cu 18 ani vechime
13:24
Înalta Curte decide luni dacă majorează cu 50% veniturile judecătorilor cu 18 ani vechime
PODCAST ALTCEVA Puterea prenumelui și numelui de familie. Eduard Agachi, numerolog: Este precum o haină
13:00
Puterea prenumelui și numelui de familie. Eduard Agachi, numerolog: Este precum o haină
REACȚIE Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, intră cu Bolojan în cămara cu şobolani: „Hai să lăsăm lumina aprinsă!”
12:59
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, intră cu Bolojan în cămara cu şobolani: „Hai să lăsăm lumina aprinsă!”
FLASH NEWS Adrian Câciu aruncă bomba: „Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat. Renunțaţi la Bolojan”
12:41
Adrian Câciu aruncă bomba: „Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat. Renunțaţi la Bolojan”
PODCAST ALTCEVA Numerologul Eduard Agachi a vorbit despre cât noroc ne poartă numărul casei sau al mașinii. „Materialul propriu-zis influențează mult mai mult”
12:37
Numerologul Eduard Agachi a vorbit despre cât noroc ne poartă numărul casei sau al mașinii. „Materialul propriu-zis influențează mult mai mult”

