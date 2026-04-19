Ion Cristoiu: Planul lui Trump în Orientul Mijlociu: Pacea prin forță

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația Strâmtorii Ormuz și planul lui Donald Trump în Orientul Mijlociu.

„După cuvântul dronă, care ne-a invadat spațiul public, un nou cuvânt domină acum în discuțiile, interesele, și anume Strâmtoarea Ormuz. E ca timpul, probabil. Ba se închide, ba se deschise, ba trec nave, ba nu trec nave. Desigur, mulți se vor fi întrebat de ce nu se stabilește traficul prin această strâmtoare. Păi, nu se stabilește pentru că în Iran nu există, la nivelul conducerii, o unitate.

Este clar că între partea civilă, întruchipată de președinte, de guvern, și partea religioasă, aș putea să o compar cu raportul din comunism între guvern, consiliul de stat, Marea Adunare Națională și congresul partidului. Sigur, comparația nu e atât de fericită. Dar există acolo, în Iran, deși au avut alegeri, deși există un președinte, un premier, un ministru de Externe, pentru decizii trebuie luată aprobarea instanțelor religioase.

După 1979, nu a existat. Au fost rare situațiile când cele 2 părți au fost de acord. Acum au apărut și gardienii revoluției, eșecul negocierilor de la Islamabad. Este una dintre cauzele prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. În curând se fac 2 luni. Și, probabil, mulți dintre dvs. inspirați și de presa anti-Trump și de Rețeaua de la noi sunt convinși că campania sau planul lui Donald Trump în Orientul Mijlociu a eșuat, deoarece războiul durează”, a spus Ion Cristoiu.

„Războiul a fost numai o parte din acest plan”

„Putem spune că ar fi eșuat acest plan, dacă el s-ar fi redus la războiul Israel și America, pe de-o parte, și Iran, pe de altă parte. De fapt, planul președintelui Trump nu a constat în îngenuncherea a Iranului, cu atât mai puțin în schimbarea regimului politic. Planul a constat în impunera păcii prin forță. (…) În cazul Americii, nu e o pace globală. Ci o pace dintr-o zonă. (…) Zona Orientului Mijlociu a revenit, în exclusivitate, americanilor și încearcă să impună această pace.

Războiul a fost numai o parte din acest plan. Nu poate fi reașezat Orientul Mijlociu, câtă vreme avem o forță disproporționată agresivă care este cea a Iranului. Nu mă refer la forța internă. Iată, tratativele dintre Liban și Israel, situația din Siria. Sunt foarte multe forțe care trebuie, pentru a face o pace, nu e de ajuns numai acest război. Cred că va dura. E o vorba de pacea prin forță”, a conchis publicistul.

