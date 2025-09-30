Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: De ce-l surclasează Călin Georgescu pe Nicușor Dan la audiență

30 sept. 2025, 10:46, Pastila lui Cristoiu
Publicistul Ion Cristoiu spune, în cel mai nou jurnal al său, de ce anume în surclasează Călin Georgescu pe Nicușor Dan la audiență. Scriitorul își începe jurnalul astfel:

Luni seara, pe site-ul Gândul, s-a transmis în direct, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, ediție specială, de la 20:00 la 21:00, un interviu cu Călin Georgescu. S-a intitulat: Marius Tucă și Ion Cristoiu, față-n față cu Călin Georgescu. Am fost invitat și eu la a pune întrebări. Despre acest interviu, am vorbit aseară la Pastila mea, Cristoiu TV, voi vorbi și în serile următoare, pentru că, cel puțin pentru mine, interest de lumea de astăzi, interviul a emis idei fascinante, așa cum m-am convins de la interviul din 29 ianuarie 2025, Călin Georgescu este unul dintre cei mai mari analiști ai noștri, unul dintre cei mai buni experți români, în politica internațională”, spune scriitorul.

În continuare, publicistul a dat și niște cifre de audiențe:

„Acum mă voi referi la audiență: o să vă dau câteva cifre: pe toată desfășurarea emisiunii, de la 20:00 la 21:00, mulți se uită în direct: în direct, la Călin Georgescu s-au uitat 68.000 de oameni, în timp ce Nicușor Dan, când a fost invitat la Digi24, avea, live, 1300 de oameni. Cred că nu se uitau nici neamurile lui. Nici măcar fanii lui nu se uitau. Nicușor Dan a fost la Mihai Gâdea. După două săptămâni, se știe, de altel, că emisiunea rămâne pe YouTube, iar oamenii se pot uita la ea când vor. Ei bine, după două săptămâni, la emisiunea Nicușor Dan, față-n față cu Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei din 15 septembrie 2025, sunt 19.000 de vizualizări. După 14 ore, emisiunea de aseară are 306.000 de vizualizări. Este incredibil, este miraculos. Călin Georgescu nu are nicio putere, Nicușor Dan e președintele României, ales cu milioane de voturi. Și dacă Nicușor Dan ar fi mut și ar da numai din mâini, ar trebui să se uite lumea la el pentru că el exprimă puterea”, a mai spus scriitorul.

Ion Cristoiu explică de ce anume Călin Georgescu l-a surclasat pe pe președintele Nicușor Dan la audiențe.

„Călin Georgescu, un simplu cetățean, târât prin instanțe, hăituit de presa lui Nicușor Dan și a lui Bolojan, presa puterii, și face această audiență. De ce face? E foarte simplu. Și mie mi s-a părut emisiunea prea scurtă, pentru că domnul Călin Georgescu are proiect de țară, față de Nicușor Dan care nu are, a și prezentat aseară cele cinci puncte. Călin Georgescu are o viziune asupra lumii contemporane, Nicușor Dan nu are nicio viziune, nici măcar asupra cartelei cu care intra el la Primărie, nici măcar asupra propriei căsnicii. Și mult mai important, Călin Georgescu a insistat și aseară pe mândria de a fi român, a adus un elogiu acestei țări. Ce a zis Nicușor Dan în dimineața aceasta la Timișoara? Că România e un rahat, că nu meritam să intrăm în UE!… Cum să spui așa ceva, președintele României? Păi dacă președintele României spune că noi suntem o țară de rahat, atunci ce să mai zicem de dușmanii României? Deci, este limpede că, așa cum am presupus de atâtea ori, Nicușor Dan nu are nici putere, nici viziune și, în general, nu are nimic. L-a surclasat Călin Georgescu”, a mai completat scriitorul. 

