Ion Cristoiu: Jumătate din moldoveni nu s-au prezentat la urne: Un vot împotriva Maiei Sandu

29 sept. 2025, 10:21, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat prezența la urne a moldovenilor, de duminică, 28 septembrie 2025, dar și câștigarea alegerilor de către Maia Sandu.

„De două ori «Slavă Domnului». Slavă Domnului că alegerile din Moldova s-au încheiat. Lunea trecută, pe Cristoiu TV, o rugam pe Maia Sandu să proclame victoria PAS în alegeri, pentru că avertizam, pe noi, românii, că urmează să ne aștepte o săptămână de incredibilă agresiune politico-mediatică. Ceva asemănător zilelor dinaintea alegerilor din România lui Ceaușescu. Zile în care noi vorbeam numai despre Nicolae Ceaușescu. Acum, s-a vorbit numai despre Maia Sandu și se anunța o săptămână de adeziune a întregului popor la politica nouă a Maiei Sandu”, a spus Ion Cristoiu.

„Pe Nicușor Dan l-am votat așa cum moldovenii au votat partidul Maiei Sandu”

„Ne putem întoarce la problemele românești, la dezastrul guvernării Bolojan, care anunță un nou pachet de austeritate, la nevolnicia președinției lui Nicușor Dan. Nu departe, ieri, l-am văzut pe Nicușor Dan jucându-se cu păpușile, la început, și apoi evoluând cu un robot. Atâta poate, atâta îl duc brăcinarii, ăsta e. Vă reamintesc că pe Nicușor Dan l-am votat așa cum moldovenii au votat partidul Maiei Sandu. Adică au fost amenințați că dacă îl votăm pe George Simion, și se înțelegea că trebuia să-l votăm pe Nicușor Dan, ne lua dracul, veneau rușii.

L-am votat, n-au venit rușii, dar a venit nevolnicia, mai rău decât rușii. Măcar ei nu sunt nevolnici. La fel și în Moldova, tot așa, dacă votați alte partide decât PAS, cădeți în ghearele Rusiei. (…) Moldovenii sunt confundați, deseori, cu noi, pentru că vorbesc aceeași limbă, chiar dacă un pic mai dulce”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu: „Dacă ar fi pierdut PAS, ar fi fost o răsturnare destul de dificilă pentru Occident”

„Slavă Domnului că PAS a obținut un scor clar, o victorie clară că poate să facă singur guvernul, deoarece nici nu vreau să-mi imaginez ce ar fi fost dacă nu obținea acest scor. Ar fi fost iar o săptămână, două, trei în care am fi discutat iar că vin rușii, Traian Băsescu ar fi ieșit 24/24, treaz, mahmur, ne-ar fi explicat cum stă cu rușii. El le știe de pe vremea mandatului său. Maria Băsescu s-ar fi dus să mai voteze încă o dată. (…) Dacă ar fi pierdut PAS, ar fi fost o răsturnare destul de dificilă pentru Occident. Ați văzut, s-au năpustit toate țările Uniunii Europene, în frunte cu România, asupra Moldovei să voteze PAS”, a spus publicistul.

„Este o victorie problematică”

„Însă, surpriza este prezența la vot. Să ai 52% la un vot considerat, prezentat de Maia Sandu, de Occident, de noi drept crucial, arată că victoria PAS nu este, de fapt, o victorie. Este o victorie problematică. De ce n-au ieșit jumătate de moldoveni la vot? N-au ieșit din două motive.

Cei care voiau să voteze împotriva lui PAS s-au speriat că vin poliția, jandarmeria și îi arestează. Și o altă parte nu a ieșit la vot, pentru că au zis «n-aș vota PAS, dar dacă nu votez PAS, trebuie să votez un alt partid și atunci nu vreau să las Moldova în ghearele Rusiei». De fapt, practic acesta este elementul – prezența îngrijorător de mică la vot”, a conchis Ion Cristoiu.

