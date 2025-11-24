Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: De ce vor liderii europeni ca Ucraina să fie o putere militară și nu una economică

Ion Cristoiu: De ce vor liderii europeni ca Ucraina să fie o putere militară și nu una economică

24 nov. 2025, 10:31, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre planul de pace pentru Ucraina.

„Respingând planul de pace al lui Donald Trump în 28 de puncte, liderii europeni, liderii occidentali, am putea spune liderii Uniunii Europene, pentru că, de fapt, caracteristica lor este prezența în conducerea de facto a Uniunii Europene, au prezentat un plan propriu de pace sub forma unor observații sau a unei rescrieri a planului american.

Rubio a declarat că nu a luat cunoștință de acest plan și ne dezvăluie că americanii nu au de gând să țină de el. Nici eu n-aș ține cont, pentru că, până la urmă, războiul din Ucraina este un război declanșat de Biden între America și Federația Rusă prin intermediul ucrainenilor. Adică Biden și-a propus ca America să dea în Rusia cu Ucraina pe care au luat-o de picioare. Iar la rândul ei, Federația Rusia, conștientă că duce un război nu cu Ucraina, ci cu America, aflată în fruntea unor mari puteri europene, și-a adaptat strategia și așa se explică chiar lungirea războiului”, a precizat Ion Cristoiu.

„Ipocrizia europenilor nu are margini”

„Planul de pace este un plan obținut în urma unor negocieri între America și Rusia. După ce s-a realizat acest plan, în principiu, Rusia a fost de acord cu el, America, în calitate și de mediator, l-a prezentat ucrainenilor. Nu există loc pentru un alt plan de pace. (…) Din acest punct de vedere, e o pierdere de vreme de a lua în seamă planul europenilor. Singurii care pot face și au dreptul, și este și normal, să facă observații, să accepte, să respingă (…) sunt ucrainenii.

Ipocrizia europenilor nu are margini prin faptul că strigă pe toate drumurile că Ucraina este cea care decide. Dar, în același timp, vin și ei și spun: Nu Ucraina, trebuie să fim întrebați și noi”, spune publicistul.

„Europenii nu văd o putere economică în Ucraina”

„Planul american, luat apoi planul european, cu observații la fiecare punct, ne arată, în primul rând, o ciudățenie. În mare parte, așa-zisul plan european este o rescriere, dar cu alte vorbe, sinonime al planului american. Există, însă, 2 puncte foarte importante care ne atrag atenția asupra felului în care vede Uniunea Europeană Ucraina. Cel mai important se referă la impunerea a unor forțe armate în număr de 800.000 de oameni din Ucraina. De fapt, principala obiecție a tuturor europenilor a fost faptul că se limitează drastic puterea militară a Ucrainei.

O enormitate. 600.000, cât prevede planul, ca militari, înseamnă numărul de militari al Franței, Germaniei și Angliei la un loc. Prin 600.000, nu 800.000, prin planul de pace american, Ucraina devine a doua putere militară a Europei, după Rusia. Însă, de ce insistă europenii ca să fie și mai mare? Pentru că europenii vor o putere militară și nu una economică.

În momentul în care ai un asemenea număr de militari este o povară economică îngrozitoare. Deci dacă se uită cineva la planul american, la planul european, nu prevede chestiuni de reconstrucție. Deci, europenii nu văd o putere economică în Ucraina, ci o putere militară. De ce? O putere militară nu-i poate concura. O putere economică înfloritoare ar fi o mare concurență pentru puterile occidentale”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”

Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”

Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”
11:32, 23 Nov 2025
Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”
VIDEO Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”
10:56, 22 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”
VIDEO Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”
10:47, 21 Nov 2025
Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”
VIDEO Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur”
11:10, 20 Nov 2025
Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur”
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!
11:24, 19 Nov 2025
Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!
VIDEO Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
11:06, 18 Nov 2025
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
Mediafax
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Mediafax
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Bunătatea poate veni de unde nu te aștepți. Cum poți schimba ziua cuiva fără să știi?
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
14:15
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat
VIDEO Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
14:10
Coaliţia bate pasul pe loc în privinţa proiectului de lege despre cumulul pensie-salariu. Florin Manole: „Se referă la pensiile necontributive”
CONTROVERSĂ Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
14:08
Majorarea TVA, un eșec al Guvernului Bolojan? Victor Ponta: „Când am scăzut TVA-ul în 2014 – 2015, am avut încasări mai mari la buget. Lecția era simplă și clară!”
EXTERNE Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
14:00
Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii
SPORT Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia
13:59
Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia