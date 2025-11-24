Ion Cristoiu: De ce vor liderii europeni ca Ucraina să fie o putere militară și nu una economică

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre planul de pace pentru Ucraina.

„Respingând planul de pace al lui Donald Trump în 28 de puncte, liderii europeni, liderii occidentali, am putea spune liderii Uniunii Europene, pentru că, de fapt, caracteristica lor este prezența în conducerea de facto a Uniunii Europene, au prezentat un plan propriu de pace sub forma unor observații sau a unei rescrieri a planului american.

Rubio a declarat că nu a luat cunoștință de acest plan și ne dezvăluie că americanii nu au de gând să țină de el. Nici eu n-aș ține cont, pentru că, până la urmă, războiul din Ucraina este un război declanșat de Biden între America și Federația Rusă prin intermediul ucrainenilor. Adică Biden și-a propus ca America să dea în Rusia cu Ucraina pe care au luat-o de picioare. Iar la rândul ei, Federația Rusia, conștientă că duce un război nu cu Ucraina, ci cu America, aflată în fruntea unor mari puteri europene, și-a adaptat strategia și așa se explică chiar lungirea războiului”, a precizat Ion Cristoiu.

„Ipocrizia europenilor nu are margini”

„Planul de pace este un plan obținut în urma unor negocieri între America și Rusia. După ce s-a realizat acest plan, în principiu, Rusia a fost de acord cu el, America, în calitate și de mediator, l-a prezentat ucrainenilor. Nu există loc pentru un alt plan de pace. (…) Din acest punct de vedere, e o pierdere de vreme de a lua în seamă planul europenilor. Singurii care pot face și au dreptul, și este și normal, să facă observații, să accepte, să respingă (…) sunt ucrainenii.

Ipocrizia europenilor nu are margini prin faptul că strigă pe toate drumurile că Ucraina este cea care decide. Dar, în același timp, vin și ei și spun: Nu Ucraina, trebuie să fim întrebați și noi”, spune publicistul.

„Europenii nu văd o putere economică în Ucraina”

„Planul american, luat apoi planul european, cu observații la fiecare punct, ne arată, în primul rând, o ciudățenie. În mare parte, așa-zisul plan european este o rescriere, dar cu alte vorbe, sinonime al planului american. Există, însă, 2 puncte foarte importante care ne atrag atenția asupra felului în care vede Uniunea Europeană Ucraina. Cel mai important se referă la impunerea a unor forțe armate în număr de 800.000 de oameni din Ucraina. De fapt, principala obiecție a tuturor europenilor a fost faptul că se limitează drastic puterea militară a Ucrainei. O enormitate. 600.000, cât prevede planul, ca militari, înseamnă numărul de militari al Franței, Germaniei și Angliei la un loc. Prin 600.000, nu 800.000, prin planul de pace american, Ucraina devine a doua putere militară a Europei, după Rusia. Însă, de ce insistă europenii ca să fie și mai mare? Pentru că europenii vor o putere militară și nu una economică. În momentul în care ai un asemenea număr de militari este o povară economică îngrozitoare. Deci dacă se uită cineva la planul american, la planul european, nu prevede chestiuni de reconstrucție. Deci, europenii nu văd o putere economică în Ucraina, ci o putere militară. De ce? O putere militară nu-i poate concura. O putere economică înfloritoare ar fi o mare concurență pentru puterile occidentale”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”

Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”

Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”