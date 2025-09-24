Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”

În ediția de astăzi a podcastului său zilnic, „Pastila lui Cristoiu”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat decizia premierului Ilie Bolojan de a nu mai prelungi, începând cu 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la 17 produse de bază.

Cristoiu a explicat că măsura plafonării fusese introdusă anul trecut, în timpul guvernării PSD-PNL, sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, și fusese prelungită din trei în trei luni.

Argumentele pro și contra

„Iată faptele, cum ar spune tatăl nostru, Nae Ionescu. Premierul Ilie Bolojan a decis cu de la sine putere ca de la 1 octombrie prevederea privind plafonarea adaosului comercial la 17 produse de bază, alimente de bază, să nu se mai prelungească.

Această decizie de plafonare a adaosului comercial, acum trebuie să vă explic locurile însemnate din punct de vedere comercial. În marile magazine, în Carrefour, în din astea, alimentele de bază aveau un adaos comercial. Deci, ele cumpărau merele cu, să zicem, 5 lei și puneau un adaos comercial și merele ajungeau la vânzare cu 30 de lei.

Decizia a fost luată în timpul guvernării PSD-PNL de anul trecut, cu premier Marcel Ciolacu. Și la 3-4 luni, nu știu, se prelungea acest termen. Ilie Bolojan a zis nu, domnule, nu, din punct de vedere economic nu merge și trebuie să renunțăm la ea”, afirmă Ion Cristoiu.

„Bolojan, ca o drezină cu explozibil”

„Partidul Social Democrat, împreună cu UDMR au spus nu, nici vorba, noi vrem să continue această plafonare. S-au ivit controverse și mulți analiști, politicieni care îl cântă pe Ilie Bolojan, că este și o armată de economiști, jurnaliști- influenceri, a spus, domne, corect, pentru că această măsură, din punct de vedere al economiei de piață, era contraproductivă. Economia de piață spune clar – dacă comerciantul vrea să vândă mure mai scumpe decât caviarul, e dreptul lui și, mă rog, se reglementează.

Da. Cred că, din punctul acesta de vedere, e corect, da? Este corect și punctul de vedere al PSD și al UDMR, potrivit căruia neprelungirea plafonării de la 1 octombrie nu rezolvă deficitul comercial.

Ilie Bolojan, care este o catastrofă pentru România, este ca… gândiți-vă că ești într-un defileu și, deodată, pe șinele alea vine o drezină cu explozibil. Așa este Bolojan. El este drezina cu explozibil a acestei Românii. Are o mare plăcere de a tăia, de a înrăutăți viața cotidiană”, a mai transmis Cristoiu.