Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”

Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”

24 sept. 2025, 09:51, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan - o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”

În ediția de astăzi a podcastului său zilnic, „Pastila lui Cristoiu”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat decizia premierului Ilie Bolojan de a nu mai prelungi, începând cu 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la 17 produse de bază.

Cristoiu a explicat că măsura plafonării fusese introdusă anul trecut, în timpul guvernării PSD-PNL, sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, și fusese prelungită din trei în trei luni.

Argumentele pro și contra

„Iată faptele, cum ar spune tatăl nostru, Nae Ionescu. Premierul Ilie Bolojan a decis cu de la sine putere ca de la 1 octombrie prevederea privind plafonarea adaosului comercial la 17 produse de bază, alimente de bază, să nu se mai prelungească.

Această decizie de plafonare a adaosului comercial, acum trebuie să vă explic locurile însemnate din punct de vedere comercial. În marile magazine, în Carrefour, în din astea, alimentele de bază aveau un adaos comercial. Deci, ele cumpărau merele cu, să zicem, 5 lei și puneau un adaos comercial și merele ajungeau la vânzare cu 30 de lei.

Decizia a fost luată în timpul guvernării PSD-PNL de anul trecut, cu premier Marcel Ciolacu. Și la 3-4 luni, nu știu, se prelungea acest termen. Ilie Bolojan a zis nu, domnule, nu, din punct de vedere economic nu merge și trebuie să renunțăm la ea”, afirmă Ion Cristoiu.

„Bolojan, ca o drezină cu explozibil”

„Partidul Social Democrat, împreună cu UDMR au spus nu, nici vorba, noi vrem să continue această plafonare. S-au ivit controverse și mulți analiști, politicieni care îl cântă pe Ilie Bolojan, că este și o armată de economiști, jurnaliști- influenceri, a spus, domne, corect, pentru că această măsură, din punct de vedere al economiei de piață, era contraproductivă. Economia de piață spune clar – dacă comerciantul vrea să vândă mure mai scumpe decât caviarul, e dreptul lui și, mă rog, se reglementează.

Da. Cred că, din punctul acesta de vedere, e corect, da? Este corect și punctul de vedere al PSD și al UDMR, potrivit căruia neprelungirea plafonării de la 1 octombrie nu rezolvă deficitul comercial.

Ilie Bolojan, care este o catastrofă pentru România, este ca… gândiți-vă că ești într-un defileu și, deodată, pe șinele alea vine o drezină cu explozibil. Așa este Bolojan. El este drezina cu explozibil a acestei Românii. Are o mare plăcere de a tăia, de a înrăutăți viața cotidiană”, a mai transmis Cristoiu.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „Un izvor nesecat de comic involuntar la nivel european: Emmanuel Macron!”
17:20
Ion Cristoiu: „Un izvor nesecat de comic involuntar la nivel european: Emmanuel Macron!”
VIDEO Ion Cristoiu: „Recunoașterea statului palestinian sau Cucurigismul lui Emmanuel MACRON”
11:46
Ion Cristoiu: „Recunoașterea statului palestinian sau Cucurigismul lui Emmanuel MACRON”
VIDEO Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
11:27, 22 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
VIDEO Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București
18:07, 21 Sep 2025
Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”
11:26, 21 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”
VIDEO Ion Cristoiu: „Reacția isterică a Occidentului e ceea ce-și dorește Vladimir Putin”
11:40, 20 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Reacția isterică a Occidentului e ceea ce-și dorește Vladimir Putin”
Mediafax
CCR judecă astăzi sesizările care vizează pachetele de legi asumate de Guvernul Bolojan
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Pompierii se luptă în continuare cu incendiul izbucnit în Sectorul 2! Ce recomandări transmit autoritățile, după ce norul de fum a acoperit Capitala
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Are voie altcineva să parcheze pe trotuarul din fața casei tale? Regula din noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Cât vor costa cartofii. Agricultor: Nici nu ne gândim să lăsăm din preț
A1
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Detalii cutremurătoare despre drama adolescentei de 17 ani găsită spânzurată. Nimeni nu și-a dat seama ce ascundea în suflet: "A fost colegă cu fiica mea. Am fost la poliție, iar directorul școlii a zis că rezolvă și nu se mai întâmplă, dar am mutat fata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai puternic telescop al omenirii a detectat posibile semne de atmosferă în sistemul TRAPPIST-1
GÂNDUL GREEN „Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
10:00
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
09:59
Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
POLITICĂ Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
09:48
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
ACTUALITATE PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
09:34
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM” armamentul nuclear”
09:30
Dan Dungaciu: „Se transmite semnalul că vom ajunge să „REAMENAJĂM” armamentul nuclear”