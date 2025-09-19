Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea

19 sept. 2025, 11:47, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea

Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu vorbește, în pastila sa de vineri, despre „ciudățenia” de la Ministerul Afacerilor Externe, unde vor fi angajați 240 de oameni. „Este o lovitură spectaculoasă a Oanei Țoiu și USR”, afirmă gazetarul.

„PS News, un site într-o ascensiune profesională spectaculoasă, alături de F24, a lui Andrei Bădin, publică un articol prin care ni se semnalează o ciudățenie: în contextul în care toate ministerele reduc numărul de bugetari, îngheață angajările și chiar dau afară, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, pe 15 septembrie, că organizează concurs pentru angajarea a 240 de inși.

Pretextul e că nu s-a mai angajat demult. Este o lovitură spectaculoasă a Oanei Țoiu, prin ea a USR. Pe de o parte, Oana Țoiu arată celor din minister că ea reușește ce niciun alt ministru PSD, PNL, UDMR nu reușește să angajeze, în contextul în care ceilalți miniștri din cabinetul Bolojan, reduc și nu e comod să reduci personalul și în momentul în care tu angajezi acum arăți subordonaților că tu ești cel mai tare. Câștigă autoritate și chiar respectul celor din MAE.

Pe de altă parte, aceste 240 sunt toate cârtițe useriste. Asta cu concursul să spună Oana Țoiu, cum să spun, salcii de la marginea lacului nu, sau plopului, nu. E clar că sunt useriști. Deci, chiar dacă USR preacă de la putere, să zicem, la un moment dat, acești 200 de părere sunt cârtițe useriste. Și noi știm ce înseamnă să fii userist într-o instituție. În momentul în care ești userist într-o instituție, pui mâna pe instituție, că ele sunt toți niște prostănaci din celelalte partide. Această favoare făcută Oanei Țoiu, acestei favori se adaugă una făcută de Nicușor Dan și anume că la sesiunea jubiliară ONU se duce Oana Țoiu. S-au pus multe întrebări, dar de ce nu se duce Nicușor Dan? Poate vom aborda această chestiune, dar sigur este că neducându-se el și ducând-se Oana Țoiu, ea dă o uriașă lovitură de imagine.

Chiar dacă, așa cum semnalează Ștefan Popescu în chip corect, ea nu se întâlnește cu Rubio, și are întâlniri pe acolo mărunte din astea, care le aranjezi cu lobby, cu afaceri așa, totuși ea aproape o săptămână va fi în centru atenției publicului din România, pentru că sesiunea va fi prin prezența lui Trump și discursul lui Trump un moment extraordinar, mediatic. Deci imediat propaganda de tip USR vă spune, iată, Oana Țoiu este acolo unde sunt mai marii lumii. Am și dat deja un titlu pentru presa tefelistă. Zilele trecute, PSD și-a întâlnit coaliția și PSD a renunțat, în fine, și potrivit acordului, acordului de guvernare, a dat USR mai multe posturi, anume 13 posturi de secretar de stat, 13, da? Justiție, finanțe, fonduri europene, toate posturi de mare vizibilitate, posturi. cheie.

Toată instituția e a lui și câteva posturi de prefecți printre care cel de București, acesta, imediat, spectaculos, poate să iasă useristul. Dacă urmărim ce fac miniștrii useriști care domină spațiu public, acționează, fac, lasă impresia că singurul partid din România este USR și că el este partid de guvernământ, ne văd în seama că și acest moment e un nou pas în cucerirea puterii de către USR. Reamintesc o constatare care este constatare, nu e nici judecată, nici negativă, nicio pozitivă. La fel a pus mâna pe putere un partid numit Partidul Bolșevic. În 1917, în haosul din Rusia, Era un haos provocat de către țarul, apoi de guvernul provizoriu și de război. O mână de oameni hotărâți, că era o mână.

Bolșevicii au pus mâna pe putere și apoi au instaurat regimul comunist. USR-ul are foarte multe dintre trăsături. Repet, o constatare ale acestui partid bolșevic este alcătuit din… E o minoritate… e alcătuit din inși hotărâți, strâns legați între ei, e aproape o unitate de luptă și care această unitate are un singur scop, cucerirea puterii. Și sigur că cucerește puterea pe fondul haosului întruchipat de guvernarea de coaliție, de moșmondelele nevolnicului. Deci în acest haos USR cucerește puterea”, afirmă Cristoiu, în „Pastila lui Cristoiu”.

