Ion Cristoiu: Întâlnirea Rubio-Țoiu: Un prilej pentru americani ca să ne dea lista de cumpărături

10 oct. 2025, 10:42, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea avută de Oana Țoiu, ministrul român de Externe, cu Marco Rubio.

„Ministrul român de Externe Oana Țoiu s-a întâlnit pe 8 octombrie cu secretat de stat american Marco Rubio. Cum ar veni, cu omologul ei din partea Americii. (…) Despre acest eveniment, în România, s-a iscat o controversă, ea continuă, și controversa nu mă miră, deoarece ține de tradiționala slugărnicie românească față de marile puteri. Mai nou, poreclite parteneri strategici. Pe de-o parte, suveraniștii au încercat să diminueze importanța aceste întâlniri și au căutat în comunicatul Departamentului de Stat sau în alte elemente ale acestei întâlniri semnele că noul regim nu e în grațiile americanilor. American care sunt, în continuare, supărați de anularea alegerilor.

(…) Au exagerat această întâlnire și au spus că ea un fel de sâc făcut suveraniștilor. Iată că România, chiar condusă de Nicușor Dan, e în grațiile Americii. Repet, ca om care din 1990 a scris întruna împotriva lipsei de demnitate în politica externă, mai ales acest spectacol de țară mică, de provincie a lumii și în care un gest al americanilor, al francezilor, al nemților, al spaniolilor, până și al bulgarilor trezește în România controverse, emoții”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „A fost mai mult o întâlnire pentru ca americanii să ne dea o listă de indicații”

„Acest spectacol îl știu din 1990, n-are niciun rost să trec în revistă sărbătorile naționale pricinuite de vizitele președintelui american, pânda presei din România… (…) Repet, este eterna condiție de slugă și, din nefericire, cei care spun că sunt suveraniști și sunt adepții, susținătorii demnității poporului român, au contribuit la această imagine. Dacă încerc o analiză la rece, această întâlnire trebuie raportată la mult invocata relație specială dintre România și America. De fiecare dată s-a spus cât de importantă e România pentru America.

Faptul că, la nivel de ministru de Externe, la această întâlnire a avut loc o mare întârziere, față de alți reprezentanți ai unor țări din est, cum ar fi Polonia sau Ungaria. Având în vedere acest lucru, este un eșec. (…) Dacă raportăm la relația între o Românie atât de importantă și America, această întâlnire nici măcar nu trebuia să fie un eveniment. Trebuia să aibă loc chiar din primele zile ale Administrației Trump.

Transformarea ei în eveniment, din partea românilor, arată că avem o problemă cu America. Raportată la anularea alegerilor, această întâlnire nu ne spune nimic, deoarece politica americană de acum e pragmatică, interesele sunt ale americanilor. Deci, dacă ne uităm și la răceala din comunicatul Departamentului de Stat, vom vedea că a fost mai mult o întâlnire pentru ca americanii să ne dea o listă de indicații, ce să facem pentru a le rezolva interesele în România”, a mai spus publicistul.

