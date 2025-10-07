Ion Cristoiu: Nu e Reformă a administrației locale. E măcelărie pur și simplu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre reforma administrației locale.

„De ceva vreme, în cadrul coaliției de guvernare, fals poreclite coaliția pro-europeană, pentru că toți suntem pro-europeni, dar eu cred că toți sunt europeni. Eu nu cred că românii sunt pro-europeni. Pot să fie pro-europeni cei din Thailanda, care adună abțibilduri cu europenii. Noi, românii, suntem europeni de când ne știm. Nu numai că trăim în Europa, dar și prin tot ceea ce facem suntem europeni. Deci, nu putem fi pro-europeni.

Discuțiile din această coaliție, cică, se învârt în jurul a ceea ce se numește reforma administrației locale. Când am văzut acest termen pompos, am vrut să văd în ce constă, în primul rând, reforma administrației locale. Și rapid m-a dus gândul, mai mult sau mai puțin nostalgic, la noua împărțire administrativ-teritorială din 1968 făcută de Nicolae Ceaușescu. O veritabilă reformă prin care s-au desființat raioanele și regiunile, s-au înființat județele, s-au proclamat municipii, orașe și comune. Într-adevăr, a fost vorba de o reformă.

Foarte important, la baza ei a stat o viziune asupra României de la vremea respectivă. Și anume că regiunile erau prea mari pentru a da posibilitatea dezvoltării și altor zone ale țării. De exemplu, Vrancea, Focșani făcea parte din zona Galați. Din această cauză, Focșaniul și zona nu se dezvoltau, dar se dezvolta Galațiul”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „E vorba de tăieri, e vorba de măcelărie”

„Raioanele iar, însă, erau prea mici și, atunci, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării să se înființeze județele. (…) În ce constă reforma invocată de coaliție? Păi, să ne uităm la controversă. Ilie Bolojan spune să se taie din posturile din administrația locală, de la primării, consilii județene, un procentaj, nu știu, 40%. Și vine PSD-ul și spune nu 40%, 10% și PSD-ul spune să petreacă aceste tăieri și în administrația locală. Din câte observați, nu e vorba de nicio reformă. E vorba de tăieri, e vorba de măcelărie. Principalul scop e reducerea cheltuielilor și nu o armonizare a administrației locale și centrale, de la ora actuală, cu noul stadiu în care se află România. De exemplu, județele sunt învechite, ar trebui să rămână la regiuni de dezvoltare, legi prin care să fie clar ce este municipiul, oraș, sat”, a spus publicistul.

„Reducerea cheltuielilor, reducerea posturilor, sigur, nu înseamnă nimic”

„Legi prin care să se dea posibilitatea ca comasarea unor localități să fie mult mai ușoară. De exemplu, înființarea mega orașelor, mega Bucureștiului sau mega Clujului, mega Buzăului, pentru că este foarte greu din cauza legii care cere referendum. Și, în felul acesta, drept consecinăță a acestei reforme autentice, aduc și reduceri de cheltuieli.

Reducerea cheltuielilor, reducerea posturilor, sigur, nu înseamnă nimic. Înseamnă, sigur, niște bani, greu de presupus că bine câștigați, pentru faptul că efectele păguboase vor fi mult mai mari decât efectele presupus pozitiv. Așa că ceea ce se discută acum este o măcelărie și despre cum se taie, nici într-un caz reformă administrativă”, a conchis Ion Cristoiu.

