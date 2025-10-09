Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre Ursula von der Leyen, menționând că președinta Comisiei Europene este „pe zi ce trece tot mai militarizată”.

Noi trebuie să-i zicem, acum, Ursula de Fier. Având în vedere că e doamnă, îi zicel Ursula fieroasa sau fiericica. Domnia sa a ținut un discurs în Parlamentul European, ieri, parlamentul acesta care, oricum, e absolut inutil. Se pregătește de o rezoluție împotriva Rusiei și discursul a consfințit un nou slogan, strigăt de luptă în Uniunea Europeană, de război, nu de pace, de dezvoltarea infrastructurii, de digitalizare”, a spus Ion Cristoiu.

„Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe zi ce trece tot mai militarizată, asemenea unei țări bananiere, încât punem să-i spunem feldmareșală, nu felmareșeleasă, pentru că felmareșeleasa este nevasta feldmareșalului. Ea este feldmareșală, mă miră că nu și-a luat ținută militară, cum aveau Castro, Trotsky, Dzerzhinsky, toți cei care erau milităroși și de fier, precum Felix Dzerzhinsky, cel care a înființat Cheka la bolșevici. I se zicea Felix de Fier.

„Mai nou, Uniunea Europeană, sub conducerea feldmareșalei, se ocupă cu armata, cu înarmarea, cu tunurile, rachetele. Și acest discurs consfințește un strigăt de luptă, să luptăm împotriva Rusia care a declanșat împotriva noastră un război hibrid. A lasat termenul de război hibrid, confirmând că nenorocitul ăla de document, acele foi de hârtii fără nume, ca să mă exprim, pe care le-a prezentat Nicușor Dan la Copenhaga ca fiind raportul prin care se dovedește că România a fost și este ținta unui război hibrid… Eu sunt de acord, că de aceea merge el așa dezlânat, ca un robot căruia îi lipsește una din baterii, pentru că rușii au pornit un război hibrid împotriva noastră.

Ursula a început altfel. (…) Deci, această declarație, sirenă se bazează foarte simplu pe fenomenul dronelor neidentificate care au pătruns în spațiul aerian al Suediei, al Danemarcei. Eu m-am mirat, la vremea respectivă, cum obiecte zburătoare pot să pătrundă în spațiul aerian german, să perturbe traficul, să spioneze bazele militare ale Germaniei pistolare și Germania să nu poată să ne spună de unde veneau, unde au plecat.

Au apărut ca din senin și au dispărut ca din senin. De abia acum am înțeles că nemții s-au gândit să tragă cu pușca în ele. Numai că, dacă ați observat, de câteva zile nu mai e nicio dronă. Nici deasupra noastră, nici deasupra Germaniei, nici deasupra Suediei. Fenomenul… nu mai vin drone”, a spus publicistul.