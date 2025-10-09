Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025

Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025

09 oct. 2025, 11:49, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre Ursula von der Leyen, menționând că președinta Comisiei Europene este „pe zi ce trece tot mai militarizată”.

„Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe zi ce trece tot mai militarizată, asemenea unei țări bananiere, încât punem să-i spunem feldmareșală, nu felmareșeleasă, pentru că felmareșeleasa este nevasta feldmareșalului. Ea este feldmareșală, mă miră că nu și-a luat ținută militară, cum aveau Castro, Trotsky, Dzerzhinsky, toți cei care erau milităroși și de fier, precum Felix Dzerzhinsky, cel care a înființat Cheka la bolșevici. I se zicea Felix de Fier.

Noi trebuie să-i zicem, acum, Ursula de Fier. Având în vedere că e doamnă, îi zicel Ursula fieroasa sau fiericica. Domnia sa a ținut un discurs în Parlamentul European, ieri, parlamentul acesta care, oricum, e absolut inutil. Se pregătește de o rezoluție împotriva Rusiei și discursul a consfințit un nou slogan, strigăt de luptă în Uniunea Europeană, de război, nu de pace, de dezvoltarea infrastructurii, de digitalizare”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Mai nou, Uniunea Europeană, sub conducerea feldmareșalei, se ocupă cu armata, cu înarmarea”

„Mai nou, Uniunea Europeană, sub conducerea feldmareșalei, se ocupă cu armata, cu înarmarea, cu tunurile, rachetele. Și acest discurs consfințește un strigăt de luptă, să luptăm împotriva Rusia care a declanșat împotriva noastră un război hibrid. A lasat termenul de război hibrid, confirmând că nenorocitul ăla de document, acele foi de hârtii fără nume, ca să mă exprim, pe care le-a prezentat Nicușor Dan la Copenhaga ca fiind raportul prin care se dovedește că România a fost și este ținta unui război hibrid… Eu sunt de acord, că de aceea merge el așa dezlânat, ca un robot căruia îi lipsește una din baterii, pentru că rușii au pornit un război hibrid împotriva noastră.

Ursula a început altfel. (…) Deci, această declarație, sirenă se bazează foarte simplu pe fenomenul dronelor neidentificate care au pătruns în spațiul aerian al Suediei, al Danemarcei. Eu m-am mirat, la vremea respectivă, cum obiecte zburătoare pot să pătrundă în spațiul aerian german, să perturbe traficul, să spioneze bazele militare ale Germaniei pistolare și Germania să nu poată să ne spună de unde veneau, unde au plecat.

Au apărut ca din senin și au dispărut ca din senin. De abia acum am înțeles că nemții s-au gândit să tragă cu pușca în ele. Numai că, dacă ați observat, de câteva zile nu mai e nicio dronă. Nici deasupra noastră, nici deasupra Germaniei, nici deasupra Suediei. Fenomenul… nu mai vin drone”, a spus publicistul.

Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Un cunoscut antrenor de fotbal argentinian a murit la 69 de ani! A câștigat trofeul Copa Libertadores cu Boca Juniors
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Capital.ro
Marele actor s-a stins din viață. Toată lumea l-a iubit. Talentul său a fost unic
Evz.ro
O vedetă din România și-ar fi bătut mama, care a cerut și obținut ordin de restricție
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de aici!". TOTUL a pornit de la un GEST banal! Momentul este surprins în IMAGINI NEAȘTEPTATE. Cum se apără după cearta uriașă? NU o să-ți vină crezi ce au spus
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Un semnal ascuns în creier ar putea dezvălui boala Alzheimer cu ani înainte de debut
ACTUALITATE La infractori stăm bine. Penitenciarele din România dau pe-afară de deținuți. ANP dezvăluie un grad de ocupare de 125,39%
12:09
La infractori stăm bine. Penitenciarele din România dau pe-afară de deținuți. ANP dezvăluie un grad de ocupare de 125,39%
ACTUALITATE Un român de 19 ani a fost ARESTAT în Italia după ce a fost prins cu 43 de kilograme de droguri. Unde era ascunsă marfa
11:57
Un român de 19 ani a fost ARESTAT în Italia după ce a fost prins cu 43 de kilograme de droguri. Unde era ascunsă marfa
EDITORIAL România și SUA: în ce punct se află ţara noastră pe agenda administraţiei Trump și ce ar trebui să reținem din vizita Oanei Țoiu
11:52
România și SUA: în ce punct se află ţara noastră pe agenda administraţiei Trump și ce ar trebui să reținem din vizita Oanei Țoiu
POLITICĂ Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei
11:48
Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
11:39
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
POLITICĂ Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”
11:37
Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”