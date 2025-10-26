Ion Cristoiu: „La Sfințirea Catedralei Neamului trebuia să participe Călin GEORGESCU și nu Nicușor Dan”

Ion Cristoiu susține, în ultimul său episod din „pastila” jurnalistică, o teză intens vehiculată pe social media și anume că, la sfințirea Catedralei Neamului, „trebuia să participe Călin Georgescu și nu Nicușor Dan”.

Mai mult, reputatul om de presă afirmă că BOR trebuia să-l invite la acest eveniment pe Patriarhul Alexei al Moscovei.

„De ce participă Maia Sandu?”

„Astăzi se sfinţeşte Catedrala Neamului. Sunt de acord cu cele trei observații majore ale Danei Budeanu. Prima – de ce participă Maia Sandu, șefa unui stat sigur, independent, vecin, dar un alt stat. Dana Budeanu se întreabă de ce nu au fost invitați toți șefii de stat ai statelor ortodoxe, ca să nu spun că trebuia invitat Patriarhul Alexei, și nu Bartolomeu, care, mă rog, este un agent al americanilor la Constantinopol, le face toate jocurile.

Deci, normal era să fie Alexei, Moscova întruchipează ortodoxia în lumea de azi. Repet, nu pe ăla, care e așa, un fel de angajat al ambasadei americane din Turcia”, spune Ion Cristoiu.

„Deci, sunt de acord cu această observație, sunt de acord și cu a doua observație, cum de participă la un fenomen de o asemenea amploare religioasă președintele României, care nu e cununat, deci trăiește în concubinaj. Sigur, în lumea modernă se practică; mai ales a practicat unul, Vladimir Ilici Lenin. Deci, acest nou Vladimir Ilici Lenin, căruia îi cad nădragii, deși este președintele unei țări ortodoxe, nu e cununat. El trăiește în păcat.

Sunt total de acord cu asta și sunt mai ales de acord cu ce caută politrucii tefeliști la această manifestare.

Constat două semnificații spectaculoase. Prima e că am dus și noi ceva până la capăt. Acest popor… iată că a reuși să facă ceva! N-are niciun rost să vă povestesc aici că a fost un proiect național după vremuri, până și mareșalul Antonescu a vorbit de el într-o ședință de guvern, ca premier, dar pot să spun că am terminat.

A început în 2010 cu tărăboaie, tefeliştii întruchipați la nivel guvernamental de userişti au strigat prin pieţe «Vrem spitale, nu catedrale. Ce ne trebuie nouă aşa ceva, că ne-ar trebui un fel de templu păgân».

Prin stăruința patriarhului Daniel, că n-am o părere bună, dar este o victorie a sa, s-a realizat această capodoperă a unei construcții din România, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Măcar cu atâta ne putem și noi mândri”, punctează Ion Cristoiu.

„E o zi memorabilă pentru suveranismul românesc. Nu trebuie să uităm că domnul Călin Georgescu, potențialul președinte al României, are drept stindard credința în Dumnezeu. Normal ar fi fost ca la această catedrală să participe președintele Călin Georgescu și nu Nicușor Dan”, trage concluzia Cristoiu.