Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!

Publicistul Ion Cristoiu își începe cel mai nou jurnal referindu-se la marea Mobilizare din București și județul Ilfov, acel „haos comic” la care au fost martori cetățenii. „Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!”, susține acesta.

„Despre haosul comic numit marea Mobilizare în București și în județul Ilfov, știți cu toții, ați urmărit, unii dintre dumneavoastră ați fost chiar victimele acestui haos comic, pentru că nu e plăcut să te duci la adrese greșite, să pierzi timpul, să fii chemat în cadrul Mobilizării chiar dacă ești orb sau șchiop, sau ești grav bolnav, de pe patul de spital. Dincolo de partea comică, de expresia deplină a balamucului românesc, a statului eșuat, au fost foarte multe lucruri care au afectat pe cetățeni”, spune scriitorul.

Publicistul își expune opinia, concluzionând, în mod ironic, că: „tot ce se întâmplă în România, tot balamucul, tot haosul, este o dezinformare în cadrul războiului hibrid”.

„Un cetățean, contrar imaginii pe care și-au făcut-o despre el șefii, demnitarii, conducătorii, are treabă. Un minut răpit de la treburile acestui cetățean este o pierdere pentru el. Las la o parte faptul că e neplăcut să te urci în mașină, să primești acea Chemare, seara, ca să te duci dimineața… Sigur, în România, cetățenii sunt… oi e puțin spus, că la ora actuală, oile sunt protejate de lege, nu poți să faci orice cu oile, nici cu piscile, nici cu câinii. Există deci numeroase legi care protejează animalele: vacile, oile, caprele, pisicile, câinii, de posibile abuzuri. În România există și legi care protejează cetățeanul de posibile abuzuri. Numai că aceste legi nu se respectă.

În consecință, ne așteptam ca ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, să recunoască aceste probleme: unele dintre ele s-or fi ivit și din noutatea operațiunii, altele s-au ivit din eternul „lasă-mă, să te las” românesc, din eternul dispreț al autorităților față de cetățean, care e tratat mai rău decât o oaie, și ne așteptam ca Domnia-Sa să vină și să–și ceară scuze, să spună că se va face o anchetă sau se va vedea cine au fost vinovații, unde au fost greșelile, și la următoarea Mobilizare va merge totul strună. Nu.

Asta ne-am așteptat noi, care suntem cetățeni-oi și tot mai sperăm că cei de la putere își vor respecta făgăduiala de a avea grijă de noi, cetățenii. Domnul Ionuț Moșteanu a zis că tot ce s-a scris, tot ce s-a spus, tot ce s-a dat pe rețelele sociale este propagandă rusă, care are interesul să submineze Armata, să denigreze Armata Română și imaginea ei. Și alte lucruri a sugerat, ca de exemplu, aparițiile neghioabe ale șefului de Stat Major, numitul general Vlad Gheorghiță, și întâmplările de la spitalul Militar Central și afacerile acelui domn „Zisu” toate acestea sunt acțiuni ale rușilor, care vor să denigreze România. Ați înțeles de ce e nevoie de ruși? Pentru că totul se justifică, toate imbecilitățile, mă miră că explozia din Rahova nu a fost pusă pe seama rușilor. Dar, de fapt, nici nu a avut loc, este un „efort” de denigrare a autorităților din România de destabilizare în cadrul războiului hibrid. Așa ne-ar răspunde unul numit Nicușor Dan, zis și Nevolnicul. Tot ce se întâmplă în România, tot balamucul, tot haosul, este o dezinformare în cadrul războiului hibrid”, a mai spus scriitorul.