Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă

17 oct. 2025, 11:34, Pastila lui Cristoiu
Publicistul Ion Cristoiu susține, în cel mai nou jurnal al său, că punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă”.

Știrea despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, decisă într-o convorbire telefonică dintre președintele american și președintele rus, m-a surprins ca invitat la emisiunea Marius Tucă Show, de joi seara. Am avut, astfel, posibilitatea să comentez, la cald, pe loc, un eveniment uriaș și mi s-a confirmat încă o dată că Istoria este o făcătoare permanentă de breaking news-uri, producătoare de răsuciri, de răsturnări spectaculoase în viața de fiecare zi, în viața internațională”, a început scriitorul jurnalul său.

În continuare, scriitorul explică de ce întâlnirea de la Budapesta poate fi considerată chiar o lovitură dată nouă, românilor.

„De mai multe ori am spus și am scris că Istoria, care e un mare prozator, pentru că ea a produs, de-a lungul secolelor, tragedii, drame, comedii, intrigi, nuvele, romane, situații dramatice, dar cred că este și un mare dramaturg polițist sau făcătoare de filme polițiste, pentru că are aceste lovituri surprinzătoare, cum a fost decizia luată de Donald Trump și Vladimir Putin, care, așa cum arătam în comentariul de la Marius Tucă Show, a dat peste cap sau a oprit, a răsturnat o evoluție ce în relațiile ruso-americane păreau că merg către război, dacă nu chiar către apocalipsă. Să reamintim: urma să aterzieze la Washington Volodimir Zelensky și, în căutare de arme, în căutare nu de bani pentru transformarea acestei țări într-o Elveție, ci transformarea acestei țări într-un fel de Germanie nazistă ultra-militarizată, văd că asta este visul ucrainenilor, și el urma să aibă un dialog, o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă, unde urma să perfecționeze, să primească Ucraina rachete tomahawk, ba chiar s-a dus omul cu 2000 de ținte din Rusia. Și, deodată, a venit un text pus de Donald Trump pe o rețea de socializare, potrivit căreia a avut loc o discuție telefonică foarte bună, prietenoasă, și s-au decis două lucruri:  perioada următoare, de 2 săptămâni, o întâlnire a unei delegații americane conduse de Marco Rubio, Secretarul Departamentului de Stat, Șeful politicii Externe a Americii și Lavrov, ministrul de Externe al Federației Ruse, urmând ca, în 2 săptămâni să aibă loc o întâlnire, și aici vine marea surpriză, la Budapesta. Am comentat pe larg la Marius Tucă Show și pe X, în direct, aseară, semnificațiile acestei răsturnări, că trebuia să aibă loc o discuție cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski părea normal, dar ca această discuție să se soldeze cu ceva care dă peste cap toate planurile lui Volodimir Zelensky nu mă așteptam, dar surpriza uriașă, lovitura este fixarea întâlnirii la Budapesta.

Pe de o parte, este o lovitură dată Uniunii Europene direct în față, de a desfigurat-o, pentru că, din câte se știe, Viktor Orban este oaia neagră a Uniunii Europene, el este singurul lider european care se opune mersului către război impus de liderii europeni, în frunte cu Ursula von der Leyen, și o întâlnire în venirea lui Trump aici, programarea unei întâlniri, care poate să ducă la pace în Ucraina, este o sfidare adusă Uniunii Europene, este o lovitură dată și nouă, românilor, care ne uităm stupefiați, cum adică să se întâlnească la Budapesta și nu la București. Deoadată, vecina noastră, Ungaria, crește, în timp ce Românica noastră scade. Este o lovitură dată nouă, românilor, care mai credeam că mai avem și noi un rolișor în această lume”, a explicat scriitorul.

